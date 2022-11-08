https://crimea.ria.ru/20221108/v-sevastopole-gulyavshaya-na-ulitse-sobaka-napala-na-trekhletnego-rebenka-1125283560.html

В Севастополе гулявшая на улице собака напала на трехлетнего ребенка

В Севастополе гулявшая на улице собака напала на трехлетнего ребенка - РИА Новости Крым, 08.11.2022

В Севастополе гулявшая на улице собака напала на трехлетнего ребенка

В Севастополе гулявшая в людном месте без поводка и намордника собака напала на трехлетнего ребенка. О случившемся в социальных сетях сообщала знакомая семьи... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T17:44

2022-11-08T17:44

2022-11-08T17:44

происшествия

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/08/1125283445_0:49:1100:668_1920x0_80_0_0_e3287782eb04198765eb716abbdd243b.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе гулявшая в людном месте без поводка и намордника собака напала на трехлетнего ребенка. О случившемся в социальных сетях сообщала знакомая семьи пострадавшего мальчика. В полиции РИА Новости Крым информацию подтвердили. Инцидент произошел на площадке у цветочного рынка в районе остановки Адмирала Юмашева. По словам Светланы Окушко, опубликовавшей подробности случившегося, собака гуляла без поводка и намордника в то время как ее хозяева, пожилая пара, сидели на лавочке.После того, как животное напало на ребенка "они направились в неизвестном направлении в сторону остановки", сообщила женщина, отметив, что скорая приехала быстро, а до прибытия медиков маме и мальчику оказывали поддержку несколько очевидцев."У мальчика была оторвана фаланга пальца и раздроблена кость", – написала Окушко в социальной сети в ВКонтакте.В полиции информацию подтвердили, уточнив, что все произошло около трех часов дня в минувшую субботу.Правоохранители добавили, что разбираются в обстоятельствах произошедшего. В частности, в том, являлась ли собака действительно хозяйской или она бездомная. Собранная информация будет в дальнейшем учитываться при принятии решений, отметили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20220418/v-sevastopole-rebenka-iskusala-sobaka-malchik-v-bolnitse-1122978806.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, севастополь