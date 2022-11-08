https://crimea.ria.ru/20221108/v-sevastopole-gulyavshaya-na-ulitse-sobaka-napala-na-trekhletnego-rebenka-1125283560.html
В Севастополе гулявшая на улице собака напала на трехлетнего ребенка
В Севастополе гулявшая на улице собака напала на трехлетнего ребенка - РИА Новости Крым, 08.11.2022
В Севастополе гулявшая на улице собака напала на трехлетнего ребенка
В Севастополе гулявшая в людном месте без поводка и намордника собака напала на трехлетнего ребенка. О случившемся в социальных сетях сообщала знакомая семьи... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T17:44
2022-11-08T17:44
2022-11-08T17:44
происшествия
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе гулявшая в людном месте без поводка и намордника собака напала на трехлетнего ребенка. О случившемся в социальных сетях сообщала знакомая семьи пострадавшего мальчика. В полиции РИА Новости Крым информацию подтвердили. Инцидент произошел на площадке у цветочного рынка в районе остановки Адмирала Юмашева. По словам Светланы Окушко, опубликовавшей подробности случившегося, собака гуляла без поводка и намордника в то время как ее хозяева, пожилая пара, сидели на лавочке.После того, как животное напало на ребенка "они направились в неизвестном направлении в сторону остановки", сообщила женщина, отметив, что скорая приехала быстро, а до прибытия медиков маме и мальчику оказывали поддержку несколько очевидцев."У мальчика была оторвана фаланга пальца и раздроблена кость", – написала Окушко в социальной сети в ВКонтакте.В полиции информацию подтвердили, уточнив, что все произошло около трех часов дня в минувшую субботу.Правоохранители добавили, что разбираются в обстоятельствах произошедшего. В частности, в том, являлась ли собака действительно хозяйской или она бездомная. Собранная информация будет в дальнейшем учитываться при принятии решений, отметили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20220418/v-sevastopole-rebenka-iskusala-sobaka-malchik-v-bolnitse-1122978806.html
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происшествия, севастополь
В Севастополе гулявшая на улице собака напала на трехлетнего ребенка
В Севастополе полиция разбирается в инциденте с нападением собаки на трехлетнего ребенка
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе гулявшая в людном месте без поводка и намордника собака напала на трехлетнего ребенка. О случившемся в социальных сетях сообщала знакомая семьи пострадавшего мальчика. В полиции РИА Новости Крым информацию подтвердили.
Инцидент произошел на площадке у цветочного рынка в районе остановки Адмирала Юмашева. По словам Светланы Окушко, опубликовавшей подробности случившегося, собака гуляла без поводка и намордника в то время как ее хозяева, пожилая пара, сидели на лавочке.
После того, как животное напало на ребенка "они направились в неизвестном направлении в сторону остановки", сообщила женщина, отметив, что скорая приехала быстро, а до прибытия медиков маме и мальчику оказывали поддержку несколько очевидцев.
"У мальчика была оторвана фаланга пальца и раздроблена кость", – написала Окушко в социальной сети в ВКонтакте.
В полиции информацию подтвердили, уточнив, что все произошло около трех часов дня в минувшую субботу.
"Из детской городской больницы поступило сообщение о том, что госпитализирован мальчик трех лет с укушенной раной кисти и открытым переломом пальца", – сообщили РИА Новости Крым в ведомстве.
Правоохранители добавили, что разбираются в обстоятельствах произошедшего. В частности, в том, являлась ли собака действительно хозяйской или она бездомная. Собранная информация будет в дальнейшем учитываться при принятии решений, отметили в ведомстве.