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Семь областей без света: аварийные отключения на Украине - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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Семь областей без света: аварийные отключения на Украине
Семь областей без света: аварийные отключения на Украине - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Семь областей без света: аварийные отключения на Украине
Аварийные отключения света введены в Киеве и семи областях Украины из-за роста потребления электроэнергии. Об этом сообщает компания "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T13:40
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украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Аварийные отключения света введены в Киеве и семи областях Украины из-за роста потребления электроэнергии. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".Кроме того, по всей территории страны действуют почасовые отключения."Плановые графики почасовых отключений в течение суток действуют по всей территории Украины. Более точную информацию по отключениям в вашем регионе должен предоставить местный оператор распределительных сетей", - добавили в компании.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
украина
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, специальная военная операция рф на украине
Семь областей без света: аварийные отключения на Украине

"Укрэнерго": аварийные отключения света введены в Киеве и семи областях Украины

13:40 08.11.2022
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Марина Лысцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Аварийные отключения света введены в Киеве и семи областях Украины из-за роста потребления электроэнергии. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".
"С 09.30 (10.30 мск) применены аварийные отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Дополнительные ограничения потребления необходимы потому, что из-за похолодания растет потребление электроэнергии", - сообщается в Telegram-канале компании.
Кроме того, по всей территории страны действуют почасовые отключения.
"Плановые графики почасовых отключений в течение суток действуют по всей территории Украины. Более точную информацию по отключениям в вашем регионе должен предоставить местный оператор распределительных сетей", - добавили в компании.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
УкраинаСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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