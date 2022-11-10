https://crimea.ria.ru/20221110/krymchanin-poluchil-srok-za-prizyvy-k-ekstremizmu-v-internete-1125314301.html

Крымчанин получил срок за призывы к экстремизму в интернете

Крымчанин получил срок за призывы к экстремизму в интернете - РИА Новости Крым, 10.11.2022

Крымчанин получил срок за призывы к экстремизму в интернете

Суд Симферополя вынес приговор местному жителю за совершение публичных призывов к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по... РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T17:53

2022-11-10T17:53

2022-11-10T17:53

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Суд Симферополя вынес приговор местному жителю за совершение публичных призывов к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что мужчина был задержан сотрудниками УФСБ в апреле текущего года.Его уголовное дело рассматривалось в Железнодорожном районном суде Симферополя, который признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с таким же испытательным сроком. Также осужденного на два года лишили права размещать информацию в интернете.Приговор вступил в законную силу.Ранее 9 ноября ФСБ разоблачила украинского полковника нелегальной разведки Минобороны Украины, который занимался диверсионной деятельностью в Крыму, оставшись на полуострове после 2014 года и работая гражданским служащим в одной из воинских частей Черноморского флота.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия