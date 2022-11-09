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Политолог раскрыл подоплеку слов Зеленского о переговорах с Россией - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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Политолог раскрыл подоплеку слов Зеленского о переговорах с Россией
Политолог раскрыл подоплеку слов Зеленского о переговорах с Россией - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Политолог раскрыл подоплеку слов Зеленского о переговорах с Россией
Выдвижение президентом Украины Владимиром Зеленским условий для переговоров с Россией является политическим маневром Киева с подачи Вашингтона, чтобы получить... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-09T03:33
2022-11-08T18:00
политика
владимир зеленский (президент украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Выдвижение президентом Украины Владимиром Зеленским условий для переговоров с Россией является политическим маневром Киева с подачи Вашингтона, чтобы получить передышку и сдержать военно-политическую активность Москвы. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.Ранее Зеленский назвал условия Киева для начала диалога с Москвой. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии того, что специальная военная операция не повторится". Специалисты отмечают некоторые перемены в риторике Зеленского. Так, он уже не выдвигает требование "возвращения к границам 1991 года", вместо термина "репарации" использует "компенсации", а вместо "гарантий безопасности" – гарантии, что СВО не повторится. Также он больше не говорит о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.Эксперт отметил, что у России есть серьезные резервы, чтобы продолжать спецоперацию и добиться серьезного преимущества, поэтому по указке из Вашингтона Зеленский пытается навязать Москве "бессмысленный раунд переговоров, чтобы как-то попытаться дотянуть хотя бы до весны, а дальше уж как получится"."Верить этим заявлениям Зеленского бессмысленно. Он не обладает политической субъектностью и может говорить все, что угодно, потому что США и Запад отопрутся от любых данных им обещаний, заявив, что это его личное мнение", – убежден политолог.Кроме того, по словам Шатилова, выдвинутые украинским президентом условия все равно абсолютно неприемлемы для российской стороны, поскольку в них РФ "представлена в качестве побежденной стороны", тогда как обстановка в зоне боев явно этому не соответствует.
https://crimea.ria.ru/20221108/senator-otvetil-na-usloviya-zelenskogo-dlya-peregovorov-s-rossiey-1125282635.html
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политика, владимир зеленский (президент украины), украина
Политолог раскрыл подоплеку слов Зеленского о переговорах с Россией

Политолог Шатилов: слова Зеленского о переговорах – маневр, чтобы получить передышку

03:33 09.11.2022
 
© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Выдвижение президентом Украины Владимиром Зеленским условий для переговоров с Россией является политическим маневром Киева с подачи Вашингтона, чтобы получить передышку и сдержать военно-политическую активность Москвы. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.
Ранее Зеленский назвал условия Киева для начала диалога с Москвой. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии того, что специальная военная операция не повторится". Специалисты отмечают некоторые перемены в риторике Зеленского. Так, он уже не выдвигает требование "возвращения к границам 1991 года", вместо термина "репарации" использует "компенсации", а вместо "гарантий безопасности" – гарантии, что СВО не повторится. Также он больше не говорит о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Это политический маневр для того, чтобы Украина получила передышку, с учетом того, что сейчас там происходит разбалансировка энергосистемы, и обстановка на фронтах складывается не очень благоприятно для Киева. Власти Украины по совету США пытается парализовать этими переговорами российскую военно-политическую активность, которая в последнее время стала достаточно системной и угрожает крушением украинского политического режима", – сказал Шатилов.
Эксперт отметил, что у России есть серьезные резервы, чтобы продолжать спецоперацию и добиться серьезного преимущества, поэтому по указке из Вашингтона Зеленский пытается навязать Москве "бессмысленный раунд переговоров, чтобы как-то попытаться дотянуть хотя бы до весны, а дальше уж как получится".
"Верить этим заявлениям Зеленского бессмысленно. Он не обладает политической субъектностью и может говорить все, что угодно, потому что США и Запад отопрутся от любых данных им обещаний, заявив, что это его личное мнение", – убежден политолог.
Кроме того, по словам Шатилова, выдвинутые украинским президентом условия все равно абсолютно неприемлемы для российской стороны, поскольку в них РФ "представлена в качестве побежденной стороны", тогда как обстановка в зоне боев явно этому не соответствует.
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ПолитикаВладимир Зеленский (президент Украины)Украина
 
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