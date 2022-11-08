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Что будет с новогодними премиями в России в декабре - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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Что будет с новогодними премиями в России в декабре
Что будет с новогодними премиями в России в декабре - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Что будет с новогодними премиями в России в декабре
Новогодние премии получат менее 30% россиян, занятых преимущественно в торговле, промышленности и сельском хозяйстве, остальные рискуют остаться без праздничных РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T12:00
2022-11-08T12:00
соцзащита
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Новогодние премии получат менее 30% россиян, занятых преимущественно в торговле, промышленности и сельском хозяйстве, остальные рискуют остаться без праздничных надбавок и "13-й зарплаты". Об этом свидетельствуют результаты опроса работодателей, проведенного аналитиками сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", сообщает РБК со ссылкой на документы.По словам заместителя генерального директора сервиса "Работа.ру" Александра Ветеркова, согласно опросу, не намерены выплачивать своим сотрудникам новогодние премии 63% работодателей. Доля бизнесменов, принявших сегодня такое решение, по сравнению с прошлым годом выросла почти вдвое по ряду причин, к которым привела ситуация в экономическом секторе, отмечает специалист.37% опрошенных работодателей сообщили, что будут выплачивать традиционные премии своим сотрудникам к Новому году. При этом почти половина из них (16%) заявили, что поощрят не всех, а только тех, кто это заслужил.О том, что размер новогодних премий для большинства сотрудников будет зависеть от их результатов, заявили 50% руководителей.При этом 20% работодателей отметили, что их работники получат премию в размере 10% от ежемесячной зарплаты. 6% заявили, что премии в их компании составят 20 – 40% от з/п.5% готовы выплатить 50-процентную премию. Двойной оклад перед новым годом планируют выплатить только 3% опрошенных. А "13-ю зарплату" намерен выплачивать каждый десятый (9%) работодатель.Аналитики отмечают, что о готовности сохранить новогодние выплаты сообщают преимущественно руководители компаний из сферы торговли, производства и агропрома.В опросе, проведенном в сентябре, приняли участие 1,1 тысяч работодателей по всей России.Некоторое время спустя после объявления в РФ частичной мобилизации 21 сентября власти многих регионов страны заявили о решении отменить масштабное празднование Нового года и сэкономленные направить средства на экипировку для военнослужащих, участвующих в СВО.О свертывании масштабных празднований Нового года на фоне СВО ранее сообщили в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградский области, а также Курской, Брянской, Мурманской, Смоленской, Курганская и Ростовской областях, Краснодарском крае, Забайкалье, Чечне, Калмыкии и Северной Осетии – Алании.От бюджетных трат на Новый год отказались также Крым и Севастополь.
https://crimea.ria.ru/20221024/v-spch-nazvali-sposob-borotsya-s-zavysheniem-tsen-na-voennoe-snaryazhenie-1125056302.html
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РИА Новости Крым
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96
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соцзащита, общество
Что будет с новогодними премиями в России в декабре

Новогодние премии не будут выплачивать две трети работодателей по всей России – опрос

12:00 08.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Новогодние премии получат менее 30% россиян, занятых преимущественно в торговле, промышленности и сельском хозяйстве, остальные рискуют остаться без праздничных надбавок и "13-й зарплаты". Об этом свидетельствуют результаты опроса работодателей, проведенного аналитиками сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", сообщает РБК со ссылкой на документы.
По словам заместителя генерального директора сервиса "Работа.ру" Александра Ветеркова, согласно опросу, не намерены выплачивать своим сотрудникам новогодние премии 63% работодателей. Доля бизнесменов, принявших сегодня такое решение, по сравнению с прошлым годом выросла почти вдвое по ряду причин, к которым привела ситуация в экономическом секторе, отмечает специалист.
"В этом году меньшее количество работодателей готовы выплачивать новогодние премии сотрудникам, так как многие столкнулись с оптимизацией или урезанием бюджетов в 2022-м", – сказал Ветерков.
37% опрошенных работодателей сообщили, что будут выплачивать традиционные премии своим сотрудникам к Новому году. При этом почти половина из них (16%) заявили, что поощрят не всех, а только тех, кто это заслужил.
О том, что размер новогодних премий для большинства сотрудников будет зависеть от их результатов, заявили 50% руководителей.
При этом 20% работодателей отметили, что их работники получат премию в размере 10% от ежемесячной зарплаты. 6% заявили, что премии в их компании составят 20 – 40% от з/п.
5% готовы выплатить 50-процентную премию. Двойной оклад перед новым годом планируют выплатить только 3% опрошенных. А "13-ю зарплату" намерен выплачивать каждый десятый (9%) работодатель.
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Аналитики отмечают, что о готовности сохранить новогодние выплаты сообщают преимущественно руководители компаний из сферы торговли, производства и агропрома.
В опросе, проведенном в сентябре, приняли участие 1,1 тысяч работодателей по всей России.
Некоторое время спустя после объявления в РФ частичной мобилизации 21 сентября власти многих регионов страны заявили о решении отменить масштабное празднование Нового года и сэкономленные направить средства на экипировку для военнослужащих, участвующих в СВО.
О свертывании масштабных празднований Нового года на фоне СВО ранее сообщили в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградский области, а также Курской, Брянской, Мурманской, Смоленской, Курганская и Ростовской областях, Краснодарском крае, Забайкалье, Чечне, Калмыкии и Северной Осетии – Алании.
От бюджетных трат на Новый год отказались также Крым и Севастополь.
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