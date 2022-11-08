Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе гулявшая на улице собака напала на трехлетнего ребенка - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221108/v-sevastopole-gulyavshaya-na-ulitse-sobaka-napala-na-trekhletnego-rebenka-1125283560.html
В Севастополе гулявшая на улице собака напала на трехлетнего ребенка
В Севастополе гулявшая на улице собака напала на трехлетнего ребенка - РИА Новости Крым, 08.11.2022
В Севастополе гулявшая на улице собака напала на трехлетнего ребенка
В Севастополе гулявшая в людном месте без поводка и намордника собака напала на трехлетнего ребенка. О случившемся в социальных сетях сообщала знакомая семьи... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T17:44
2022-11-08T17:44
происшествия
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/08/1125283445_0:49:1100:668_1920x0_80_0_0_e3287782eb04198765eb716abbdd243b.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе гулявшая в людном месте без поводка и намордника собака напала на трехлетнего ребенка. О случившемся в социальных сетях сообщала знакомая семьи пострадавшего мальчика. В полиции РИА Новости Крым информацию подтвердили. Инцидент произошел на площадке у цветочного рынка в районе остановки Адмирала Юмашева. По словам Светланы Окушко, опубликовавшей подробности случившегося, собака гуляла без поводка и намордника в то время как ее хозяева, пожилая пара, сидели на лавочке.После того, как животное напало на ребенка "они направились в неизвестном направлении в сторону остановки", сообщила женщина, отметив, что скорая приехала быстро, а до прибытия медиков маме и мальчику оказывали поддержку несколько очевидцев."У мальчика была оторвана фаланга пальца и раздроблена кость", – написала Окушко в социальной сети в ВКонтакте.В полиции информацию подтвердили, уточнив, что все произошло около трех часов дня в минувшую субботу.Правоохранители добавили, что разбираются в обстоятельствах произошедшего. В частности, в том, являлась ли собака действительно хозяйской или она бездомная. Собранная информация будет в дальнейшем учитываться при принятии решений, отметили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20220418/v-sevastopole-rebenka-iskusala-sobaka-malchik-v-bolnitse-1122978806.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/08/1125283445_148:0:1100:714_1920x0_80_0_0_6e3da1d086ff99805fb8dabbf87b783c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, севастополь
В Севастополе гулявшая на улице собака напала на трехлетнего ребенка

В Севастополе полиция разбирается в инциденте с нападением собаки на трехлетнего ребенка

17:44 08.11.2022
 
© Svetlana OkushkoВ Севастополе собака напала на трехлетнего ребенка
В Севастополе собака напала на трехлетнего ребенка
© Svetlana Okushko
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе гулявшая в людном месте без поводка и намордника собака напала на трехлетнего ребенка. О случившемся в социальных сетях сообщала знакомая семьи пострадавшего мальчика. В полиции РИА Новости Крым информацию подтвердили.
Инцидент произошел на площадке у цветочного рынка в районе остановки Адмирала Юмашева. По словам Светланы Окушко, опубликовавшей подробности случившегося, собака гуляла без поводка и намордника в то время как ее хозяева, пожилая пара, сидели на лавочке.
После того, как животное напало на ребенка "они направились в неизвестном направлении в сторону остановки", сообщила женщина, отметив, что скорая приехала быстро, а до прибытия медиков маме и мальчику оказывали поддержку несколько очевидцев.
"У мальчика была оторвана фаланга пальца и раздроблена кость", – написала Окушко в социальной сети в ВКонтакте.
В полиции информацию подтвердили, уточнив, что все произошло около трех часов дня в минувшую субботу.

"Из детской городской больницы поступило сообщение о том, что госпитализирован мальчик трех лет с укушенной раной кисти и открытым переломом пальца", – сообщили РИА Новости Крым в ведомстве.

Правоохранители добавили, что разбираются в обстоятельствах произошедшего. В частности, в том, являлась ли собака действительно хозяйской или она бездомная. Собранная информация будет в дальнейшем учитываться при принятии решений, отметили в ведомстве.
Злая собака
18 апреля, 15:07
В Севастополе ребенка искусала собака, мальчик в больнице
 
ПроисшествияСевастополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:12Хуснуллин назвал дату установки второго пролета Крымского моста
18:07Куда пропала либеральная молодежь — мнение общественника
17:44В Севастополе гулявшая на улице собака напала на трехлетнего ребенка
17:27Украинский дрон атаковал Глушковскую РЭС — власти
17:25В Севастополе московский реставратор "реанимировал" историческую надпись
17:15В Крыму смягчили ограничения по COVID-19
17:07Сенатор ответил на условия Зеленского для переговоров с Россией
16:41В Севастополе начали прививать назальной вакциной от COVID-19
16:36В Евпатории полицейский избил задержанного и получил срок
16:34"Ты всегда будешь с нами": в Москве простились со Светланой Бабаевой
16:27Движение по Крымскому мосту возобновлено — Минтранс РФ
16:11Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине
16:03Землетрясение произошло недалеко от станицы Отрадной на Кубани
15:57Крым Светланы Бабаевой — фотолента
15:46Парламент Крыма попросит кабмин РФ продлить программу детского кешбэка
15:1585% детских здравниц Крыма требуют капремонта и реконструкции – власти
14:58Почти 8 тысяч детей из новых регионов РФ отдохнули в Крыму в этом году
14:39Правительство РФ внесло в черный список оборонные компании 10 стран
14:23Сколько воды получил Крым после открытия Северо-Крымского канала
14:22Избивали и требовали денег: в Крыму вынесли приговор пятерым вымогателям
Лента новостейМолния