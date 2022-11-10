https://crimea.ria.ru/20221110/fsb-predotvratila-terakt-v-ekaterinburge-1125305975.html

ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге

ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге - РИА Новости Крым, 10.11.2022

ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном здании в Екатеринбурге, задержан сторонник террористических и экстремистских организаций. Об этом со... РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T09:43

2022-11-10T09:43

2022-11-10T09:43

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

российская федерация (россия, рф)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном здании в Екатеринбурге, задержан сторонник террористических и экстремистских организаций. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Свердловской области сообщает РИА Новости.Спецоперацию совместно провели сотрудники УФСБ по области и органы военной контрразведки. 47-летнего россиянина задержали при подготовке к совершению теракта на административном объекте в Кировском районе Екатеринбурга.Мужчина заключен под стражу, ведется розыск его соучастников. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК России ("Приготовление к террористическому акту").Ранее в Бердянске задержали боевиков "Азова"*, которые готовили теракт на городской подстанции и покушение на руководство города. Сейчас они дают признательные показания.* Террористическая организация, запрещенная в России

российская федерация (россия, рф)

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), российская федерация (россия, рф), происшествия