Рейтинг@Mail.ru
На Херсонщине разбит цех по ремонту лодок для переброски ВСУ - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221110/na-khersonschine-razbit-tsekh-po-remontu-lodok-dlya-perebroski-vsu-1125310171.html
На Херсонщине разбит цех по ремонту лодок для переброски ВСУ
На Херсонщине разбит цех по ремонту лодок для переброски ВСУ - РИА Новости Крым, 10.11.2022
На Херсонщине разбит цех по ремонту лодок для переброски ВСУ
Бойцы Росгвардии поразили ряд объектов ВСУ на Криворожском, Николаевском и Энергодарском направлениях, в том числе цех по ремонту лодок, которые планировалось... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T13:06
2022-11-10T13:06
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/04/1124064090_0:85:3072:1812_1920x0_80_0_0_baa08237948bffb44d339b3945134394.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Бойцы Росгвардии поразили ряд объектов ВСУ на Криворожском, Николаевском и Энергодарском направлениях, в том числе цех по ремонту лодок, которые планировалось использовать для переброски десанта ВСУ на левобережную часть Херсонской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.Также росгвардейцы уничтожили живую силу противника.Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. Правобережную часть Днепра покинули также более 115 тысяч гражданских, российские военные сделали все возможное, чтобы обеспечить их безопасность.
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/04/1124064090_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_608fd877f122a81e911a0a3f493f0bf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), херсонская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
На Херсонщине разбит цех по ремонту лодок для переброски ВСУ

Росгвардия уничтожила цех по ремонту лодок для переброски десанта ВСУ на левобережье

13:06 10.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота подразделений ВДВ
Работа подразделений ВДВ - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Бойцы Росгвардии поразили ряд объектов ВСУ на Криворожском, Николаевском и Энергодарском направлениях, в том числе цех по ремонту лодок, которые планировалось использовать для переброски десанта ВСУ на левобережную часть Херсонской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
"Около 40 огневых задач выполнили артиллерийские подразделения ведомства на Криворожском, Николаевском и Энергодарском направлениях. Подавлены десятки целей, в том числе склады боеприпасов и цех по ремонту лодок, которые противник использовал для переброски десанта на левый берег Каховского водохранилища", - сказано в сообщении.
Также росгвардейцы уничтожили живую силу противника.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. Правобережную часть Днепра покинули также более 115 тысяч гражданских, российские военные сделали все возможное, чтобы обеспечить их безопасность.
Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Херсонская областьСпециальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:37РНКБ выдал более 100 млн рублей автокредитов по льготным госпрограммам
14:28Авиация России уничтожила украинский Су-25 и Ми-8
14:21Российские войска отбили атаки украинских боевиков в ДНР и ЛНР
14:11Атака на Белгородскую область: под обстрел ВСУ попали сразу несколько сел
14:05В ООН обсудили возможный визит МАГАТЭ в Севастополь
13:06На Херсонщине разбит цех по ремонту лодок для переброски ВСУ
12:59В Сочи открыли фильтрационный пункт и усилили контроль в аэропорту
12:42ГД приняла закон о статусе ветерана для добровольцев
12:31ФСБ задержала двух крымчан с 7 килограммами каннабиса
12:27В Энергодаре предотвратили незаконный вывоз семи старинных икон
12:11Перекрытие Крымского моста: как будут ходить поезда
11:43Байден высказался по поводу прямого участия США в конфликте на Украине
11:15В четверг без воды шесть муниципалитетов Крыма — адреса
11:06Кирилла Стремоусова похоронят в Симферополе
11:04Кремль будет контролировать расходы на спецоперацию
11:02Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армии
10:51Магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки в РФ
10:31США отказались поставлять Киеву ударные беспилотники Gray Eagle – СМИ
10:26Миллионы без света: по всей Украине введены веерные отключения
10:17Военврачи прооперировали бойца с неразорвавшимся боеприпасом под сердцем
Лента новостейМолния