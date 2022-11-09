https://crimea.ria.ru/20221109/lizaalert-budet-razyskivat-propavshikh-detey-v-novykh-regionakh-rf-1125284685.html

"ЛизаАлерт" будет разыскивать пропавших детей в новых регионах РФ

"ЛизаАлерт" будет разыскивать пропавших детей в новых регионах РФ - РИА Новости Крым, 09.11.2022

"ЛизаАлерт" будет разыскивать пропавших детей в новых регионах РФ

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий... РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T07:26

2022-11-09T07:26

2022-11-09T07:26

специальная военная операция рф на украине

общество

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/19/1121864102_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_dfee4185f2617a07bb0b2fc97e9c1cec.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев договорились о начале совместной работы по поиску пропавших детей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщила детский омбудсмен.В Донецке и Луганске уже работают гуманитарные штабы российского детского омбудсмена "Детям - в руки", через них будет идти координация поисковых работ."Новые регионы пока только интегрируются в состав России, у них другое административное устройство – и отлаженный за десятилетие процесс поиска здесь не всегда работает, сложно сходу установить нужные контакты", – пояснила Львова-Белова.По словам Сергеева, "ЛизаАлерт" уже получает заявки на поиск пропавших жителей всех четырех новых регионов России. Среди них есть и дети.

https://crimea.ria.ru/20200201/Stat-samym-Ryzhim-1117909160.html

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, общество, новые регионы россии