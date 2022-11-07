https://crimea.ria.ru/20221107/zdorove-25-tysyach-patsientov-udalenno-proverit-minzdrav-1125254902.html

Здоровье 25 тысяч пациентов удаленно проверит Минздрав

Здоровье 25 тысяч пациентов удаленно проверит Минздрав - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Здоровье 25 тысяч пациентов удаленно проверит Минздрав

Правительство планирует запустить в 2023 году пилотный проект по мониторингу здоровья пациентов с артериальной гипертензией и диабетом. Для этого будет создана... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T07:55

2022-11-07T07:55

2022-11-07T07:55

здравоохранение в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Правительство планирует запустить в 2023 году пилотный проект по мониторингу здоровья пациентов с артериальной гипертензией и диабетом. Для этого будет создана специальная технологическая платформа. Соответствующий проект был размещен Минздравом на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет "Комерсантъ".Предполагается, что новая платформа объединит медицинские приборы для длительного мониторинга состояния здоровья с новыми сервисами и уже существующими медицинскими системами. Это позволит изменить систему мониторинга здоровья во время диспансеризации.Уточняется, что в пилотном проекте Минздрава примут участие 25 тысяч человек, проживающие в шести регионах России: Новосибирской, Самарской, Тюменской, Рязанской и Магаданской областях, а также Республике Татарстан.Заболевания, определенные для мониторинга выбраны неслучайно. В Минздраве пояснили, что например повышенное давление свидетельствует о сердечно-сосудистых заболеваниях, с которыми в России свыше 40 млн пациентов, и является фактором риска инфаркта и инсульта.Известно, что впервые идея такого проекта возникла еще в начале 2010-х годов и в 2015–2018 годах была реализована в некоторых российских регионах, в частности в Белгородской, Воронежской и Ленинградской областях.

https://crimea.ria.ru/20220825/v-krymu-nazvali-glavnyy-smysl-dispanserizatsii-na-fone-novoy-volny-covid-1124279728.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в россии, общество