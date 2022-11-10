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Российские войска отбили атаки украинских боевиков в ДНР и ЛНР
Российские войска отбили атаки украинских боевиков в ДНР и ЛНР - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Российские войска отбили атаки украинских боевиков в ДНР и ЛНР
Вооруженные силы России отбили атаки украинских боевиков на трех направлениях в Донбассе. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T14:21
2022-11-10T14:21
2022-11-10T14:21
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отбили атаки украинских боевиков на трех направлениях в Донбассе. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны России.Так, на Южно-Донецком направлении отражена контратака подразделений ВСУ в направлении населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики. Российской артиллерией и армейской авиацией уничтожено до 55 боевиков, один танк и две боевые бронированные машины.В ЛНР российские войска отбили атаки по двум направлениям. На Купянском направлении активными действиями наших войск и огнем артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих и боевиков, один танк и четыре боевые бронированные машины."На Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана попытка двух усиленных взводов ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Стельмаховка и Площанка Луганской Народной Республики. В результате огневого поражения потери противника составили до 70-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты и три пикапа", — доложили в оборонном ведомстве.В среду командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин предложил организовать оборону на Херсонском направлении по левому берегу Днепра, министр обороны Сергей Шойгу согласился с этим предложением и дал команду к отводу войск.
https://crimea.ria.ru/20221109/surovikin-dolozhil-shoygu-o-khode-boev-za-donbass-1125302302.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
Российские войска отбили атаки украинских боевиков в ДНР и ЛНР
На Донбассе Вооруженными силами России отражены атаки украинских военных
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отбили атаки украинских боевиков на трех направлениях в Донбассе. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны России.
Так, на Южно-Донецком направлении отражена контратака подразделений ВСУ в направлении населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики. Российской артиллерией и армейской авиацией уничтожено до 55 боевиков, один танк и две боевые бронированные машины.
В ЛНР российские войска отбили атаки по двум направлениям. На Купянском направлении активными действиями наших войск и огнем артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 90 украинских военнослужащих и боевиков, один танк и четыре боевые бронированные машины.
"На Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана попытка двух усиленных взводов ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Стельмаховка и Площанка Луганской Народной Республики. В результате огневого поражения потери противника составили до 70-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты и три пикапа", — доложили в оборонном ведомстве.
Там также уточнили, что на Николаево-Криворожском направлении российские войска осуществляют маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра, в строгом соответствии с утвержденным планом.
В среду командующий Объединенной группировкой войск РФ Сергей Суровикин предложил
организовать оборону на Херсонском направлении по левому берегу Днепра, министр обороны Сергей Шойгу согласился с этим предложением и дал команду к отводу войск.