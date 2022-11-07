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Здоровье 25 тысяч пациентов удаленно проверит Минздрав
Здоровье 25 тысяч пациентов удаленно проверит Минздрав - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Здоровье 25 тысяч пациентов удаленно проверит Минздрав
Правительство планирует запустить в 2023 году пилотный проект по мониторингу здоровья пациентов с артериальной гипертензией и диабетом. Для этого будет создана... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T07:55
2022-11-07T07:55
2022-11-07T07:55
здравоохранение в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Правительство планирует запустить в 2023 году пилотный проект по мониторингу здоровья пациентов с артериальной гипертензией и диабетом. Для этого будет создана специальная технологическая платформа. Соответствующий проект был размещен Минздравом на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет "Комерсантъ".Предполагается, что новая платформа объединит медицинские приборы для длительного мониторинга состояния здоровья с новыми сервисами и уже существующими медицинскими системами. Это позволит изменить систему мониторинга здоровья во время диспансеризации.Уточняется, что в пилотном проекте Минздрава примут участие 25 тысяч человек, проживающие в шести регионах России: Новосибирской, Самарской, Тюменской, Рязанской и Магаданской областях, а также Республике Татарстан.Заболевания, определенные для мониторинга выбраны неслучайно. В Минздраве пояснили, что например повышенное давление свидетельствует о сердечно-сосудистых заболеваниях, с которыми в России свыше 40 млн пациентов, и является фактором риска инфаркта и инсульта.Известно, что впервые идея такого проекта возникла еще в начале 2010-х годов и в 2015–2018 годах была реализована в некоторых российских регионах, в частности в Белгородской, Воронежской и Ленинградской областях.
https://crimea.ria.ru/20220825/v-krymu-nazvali-glavnyy-smysl-dispanserizatsii-na-fone-novoy-volny-covid-1124279728.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здравоохранение в россии, общество
Здоровье 25 тысяч пациентов удаленно проверит Минздрав
Минздрав проверит здоровье 25 тысяч пациентов удаленно с помощью отдельного сервиса
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым.
Правительство планирует запустить в 2023 году пилотный проект по мониторингу здоровья пациентов с артериальной гипертензией и диабетом. Для этого будет создана специальная технологическая платформа. Соответствующий проект был размещен Минздравом на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет "Комерсантъ"
.
Предполагается, что новая платформа объединит медицинские приборы для длительного мониторинга состояния здоровья с новыми сервисами и уже существующими медицинскими системами. Это позволит изменить систему мониторинга здоровья во время диспансеризации.
"Кроме того, запланирована отработка медико-технических требований к "персональным медицинским помощникам" (медицинским изделиям для длительного мониторинга состояния здоровья) и протоколам их информационного взаимодействия с платформой. В рамках пилотного проекта планируется создание методологических центров на базе двух национальных медицинских исследовательских центров Минздрава — НМИЦ кардиологии имени Чазова и НМИЦ эндокринологии", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в пилотном проекте Минздрава примут участие 25 тысяч человек, проживающие в шести регионах России: Новосибирской, Самарской, Тюменской, Рязанской и Магаданской областях, а также Республике Татарстан.
Заболевания, определенные для мониторинга выбраны неслучайно. В Минздраве пояснили, что например повышенное давление свидетельствует о сердечно-сосудистых заболеваниях, с которыми в России свыше 40 млн пациентов, и является фактором риска инфаркта и инсульта.
Известно, что впервые идея такого проекта возникла еще в начале 2010-х годов и в 2015–2018 годах была реализована в некоторых российских регионах, в частности в Белгородской, Воронежской и Ленинградской областях.