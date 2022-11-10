Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин получил срок за призывы к экстремизму в интернете - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221110/krymchanin-poluchil-srok-za-prizyvy-k-ekstremizmu-v-internete-1125314301.html
Крымчанин получил срок за призывы к экстремизму в интернете
Крымчанин получил срок за призывы к экстремизму в интернете - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Крымчанин получил срок за призывы к экстремизму в интернете
Суд Симферополя вынес приговор местному жителю за совершение публичных призывов к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T17:53
2022-11-10T17:53
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111840/75/1118407500_48:0:1872:1026_1920x0_80_0_0_65b2dc3549b9bf2ce88b99c99acd6d45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Суд Симферополя вынес приговор местному жителю за совершение публичных призывов к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что мужчина был задержан сотрудниками УФСБ в апреле текущего года.Его уголовное дело рассматривалось в Железнодорожном районном суде Симферополя, который признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с таким же испытательным сроком. Также осужденного на два года лишили права размещать информацию в интернете.Приговор вступил в законную силу.Ранее 9 ноября ФСБ разоблачила украинского полковника нелегальной разведки Минобороны Украины, который занимался диверсионной деятельностью в Крыму, оставшись на полуострове после 2014 года и работая гражданским служащим в одной из воинских частей Черноморского флота.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111840/75/1118407500_276:0:1644:1026_1920x0_80_0_0_69eaf1293c63fb4cf1a03e387ace2a50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия
Крымчанин получил срок за призывы к экстремизму в интернете

Суд Симферополя вынес приговор местному жителю за призывы к насилию

17:53 10.11.2022
 
© Фото: pixabayСуд
Суд
© Фото: pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Суд Симферополя вынес приговор местному жителю за совершение публичных призывов к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что житель Симферополя 1993 г.р. разместил в групповом чате одного из мессенджеров текстовое сообщение, которое по заключению экспертов содержит призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку происхождения и национальности", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что мужчина был задержан сотрудниками УФСБ в апреле текущего года.
Его уголовное дело рассматривалось в Железнодорожном районном суде Симферополя, который признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с таким же испытательным сроком. Также осужденного на два года лишили права размещать информацию в интернете.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее 9 ноября ФСБ разоблачила украинского полковника нелегальной разведки Минобороны Украины, который занимался диверсионной деятельностью в Крыму, оставшись на полуострове после 2014 года и работая гражданским служащим в одной из воинских частей Черноморского флота.
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Происшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:41Инфляция против Банка России: кто кого — прогноз эксперта
18:21Как за 30 лет изменилось отношение россиян к открытию своего дела - ВЦИОМ
18:11Выехать с правобережья Херсонщины еще возможно – власти
17:53Крымчанин получил срок за призывы к экстремизму в интернете
17:13Детям в России могут разрешить работать с 14 лет – законопроект
16:43Правила военной подготовки: в школы Крыма возвращаются "Зарницы"
16:18Российским аграриям упростят логистику
16:03На выплаты на детей от 8 до 17 лет направят еще 27,5 млрд рублей
15:47Подрыв опор ЛЭП в Брянской области – что известно
15:21У берегов Сочи произошел разлив топлива – оперштаб
15:12В Киеве снесут памятники Щорсу и Ватутину
14:59Минобороны сообщило о переходе на позиции на левом берегу Днепра
14:37РНКБ выдал более 100 млн рублей автокредитов по льготным госпрограммам
14:28Авиация России уничтожила украинский Су-25 и Ми-8
14:21Российские войска отбили атаки украинских боевиков в ДНР и ЛНР
14:11Атака на Белгородскую область: под обстрел ВСУ попали сразу несколько сел
14:05В ООН обсудили возможный визит МАГАТЭ в Севастополь
13:06На Херсонщине разбит цех по ремонту лодок для переброски ВСУ
12:59В Сочи открыли фильтрационный пункт и усилили контроль в аэропорту
12:42ГД приняла закон о статусе ветерана для добровольцев
Лента новостейМолния