https://crimea.ria.ru/20221110/aviatsiya-rossii-unichtozhila-ukrainskiy-su-25-i-mi-8-1125311117.html
Авиация России уничтожила украинский Су-25 и Ми-8
Авиация России уничтожила украинский Су-25 и Ми-8 - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Авиация России уничтожила украинский Су-25 и Ми-8
Авиация России уничтожила украинский истребитель Су-25 и вертолет Ми-8 в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в четверг сообщили в... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T14:28
2022-11-10T14:28
2022-11-10T14:28
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Авиация России уничтожила украинский истребитель Су-25 и вертолет Ми-8 в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наемников, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153-х районах.Также российские войска разгромили три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, производства США, хранилище топлива для военной техники ВСУ и склад артиллерийских боеприпасов.Результативно отработала и система противовоздушной обороны — за сутки сбиты девять беспилотных летательных аппаратов, перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также три противорадиолокационные ракеты HARM.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 173 вертолета, 2479 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6491 танк и другие боевые бронированные машины, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7158 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20221109/surovikin-nazval-poteri-ukrainskikh-voysk-za-proshedshiy-mesyats-1125302092.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
Авиация России уничтожила украинский Су-25 и Ми-8
Российские истребители сбили украинский Су-25 и Ми-8
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Авиация России уничтожила украинский истребитель Су-25 и вертолет Ми-8 в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны России.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Маломихайловское Николаевской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Риздвянка Запорожской области уничтожен в воздухе украинский вертолет Ми-8", — доложили в оборонном ведомстве.
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наемников, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153-х районах.
Также российские войска разгромили три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, производства США, хранилище топлива для военной техники ВСУ и склад артиллерийских боеприпасов.
Результативно отработала и система противовоздушной обороны — за сутки сбиты девять беспилотных летательных аппаратов, перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ольха", а также три противорадиолокационные ракеты HARM.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 173 вертолета, 2479 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6491 танк и другие боевые бронированные машины, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7158 единиц специальной военной автомобильной техники.