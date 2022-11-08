https://crimea.ria.ru/20221108/v-simferopole-bez-vody-na-sutki-ostanutsya-bolee-60-ulits-1125257554.html

В Симферополе без воды на сутки останутся более 60 улиц

В Симферополе без воды на сутки останутся более 60 улиц - РИА Новости Крым, 08.11.2022

В Симферополе без воды на сутки останутся более 60 улиц

Десятки улиц Симферополя в четверг останутся без воды из-за аварийно-восстановительных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T07:03

2022-11-08T07:03

2022-11-08T07:03

крым

симферополь

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Десятки улиц Симферополя в четверг останутся без воды из-за аварийно-восстановительных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы."По информации предприятия "Вода Крыма", в связи с производством аварийно-восстановительных работ, а также работами на частных сетях холодного водоснабжения с 06:00 10 ноября и ориентировочно до 06:00 11 ноября будет ограничено водоснабжение по ряду адресов", - говорится в сообщении.Так, в зону отключения попадают улицы Киевская (от площади имени Багрова до площади Куйбышева), Гурзуфская (частично), Тургенева, Аксакова, Фрунзе, Ленинградская, Мокроусова, Шмидта, Блюхера, Скрипниченко, Стахановцев, Крупской, Бетховена, Чайковского, Битакская, Коцюбинского, Буденного, Комсомольская, Снайперов, Федько, Фурманова, Солнечная, Лебедева, Бабушкина, Ладыгина, Щорса, Рубцова, Левкина, Смирнова, Терлецкая, Федотова, Тарабукина, Бархатовой, Долетова, Дарвина, Нестерова, Токарева, Жирова, Цветочная, Скифская, Связистов, Винницкая, Петровская Балка (частично), Крылова (частично), Коммунальная (частично), Перовской, Пирогова, Дацуна, Хохлова, Голубца, Рухадзе (частично), Генерала Родионова (частично), а также переулки Пирогова, Щорса, Гравийный, Смежный, Юный, Шмидта, Клинический, Ялтинский, Вольный, Гравийный, Конечный.Кроме того, воды не будет в микрорайонах "Битак", Мате Залки, "Солнечная Долина".На время проведения ремонтных работ будет организован подвоз питьевой воды, график "Вода Крыма" разместит дополнительно.

https://crimea.ria.ru/20221105/novyy-standart-poverki-schetchikov-chto-nuzhno-znat-1125238819.html

https://crimea.ria.ru/20221105/chto-v-krymu-s-zapasami-vody-i-chego-zhdat-v-noyabre-1125236840.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество