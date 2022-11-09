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Суровикин назвал потери украинских войск за прошедший месяц - РИА Новости Крым, 09.11.2022
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Суровикин назвал потери украинских войск за прошедший месяц
Суровикин назвал потери украинских войск за прошедший месяц - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Суровикин назвал потери украинских войск за прошедший месяц
Потери украинской армии за октябрь составили более 12 тысяч человек, сообщил командующий объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T18:33
2022-11-09T18:36
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Потери украинской армии за октябрь составили более 12 тысяч человек, сообщил командующий объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин в ходе доклада министру обороны РФ Сергею Шойгу."Только за октябрь противник потерял свыше 12 тысяч военнослужащих, 18 самолетов, 12 вертолетов, шесть зенитных ракетных комплексов, более 200 танков, более 800 других боевых бронированных машин, 21 боевую машину реактивных систем залпового огня. Уничтожено порядка 350 наемников", - сказал он.В частности, на херсонском направлении, по словам Суровикина, потери ВСУ в 7-8 раз больше, чем у российских войск.Несмотря на высокие потери в живой силе и технике, противник не оставляет попыток наступления. Все его атаки своевременно пресекаются, вклинения в нашу оборону ликвидируются, и восстанавливается положение по переднему краю, добавил командующий.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки.
https://crimea.ria.ru/20221109/shoygu-odobril-otvod-rossiyskikh-voysk-na-levyy-bereg-dnepra-1125301689.html
https://crimea.ria.ru/20221109/dvenadtsat-diversionnykh-grupp-vsu-otbrosheny-na-khersonschine--minoborony-1125296598.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, новости
Суровикин назвал потери украинских войск за прошедший месяц

Суровикин: в октябре ВСУ потеряли более 12 тысяч человек

18:33 09.11.2022 (обновлено: 18:36 09.11.2022)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСергей Суровикин
Сергей Суровикин
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Потери украинской армии за октябрь составили более 12 тысяч человек, сообщил командующий объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин в ходе доклада министру обороны РФ Сергею Шойгу.
"Только за октябрь противник потерял свыше 12 тысяч военнослужащих, 18 самолетов, 12 вертолетов, шесть зенитных ракетных комплексов, более 200 танков, более 800 других боевых бронированных машин, 21 боевую машину реактивных систем залпового огня. Уничтожено порядка 350 наемников", - сказал он.
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Шойгу одобрил отвод российских войск на левый берег Днепра
В частности, на херсонском направлении, по словам Суровикина, потери ВСУ в 7-8 раз больше, чем у российских войск.
"Мы успешно противостоим всем попыткам наступления противника. В ходе отражения его атак в данном районе за период с августа по октябрь ВСУ потеряли более 9,5 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, более 200 танков, 500 боевых бронированных машин, порядка 600 автомобилей различного назначения и более 50 артиллерийских орудий и минометов", - сказал он.
Несмотря на высокие потери в живой силе и технике, противник не оставляет попыток наступления. Все его атаки своевременно пресекаются, вклинения в нашу оборону ликвидируются, и восстанавливается положение по переднему краю, добавил командующий.
Украинские военные
15:12
Двенадцать диверсионных групп ВСУ отброшены на Херсонщине – Минобороны
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФНовости
 
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