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В Симферополе без воды на сутки останутся более 60 улиц - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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В Симферополе без воды на сутки останутся более 60 улиц
В Симферополе без воды на сутки останутся более 60 улиц - РИА Новости Крым, 08.11.2022
В Симферополе без воды на сутки останутся более 60 улиц
Десятки улиц Симферополя в четверг останутся без воды из-за аварийно-восстановительных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T07:03
2022-11-08T07:03
крым
симферополь
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Десятки улиц Симферополя в четверг останутся без воды из-за аварийно-восстановительных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы."По информации предприятия "Вода Крыма", в связи с производством аварийно-восстановительных работ, а также работами на частных сетях холодного водоснабжения с 06:00 10 ноября и ориентировочно до 06:00 11 ноября будет ограничено водоснабжение по ряду адресов", - говорится в сообщении.Так, в зону отключения попадают улицы Киевская (от площади имени Багрова до площади Куйбышева), Гурзуфская (частично), Тургенева, Аксакова, Фрунзе, Ленинградская, Мокроусова, Шмидта, Блюхера, Скрипниченко, Стахановцев, Крупской, Бетховена, Чайковского, Битакская, Коцюбинского, Буденного, Комсомольская, Снайперов, Федько, Фурманова, Солнечная, Лебедева, Бабушкина, Ладыгина, Щорса, Рубцова, Левкина, Смирнова, Терлецкая, Федотова, Тарабукина, Бархатовой, Долетова, Дарвина, Нестерова, Токарева, Жирова, Цветочная, Скифская, Связистов, Винницкая, Петровская Балка (частично), Крылова (частично), Коммунальная (частично), Перовской, Пирогова, Дацуна, Хохлова, Голубца, Рухадзе (частично), Генерала Родионова (частично), а также переулки Пирогова, Щорса, Гравийный, Смежный, Юный, Шмидта, Клинический, Ялтинский, Вольный, Гравийный, Конечный.Кроме того, воды не будет в микрорайонах "Битак", Мате Залки, "Солнечная Долина".На время проведения ремонтных работ будет организован подвоз питьевой воды, график "Вода Крыма" разместит дополнительно.
https://crimea.ria.ru/20221105/novyy-standart-poverki-schetchikov-chto-nuzhno-znat-1125238819.html
https://crimea.ria.ru/20221105/chto-v-krymu-s-zapasami-vody-i-chego-zhdat-v-noyabre-1125236840.html
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крым, симферополь, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, общество
В Симферополе без воды на сутки останутся более 60 улиц

Жители более 60 улиц Симферополя на сутки останутся без воды

07:03 08.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Десятки улиц Симферополя в четверг останутся без воды из-за аварийно-восстановительных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.
"По информации предприятия "Вода Крыма", в связи с производством аварийно-восстановительных работ, а также работами на частных сетях холодного водоснабжения с 06:00 10 ноября и ориентировочно до 06:00 11 ноября будет ограничено водоснабжение по ряду адресов", - говорится в сообщении.
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Так, в зону отключения попадают улицы Киевская (от площади имени Багрова до площади Куйбышева), Гурзуфская (частично), Тургенева, Аксакова, Фрунзе, Ленинградская, Мокроусова, Шмидта, Блюхера, Скрипниченко, Стахановцев, Крупской, Бетховена, Чайковского, Битакская, Коцюбинского, Буденного, Комсомольская, Снайперов, Федько, Фурманова, Солнечная, Лебедева, Бабушкина, Ладыгина, Щорса, Рубцова, Левкина, Смирнова, Терлецкая, Федотова, Тарабукина, Бархатовой, Долетова, Дарвина, Нестерова, Токарева, Жирова, Цветочная, Скифская, Связистов, Винницкая, Петровская Балка (частично), Крылова (частично), Коммунальная (частично), Перовской, Пирогова, Дацуна, Хохлова, Голубца, Рухадзе (частично), Генерала Родионова (частично), а также переулки Пирогова, Щорса, Гравийный, Смежный, Юный, Шмидта, Клинический, Ялтинский, Вольный, Гравийный, Конечный.
Кроме того, воды не будет в микрорайонах "Битак", Мате Залки, "Солнечная Долина".
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5 ноября, 08:01Радио "Спутник в Крыму"
Что в Крыму с запасами воды и чего ждать в ноябре
На время проведения ремонтных работ будет организован подвоз питьевой воды, график "Вода Крыма" разместит дополнительно.
 
КрымСимферопольВода в КрымуЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяОбщество
 
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