https://crimea.ria.ru/20221108/sem-oblastey-bez-sveta-avariynye-otklyucheniya-na-ukraine-1125277832.html

Семь областей без света: аварийные отключения на Украине

Семь областей без света: аварийные отключения на Украине - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Семь областей без света: аварийные отключения на Украине

Аварийные отключения света введены в Киеве и семи областях Украины из-за роста потребления электроэнергии. Об этом сообщает компания "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T13:40

2022-11-08T13:40

2022-11-08T13:40

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Аварийные отключения света введены в Киеве и семи областях Украины из-за роста потребления электроэнергии. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".Кроме того, по всей территории страны действуют почасовые отключения."Плановые графики почасовых отключений в течение суток действуют по всей территории Украины. Более точную информацию по отключениям в вашем регионе должен предоставить местный оператор распределительных сетей", - добавили в компании.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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