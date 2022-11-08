https://crimea.ria.ru/20221108/Kakoy-segodnya-prazdnik-8-noyabrya-1118916124.html

Какой сегодня праздник: 8 ноября

Какой сегодня праздник: 8 ноября - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Какой сегодня праздник: 8 ноября

Во всем мире сегодня поздравляют пианистов и градостроителей, а также отмечают День без Wi-fi. В России празднуют День КВН, в США чествуют болванов. В этот день РИА Новости Крым, 08.11.2022

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня поздравляют пианистов и градостроителей, а также отмечают День без Wi-fi. В России празднуют День КВН, в США чествуют болванов. В этот день в 1895 году Вильгельм Рентген открыл свои знаменитые лучи, а в 1943 в СССР учредили сразу две высокие награды – Орден Славы и Орден Победы. А еще в этот день родились ирландский писатель, автор романа "Дракула" Брэм Стокер, французский актер театра и кино Ален Делон, российский актер и режиссер Олег Меньшиков.Что празднуют в мире"Не стреляйте в пианиста. Он играет, как умеет", - такая табличка украшала клавишный инструмент в одном из салунов Остина в начале XX века. Все потому, что техасские ковбои оказались очень большими меломанами и сильно оскорблялись из-за неточной игры. Хорошо, что пианистам больше ничто не угрожает. Также совсем неплохо, что в их честь учредили специальный праздник – День пианиста. Кстати, самый быстрый пианист в мире - Петер Бенце. Он умудрился сыграть 765 нот в минуту и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Это случилось 10 лет назад, и пока Петера никто не перегнал.Профессиональный праздник сегодня отмечают градостроители. И вот вам несколько фактов на заданную тему: в Сахаре строят дома из соли, в Китае копируют европейские кварталы, а в Дубае возвели самый высокий в мире небоскреб высотой 838 метров. Последнее обстоятельство не дает покоя Саудовской Аравии, где прямо воздвигают здание высотой в 1 километр. Японцы пошли еще дальше и планируют в скором времени удивить мир башней в 1,7 тыс. метров. Всемирная организация здравоохранения уверяет, что беспроводные интернет-технологии практически безвредны. Но верят не все. Самые подозревающие надели шапочки из фольги и отмечают Всемирный день без Wi-Fi. Мало ли что... Не знаем, как насчет рисков, но отложить телефоны в сторону и уделить время близким иногда и правда не помешает. Тем более, живое общение с приятными для вас людьми уж точно для здоровья полезно.Сначала был "Вечер Веселых Вопросов". Викторина для эрудитов, которую в 1958 придумали врач Альберт Аксельрод, инженер Михаил Яковлев и журналист Сергей Муратов. Потом кто-то из ведущих пошутил в прямом эфире (а других тогда и не было), предложив приз тому, кто первым придет в зал в валенках, шубе, ушанке и с фикусом. Москвичи затею оценили и через полчаса в теплый летний вечер у зала собрались около сотни утепленных товарищей с комнатными растениями под мышкой. Тут разразился скандал, программу закрыли. Но 8 ноября 1961 открыли вновь. Уже под названием "Клуб веселых и находчивых". А вот теперь еще и праздник учредили - Международный День КВН, который отмечают в ряде стран СНГ.Глупо обижаться, если вас от души поздравляют с праздником. Но только не в этот раз. Сегодня американцы отмечают День болвана. Так себе радость – получить открытку по такому случаю. Впрочем, это дает право потребовать заодно и подарок.Знаменательные датыРаньше мы уже как-то рассказывали изумительную историю о Вильгельме Рентгене и его любимой теще, которая встала ночью попить водички, случайно увидела странное свечение в кабинете зятя, а утром поведала обо всем этом ученому, который потом открыл свои знаменитые лучи, а заодно унял потусторонние страхи бедной старушки. Это случилось 8 ноября 1895 года. Дата навсегда осталась в истории, а рентгенологи в этот день теперь отмечают профессиональный праздник."Власть — Советам", "Мир — народам", "Земля — крестьянам" и так далее. Каждый, кто родом из СССР, отлично помнит эти лозунги. Вообще до самой перестройки главные праздничные мероприятия по случаю годовщины Великой Октябрьской революции проходили в Союзе 7 ноября. Однако и восьмое тоже считалось праздничным. Это потому, что в 1917 большевики свергали временное правительство в Петрограде целых два дня: 25 и 26 октября (7–8 ноября по новому стилю)."Без славы не бывает победы", — сказал вождь народов Иосиф Сталин, рассматривая эскиз будущей высшей военной награды - Ордена Победы. Так было решено учредить награду и для простых солдат - Орден Славы. Оба знака учреждены 8 ноября 1943 года.Кто родился в этот день8 ноября 1847 года на северной окраине Дублина родился мальчик по имени Авраам, который из-за неизвестной болезни до семи лет не мог вставать и ходить. Зато в юношестве стал отлично играть в футбол. А потом еще и книги стал писать, и прославился на весь мир под именем Брэм Стокер, после выхода в свет самого главного вампирского романа всех времен и народов "Дракула".Ален Делон, как известно, не пьет одеколон. Зато уважает коньяк и красное вино и даже выпускает эти напитки под одноименной маркой - Alain Delon. Сегодня один из самых красивых актеров мира, секс-символ 1960-х —80-х годов, отмечает 87-летие. Кстати, полное имя актера Ален Фабьен Морис Марсель Делон, он родился в семье колбасника и сначала планировал продолжить семейное дело. Хорошо, что не получилось.Еще один юбиляр - российский актер и режиссер Олег Меньшиков, которому сегодня исполнилось 62 года. "Покровские ворота", "Полеты во сне и наяву", "Утомленные солнцем", "Статский советник" – фильмы, которые вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Во многом благодаря таланту Олега Евгеньевича. Всего в его портфолио около четырех десятков киноролей, а также театр, режиссерская и педагогическая работа.Также в этот день родились автор романа-бестселлера "Унесенные ветром" Маргарет Митчелл, русская актриса Вера Комиссаржевская, заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина, Народный артист СССР Олег Борисов.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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