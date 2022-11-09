https://crimea.ria.ru/20221109/surovikin-nazval-poteri-ukrainskikh-voysk-za-proshedshiy-mesyats-1125302092.html

Суровикин назвал потери украинских войск за прошедший месяц

Суровикин назвал потери украинских войск за прошедший месяц - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Суровикин назвал потери украинских войск за прошедший месяц

Потери украинской армии за октябрь составили более 12 тысяч человек, сообщил командующий объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции... РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T18:33

2022-11-09T18:33

2022-11-09T18:36

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Потери украинской армии за октябрь составили более 12 тысяч человек, сообщил командующий объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин в ходе доклада министру обороны РФ Сергею Шойгу."Только за октябрь противник потерял свыше 12 тысяч военнослужащих, 18 самолетов, 12 вертолетов, шесть зенитных ракетных комплексов, более 200 танков, более 800 других боевых бронированных машин, 21 боевую машину реактивных систем залпового огня. Уничтожено порядка 350 наемников", - сказал он.В частности, на херсонском направлении, по словам Суровикина, потери ВСУ в 7-8 раз больше, чем у российских войск.Несмотря на высокие потери в живой силе и технике, противник не оставляет попыток наступления. Все его атаки своевременно пресекаются, вклинения в нашу оборону ликвидируются, и восстанавливается положение по переднему краю, добавил командующий.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки.

https://crimea.ria.ru/20221109/shoygu-odobril-otvod-rossiyskikh-voysk-na-levyy-bereg-dnepra-1125301689.html

https://crimea.ria.ru/20221109/dvenadtsat-diversionnykh-grupp-vsu-otbrosheny-na-khersonschine--minoborony-1125296598.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, новости