https://crimea.ria.ru/20221109/rossiyskie-voyska-razgromili-punkty-upravleniya-inostrannykh-naemnikov-1125296927.html

Российские войска разгромили пункты управления иностранных наемников

Российские войска разгромили пункты управления иностранных наемников - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Российские войска разгромили пункты управления иностранных наемников

Российские вооруженные силы за сутки разгромили два пункта управления ВСУ и иностранных наемников, уничтожили склад боеприпасов с реактивными снарядами и сбили... РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T15:21

2022-11-09T15:21

2022-11-09T15:21

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

новости

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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Российские вооруженные силы за сутки разгромили два пункта управления ВСУ и иностранных наемников, уничтожили склад боеприпасов с реактивными снарядами и сбили украинский вертолет Ми-8. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны России."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наемников в районах населенных пунктов Нововоскресенское Херсонской области и Загрызово Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 181-м районе", —говорится в сообщении.В оборонном ведомстве также рассказали об уничтожении склада боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, "Ольха", и артиллерийскими боеприпасами под Днепропетровском. "Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Заселье Николаевской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", — доложили в оборонном ведомстве.Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов и перехвачены 25 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, два реактивных снаряда "Ольха", а также три противорадиолокационные ракеты HARM в зоне проведения спецоперации.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 332 самолета, 172 вертолета, 2 470 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6 482 танка и других боевых бронированных машин, 885 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7 152 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20221109/dvenadtsat-diversionnykh-grupp-vsu-otbrosheny-na-khersonschine--minoborony-1125296598.html

https://crimea.ria.ru/20221109/minoborony-pokazalo-video-raboty-solntsepekov-po-ukrytiyam-vsu-1125292644.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, новости