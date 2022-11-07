https://crimea.ria.ru/20221107/vpervye-v-istorii-britanskie-uchenye-perelili-cheloveku-laboratornuyu-krov-1125269157.html

Впервые в истории: британские ученые перелили человеку лабораторную кровь

Впервые в истории: британские ученые перелили человеку лабораторную кровь - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Впервые в истории: британские ученые перелили человеку лабораторную кровь

Британские ученые впервые в истории клинических испытаний перелили человеку кровь, выращенную в лаборатории. Об этом со ссылкой на сообщение Кембриджского... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T21:41

2022-11-07T21:41

2022-11-07T21:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Британские ученые впервые в истории клинических испытаний перелили человеку кровь, выращенную в лаборатории. Об этом со ссылкой на сообщение Кембриджского университета пишет РИА Новости."Кровь была перелита добровольцам в рамках… контролируемого клинического исследования Restore. Это первый случай в мире, когда эритроциты, выращенные в лаборатории, были перелиты другому человеку в рамках исследования переливания крови", - отмечается в сообщении.Ученые поясняют, что в случае получения доказательств эффективности и безопасности этого метода, он поможет лечить людей с заболеваниями крови, в том числе анемией, и редкими группами крови.В заявлении добавили, что переливание около 5-10 мл выращенной в лаборатории крови получили два добровольца. Они находятся под наблюдением, никаких побочных эффектов у пациентов не выявлено. Планируется, что в будущем как минимум 10 испытуемым сделают переливание донорской и выращенной в лаборатории крови, чтобы определить, какие эритроциты живут дольше.

https://crimea.ria.ru/20220808/uchenye-iz-ssha-smogli-ozhivit-svinyu-cherez-chas-posle-smerti-1124095355.html

https://crimea.ria.ru/20220507/uchenye-nashli-biomarkery-v-krovi-signaliziruyuschie-o-riske-suitsida-1123156844.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, в мире, наука и технологии, здоровье