Рейтинг@Mail.ru
Крым окутают ночные туманы: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221110/krym-okutayut-nochnye-tumany-prognoz-pogody-na-chetverg-1125300899.html
Крым окутают ночные туманы: прогноз погоды на четверг
Крым окутают ночные туманы: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Крым окутают ночные туманы: прогноз погоды на четверг
В ближайшие сутки в Крыму сохранится сухая прохладная погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. В ночные и утренние часы ожидается... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T00:01
2022-11-10T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/08/1121354051_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b625cd534d5586af40d13fa8c2bb6262.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится сухая прохладная погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. В ночные и утренние часы ожидается туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +12...+14.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +11...+13.В Ялте, Алуште без дождя, ночью туман +6…8, днем переменная облачность, +12…14.В Евпатории тоже туманно ночью, термометры покажут до 5 градусов тепла, днем туман рассеется, воздух прогреется до +14.В Феодосии, Судаке, Керчи тоже ожидаются ночные туманы, до +7, днем станет теплее - до +12 градусов. Осадков не прогнозируются.
https://crimea.ria.ru/20221107/kakoy-budet-predstoyaschaya-zima-v-rossii--prognoz-meteorologa---1125263290.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/08/1121354051_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6d37ddf34c235be4768b42cd2c8177f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, крымская погода, крым
Крым окутают ночные туманы: прогноз погоды на четверг

Прогноз погоды для Крыма на четверг, 10 ноября

00:01 10.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичТуман в городе
Туман в городе - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится сухая прохладная погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. В ночные и утренние часы ожидается туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, на побережье до +8, днем +9…+14 градусов", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +12...+14.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +11...+13.
В Ялте, Алуште без дождя, ночью туман +6…8, днем переменная облачность, +12…14.
В Евпатории тоже туманно ночью, термометры покажут до 5 градусов тепла, днем туман рассеется, воздух прогреется до +14.
В Феодосии, Судаке, Керчи тоже ожидаются ночные туманы, до +7, днем станет теплее - до +12 градусов. Осадков не прогнозируются.
Повседневная жизнь в Ялте - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 15:11
Какой будет предстоящая зима в России – прогноз метеоролога
 
ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Крым окутают ночные туманы: прогноз погоды на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 10 ноября
22:42Путин посмертно наградил Стремоусова орденом Мужества - указ
22:03Главные события и заявления дня: 9 ноября
21:54Сколько россиян хотят продлить новогодние каникулы
21:33Налоги, поездки, отдых: какие льготы положены пенсионерам
21:05Без воды на сутки останутся более 50 улиц Симферополя
20:51Движение по Крымскому мосту снова ограничат
20:49Миллион или тюрьма: в Крыму поймали нелегальных охотников за зайцами
20:28В Севастополе пьяная девушка из шкафа попала не в Нарнию, а в полицию
20:04Стали известны подробности ДТП, в котором погиб Стремоусов. ОБНОВЛЕНО
19:57Кадыров оценил решение о переброске войск РФ на левый берег Днепра
19:39Конец света: суперкомпьютер спрогнозировал гибель человечества
19:17Сладкие напитки с 1 июля начнут облагать акцизом
18:53Правобережье Херсона покинули более 115 тысяч человек – Суровикин
18:43Суровикин доложил Шойгу о ходе боев за Донбасс
18:33Суровикин назвал потери украинских войск за прошедший месяц
18:09Шойгу одобрил отвод российских войск на левый берег Днепра
18:06Дорожники Симферополя рассказали о готовности к зиме
17:47США контролируют лишь десятую часть оружия, поставляемого Киеву – МИД
Лента новостейМолния