https://crimea.ria.ru/20221109/surovikin-dolozhil-shoygu-o-khode-boev-za-donbass-1125302302.html

Суровикин доложил Шойгу о ходе боев за Донбасс

Суровикин доложил Шойгу о ходе боев за Донбасс - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Суровикин доложил Шойгу о ходе боев за Донбасс

Российские военные и подразделения Донецкой и Луганской народных республик завершили разгром украинских войск на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска в... РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T18:43

2022-11-09T18:43

2022-11-09T18:43

специальная военная операция рф на украине

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

министерство обороны рф

сергей шойгу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные и подразделения Донецкой и Луганской народных республик завершили разгром украинских войск на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска в ДНР, сообщил командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Сергей Суровикин."На Донецком направлении завершен разгром противника на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска. В настоящее время ведутся активные действия по блокированию города с южного направления. Идут уличные бои на восточных окраинах города Артемовска", - сказал Суровикин в ходе доклада министру обороны РФ Сергею Шойгу.Кроме того, по словам командующего, подразделения российской группировки войск оттеснили украинские подразделения и заняли господствующие высоты в глубине их обороны в районе Времевского выступа на Запорожском направлении. Противнику наносится значительный ущерб в живой силе и технике."Активными действиями соединений и частей Объединенной группировки войск пресечены все попытки наступательных действий вооруженных сил Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях", – добавил Суровикин.Он отметил, что обстановка в районе специальной военной операции в целом стабилизирована."Значительно возросли боевые возможности Объединенной группировки войск и сил. За счет мобилизованных граждан и добровольцев нарастили боевой и численный состав соединений и воинских частей, созданы дополнительные резервы", - сказал командующий.

https://crimea.ria.ru/20221109/surovikin-nazval-poteri-ukrainskikh-voysk-za-proshedshiy-mesyats-1125302092.html

https://crimea.ria.ru/20221109/rossiyskie-voyska-razgromili-punkty-upravleniya-inostrannykh-naemnikov-1125296927.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), министерство обороны рф, сергей шойгу