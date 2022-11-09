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"ЛизаАлерт" будет разыскивать пропавших детей в новых регионах РФ - РИА Новости Крым, 09.11.2022
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"ЛизаАлерт" будет разыскивать пропавших детей в новых регионах РФ
"ЛизаАлерт" будет разыскивать пропавших детей в новых регионах РФ - РИА Новости Крым, 09.11.2022
"ЛизаАлерт" будет разыскивать пропавших детей в новых регионах РФ
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T07:26
2022-11-09T07:26
специальная военная операция рф на украине
общество
новые регионы россии
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев договорились о начале совместной работы по поиску пропавших детей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщила детский омбудсмен.В Донецке и Луганске уже работают гуманитарные штабы российского детского омбудсмена "Детям - в руки", через них будет идти координация поисковых работ."Новые регионы пока только интегрируются в состав России, у них другое административное устройство – и отлаженный за десятилетие процесс поиска здесь не всегда работает, сложно сходу установить нужные контакты", – пояснила Львова-Белова.По словам Сергеева, "ЛизаАлерт" уже получает заявки на поиск пропавших жителей всех четырех новых регионов России. Среди них есть и дети.
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новые регионы россии
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специальная военная операция рф на украине, общество, новые регионы россии
"ЛизаАлерт" будет разыскивать пропавших детей в новых регионах РФ

Детский омбудсмен: поисковики "ЛизыАлерт" присодинятся к поискам детей в новых регионах

07:26 09.11.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкНашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда Лиза Алерт. - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев договорились о начале совместной работы по поиску пропавших детей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщила детский омбудсмен.
"С Григорием Сергеевым договорились о совместном поиске детей, пропавших на территориях проведения специальной военной операции. Например, если в опасной ситуации семья разделилась и близкие потеряли друг друга", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.
В Донецке и Луганске уже работают гуманитарные штабы российского детского омбудсмена "Детям - в руки", через них будет идти координация поисковых работ.
"Новые регионы пока только интегрируются в состав России, у них другое административное устройство – и отлаженный за десятилетие процесс поиска здесь не всегда работает, сложно сходу установить нужные контакты", – пояснила Львова-Белова.
По словам Сергеева, "ЛизаАлерт" уже получает заявки на поиск пропавших жителей всех четырех новых регионов России. Среди них есть и дети.
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