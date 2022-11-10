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ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге - РИА Новости Крым, 10.11.2022
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ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге
ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге - РИА Новости Крым, 10.11.2022
ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном здании в Екатеринбурге, задержан сторонник террористических и экстремистских организаций. Об этом со... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T09:43
2022-11-10T09:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном здании в Екатеринбурге, задержан сторонник террористических и экстремистских организаций. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Свердловской области сообщает РИА Новости.Спецоперацию совместно провели сотрудники УФСБ по области и органы военной контрразведки. 47-летнего россиянина задержали при подготовке к совершению теракта на административном объекте в Кировском районе Екатеринбурга.Мужчина заключен под стражу, ведется розыск его соучастников. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК России ("Приготовление к террористическому акту").Ранее в Бердянске задержали боевиков "Азова"*, которые готовили теракт на городской подстанции и покушение на руководство города. Сейчас они дают признательные показания.* Террористическая организация, запрещенная в России
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), российская федерация (россия, рф), происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге

ФСБ предотвратила теракт в административном здании Екатеринбурга

09:43 10.11.2022
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации
ФСБ РФ пресекла деятельность террористической организации
© ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в административном здании в Екатеринбурге, задержан сторонник террористических и экстремистских организаций. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Свердловской области сообщает РИА Новости.
Спецоперацию совместно провели сотрудники УФСБ по области и органы военной контрразведки. 47-летнего россиянина задержали при подготовке к совершению теракта на административном объекте в Кировском районе Екатеринбурга.
По данным ведомства, мужчина, будучи сторонником признанных террористическими и экстремистскими организаций, намеревался посеять панику среди местного населения и дестабилизировать работу местных органов власти. В его доме силовики обнаружили и изъяли пять самодельных зажигательных устройств.
Мужчина заключен под стражу, ведется розыск его соучастников. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК России ("Приготовление к террористическому акту").
Ранее в Бердянске задержали боевиков "Азова"*, которые готовили теракт на городской подстанции и покушение на руководство города. Сейчас они дают признательные показания.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Российская Федерация (Россия, РФ)Происшествия
 
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