https://crimea.ria.ru/20221110/krym-okutayut-nochnye-tumany-prognoz-pogody-na-chetverg-1125300899.html

Крым окутают ночные туманы: прогноз погоды на четверг

Крым окутают ночные туманы: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 10.11.2022

Крым окутают ночные туманы: прогноз погоды на четверг

В ближайшие сутки в Крыму сохранится сухая прохладная погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. В ночные и утренние часы ожидается... РИА Новости Крым, 10.11.2022

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погода

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится сухая прохладная погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. В ночные и утренние часы ожидается туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +12...+14.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +11...+13.В Ялте, Алуште без дождя, ночью туман +6…8, днем переменная облачность, +12…14.В Евпатории тоже туманно ночью, термометры покажут до 5 градусов тепла, днем туман рассеется, воздух прогреется до +14.В Феодосии, Судаке, Керчи тоже ожидаются ночные туманы, до +7, днем станет теплее - до +12 градусов. Осадков не прогнозируются.

https://crimea.ria.ru/20221107/kakoy-budet-predstoyaschaya-zima-v-rossii--prognoz-meteorologa---1125263290.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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