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Суровикин доложил Шойгу о ходе боев за Донбасс - РИА Новости Крым, 09.11.2022
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Суровикин доложил Шойгу о ходе боев за Донбасс
Суровикин доложил Шойгу о ходе боев за Донбасс - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Суровикин доложил Шойгу о ходе боев за Донбасс
Российские военные и подразделения Донецкой и Луганской народных республик завершили разгром украинских войск на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска в... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T18:43
2022-11-09T18:43
специальная военная операция рф на украине
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
министерство обороны рф
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные и подразделения Донецкой и Луганской народных республик завершили разгром украинских войск на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска в ДНР, сообщил командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Сергей Суровикин."На Донецком направлении завершен разгром противника на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска. В настоящее время ведутся активные действия по блокированию города с южного направления. Идут уличные бои на восточных окраинах города Артемовска", - сказал Суровикин в ходе доклада министру обороны РФ Сергею Шойгу.Кроме того, по словам командующего, подразделения российской группировки войск оттеснили украинские подразделения и заняли господствующие высоты в глубине их обороны в районе Времевского выступа на Запорожском направлении. Противнику наносится значительный ущерб в живой силе и технике."Активными действиями соединений и частей Объединенной группировки войск пресечены все попытки наступательных действий вооруженных сил Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях", – добавил Суровикин.Он отметил, что обстановка в районе специальной военной операции в целом стабилизирована."Значительно возросли боевые возможности Объединенной группировки войск и сил. За счет мобилизованных граждан и добровольцев нарастили боевой и численный состав соединений и воинских частей, созданы дополнительные резервы", - сказал командующий.
https://crimea.ria.ru/20221109/surovikin-nazval-poteri-ukrainskikh-voysk-za-proshedshiy-mesyats-1125302092.html
https://crimea.ria.ru/20221109/rossiyskie-voyska-razgromili-punkty-upravleniya-inostrannykh-naemnikov-1125296927.html
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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специальная военная операция рф на украине, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), министерство обороны рф, сергей шойгу
Суровикин доложил Шойгу о ходе боев за Донбасс

Суровикин: завершен разгром ВСУ на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска

18:43 09.11.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в рамках спецоперации
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в рамках спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные и подразделения Донецкой и Луганской народных республик завершили разгром украинских войск на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска в ДНР, сообщил командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Сергей Суровикин.
"На Донецком направлении завершен разгром противника на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска. В настоящее время ведутся активные действия по блокированию города с южного направления. Идут уличные бои на восточных окраинах города Артемовска", - сказал Суровикин в ходе доклада министру обороны РФ Сергею Шойгу.
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Кроме того, по словам командующего, подразделения российской группировки войск оттеснили украинские подразделения и заняли господствующие высоты в глубине их обороны в районе Времевского выступа на Запорожском направлении. Противнику наносится значительный ущерб в живой силе и технике.
"Активными действиями соединений и частей Объединенной группировки войск пресечены все попытки наступательных действий вооруженных сил Украины на Купянском и Краснолиманском направлениях", – добавил Суровикин.
Он отметил, что обстановка в районе специальной военной операции в целом стабилизирована.
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"Значительно возросли боевые возможности Объединенной группировки войск и сил. За счет мобилизованных граждан и добровольцев нарастили боевой и численный состав соединений и воинских частей, созданы дополнительные резервы", - сказал командующий.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Министерство обороны РФСергей Шойгу
 
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