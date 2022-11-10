https://crimea.ria.ru/20221110/aviatsiya-rossii-unichtozhila-ukrainskiy-su-25-i-mi-8-1125311117.html

Авиация России уничтожила украинский Су-25 и Ми-8

Авиация России уничтожила украинский Су-25 и Ми-8 - РИА Новости Крым, 10.11.2022

Авиация России уничтожила украинский Су-25 и Ми-8

Авиация России уничтожила украинский истребитель Су-25 и вертолет Ми-8 в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в четверг сообщили в... РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T14:28

2022-11-10T14:28

2022-11-10T14:28

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/15/1124240180_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d295357df5e0155e6bb09edcefc689f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Авиация России уничтожила украинский истребитель Су-25 и вертолет Ми-8 в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наемников, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153-х районах.Также российские войска разгромили три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, производства США, хранилище топлива для военной техники ВСУ и склад артиллерийских боеприпасов.Результативно отработала и система противовоздушной обороны — за сутки сбиты девять беспилотных летательных аппаратов, перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также три противорадиолокационные ракеты HARM.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 173 вертолета, 2479 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6491 танк и другие боевые бронированные машины, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7158 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20221109/surovikin-nazval-poteri-ukrainskikh-voysk-za-proshedshiy-mesyats-1125302092.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)