https://crimea.ria.ru/20221110/na-khersonschine-razbit-tsekh-po-remontu-lodok-dlya-perebroski-vsu-1125310171.html

На Херсонщине разбит цех по ремонту лодок для переброски ВСУ

На Херсонщине разбит цех по ремонту лодок для переброски ВСУ - РИА Новости Крым, 10.11.2022

На Херсонщине разбит цех по ремонту лодок для переброски ВСУ

Бойцы Росгвардии поразили ряд объектов ВСУ на Криворожском, Николаевском и Энергодарском направлениях, в том числе цех по ремонту лодок, которые планировалось... РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T13:06

2022-11-10T13:06

2022-11-10T13:06

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Бойцы Росгвардии поразили ряд объектов ВСУ на Криворожском, Николаевском и Энергодарском направлениях, в том числе цех по ремонту лодок, которые планировалось использовать для переброски десанта ВСУ на левобережную часть Херсонской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.Также росгвардейцы уничтожили живую силу противника.Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. Правобережную часть Днепра покинули также более 115 тысяч гражданских, российские военные сделали все возможное, чтобы обеспечить их безопасность.

херсонская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), херсонская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)