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Российские войска разгромили пункты управления иностранных наемников
Российские войска разгромили пункты управления иностранных наемников - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Российские войска разгромили пункты управления иностранных наемников
Российские вооруженные силы за сутки разгромили два пункта управления ВСУ и иностранных наемников, уничтожили склад боеприпасов с реактивными снарядами и сбили... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T15:21
2022-11-09T15:21
2022-11-09T15:21
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
новости
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Российские вооруженные силы за сутки разгромили два пункта управления ВСУ и иностранных наемников, уничтожили склад боеприпасов с реактивными снарядами и сбили украинский вертолет Ми-8. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наемников в районах населенных пунктов Нововоскресенское Херсонской области и Загрызово Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 181-м районе", —говорится в сообщении.В оборонном ведомстве также рассказали об уничтожении склада боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, "Ольха", и артиллерийскими боеприпасами под Днепропетровском. "Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Заселье Николаевской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", — доложили в оборонном ведомстве.Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов и перехвачены 25 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, два реактивных снаряда "Ольха", а также три противорадиолокационные ракеты HARM в зоне проведения спецоперации.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 332 самолета, 172 вертолета, 2 470 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6 482 танка и других боевых бронированных машин, 885 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7 152 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20221109/dvenadtsat-diversionnykh-grupp-vsu-otbrosheny-na-khersonschine--minoborony-1125296598.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, новости
Российские войска разгромили пункты управления иностранных наемников
ВС РФ уничтожили пункты управления ВСУ и наемников в Херсонской и Харьковской областях
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Российские вооруженные силы за сутки разгромили два пункта управления ВСУ и иностранных наемников, уничтожили склад боеприпасов с реактивными снарядами и сбили украинский вертолет Ми-8. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наемников в районах населенных пунктов Нововоскресенское Херсонской области и Загрызово Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 181-м районе", —говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве также рассказали об уничтожении склада боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, "Ольха", и артиллерийскими боеприпасами под Днепропетровском.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Заселье Николаевской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", — доложили в оборонном ведомстве.
Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов и перехвачены 25 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, два реактивных снаряда "Ольха", а также три противорадиолокационные ракеты HARM в зоне проведения спецоперации.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 332 самолета, 172 вертолета, 2 470 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6 482 танка и других боевых бронированных машин, 885 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7 152 единицы специальной военной автомобильной техники.