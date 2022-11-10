https://crimea.ria.ru/20221110/krymchanin-poluchil-srok-za-prizyvy-k-ekstremizmu-v-internete-1125314301.html
Крымчанин получил срок за призывы к экстремизму в интернете
Крымчанин получил срок за призывы к экстремизму в интернете - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Крымчанин получил срок за призывы к экстремизму в интернете
Суд Симферополя вынес приговор местному жителю за совершение публичных призывов к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T17:53
2022-11-10T17:53
2022-11-10T17:53
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111840/75/1118407500_48:0:1872:1026_1920x0_80_0_0_65b2dc3549b9bf2ce88b99c99acd6d45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Суд Симферополя вынес приговор местному жителю за совершение публичных призывов к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что мужчина был задержан сотрудниками УФСБ в апреле текущего года.Его уголовное дело рассматривалось в Железнодорожном районном суде Симферополя, который признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с таким же испытательным сроком. Также осужденного на два года лишили права размещать информацию в интернете.Приговор вступил в законную силу.Ранее 9 ноября ФСБ разоблачила украинского полковника нелегальной разведки Минобороны Украины, который занимался диверсионной деятельностью в Крыму, оставшись на полуострове после 2014 года и работая гражданским служащим в одной из воинских частей Черноморского флота.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111840/75/1118407500_276:0:1644:1026_1920x0_80_0_0_69eaf1293c63fb4cf1a03e387ace2a50.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия
Крымчанин получил срок за призывы к экстремизму в интернете
Суд Симферополя вынес приговор местному жителю за призывы к насилию
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Суд Симферополя вынес приговор местному жителю за совершение публичных призывов к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что житель Симферополя 1993 г.р. разместил в групповом чате одного из мессенджеров текстовое сообщение, которое по заключению экспертов содержит призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку происхождения и национальности", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что мужчина был задержан сотрудниками УФСБ в апреле текущего года.
Его уголовное дело рассматривалось в Железнодорожном районном суде Симферополя, который признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с таким же испытательным сроком. Также осужденного на два года лишили права размещать информацию в интернете.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее 9 ноября ФСБ разоблачила
украинского полковника нелегальной разведки Минобороны Украины, который занимался диверсионной деятельностью в Крыму, оставшись на полуострове после 2014 года и работая гражданским служащим в одной из воинских частей Черноморского флота.