https://crimea.ria.ru/20221110/na-khersonschine-razbit-tsekh-po-remontu-lodok-dlya-perebroski-vsu-1125310171.html
На Херсонщине разбит цех по ремонту лодок для переброски ВСУ
На Херсонщине разбит цех по ремонту лодок для переброски ВСУ - РИА Новости Крым, 10.11.2022
На Херсонщине разбит цех по ремонту лодок для переброски ВСУ
Бойцы Росгвардии поразили ряд объектов ВСУ на Криворожском, Николаевском и Энергодарском направлениях, в том числе цех по ремонту лодок, которые планировалось... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T13:06
2022-11-10T13:06
2022-11-10T13:06
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Бойцы Росгвардии поразили ряд объектов ВСУ на Криворожском, Николаевском и Энергодарском направлениях, в том числе цех по ремонту лодок, которые планировалось использовать для переброски десанта ВСУ на левобережную часть Херсонской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.Также росгвардейцы уничтожили живую силу противника.Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. Правобережную часть Днепра покинули также более 115 тысяч гражданских, российские военные сделали все возможное, чтобы обеспечить их безопасность.
херсонская область
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), херсонская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
На Херсонщине разбит цех по ремонту лодок для переброски ВСУ
Росгвардия уничтожила цех по ремонту лодок для переброски десанта ВСУ на левобережье