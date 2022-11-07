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Впервые в истории: британские ученые перелили человеку лабораторную кровь - РИА Новости Крым, 07.11.2022
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Впервые в истории: британские ученые перелили человеку лабораторную кровь
Впервые в истории: британские ученые перелили человеку лабораторную кровь - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Впервые в истории: британские ученые перелили человеку лабораторную кровь
Британские ученые впервые в истории клинических испытаний перелили человеку кровь, выращенную в лаборатории. Об этом со ссылкой на сообщение Кембриджского... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T21:41
2022-11-07T21:41
общество
в мире
наука и технологии
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Британские ученые впервые в истории клинических испытаний перелили человеку кровь, выращенную в лаборатории. Об этом со ссылкой на сообщение Кембриджского университета пишет РИА Новости."Кровь была перелита добровольцам в рамках… контролируемого клинического исследования Restore. Это первый случай в мире, когда эритроциты, выращенные в лаборатории, были перелиты другому человеку в рамках исследования переливания крови", - отмечается в сообщении.Ученые поясняют, что в случае получения доказательств эффективности и безопасности этого метода, он поможет лечить людей с заболеваниями крови, в том числе анемией, и редкими группами крови.В заявлении добавили, что переливание около 5-10 мл выращенной в лаборатории крови получили два добровольца. Они находятся под наблюдением, никаких побочных эффектов у пациентов не выявлено. Планируется, что в будущем как минимум 10 испытуемым сделают переливание донорской и выращенной в лаборатории крови, чтобы определить, какие эритроциты живут дольше.
https://crimea.ria.ru/20220808/uchenye-iz-ssha-smogli-ozhivit-svinyu-cherez-chas-posle-smerti-1124095355.html
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РИА Новости Крым
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общество, в мире, наука и технологии, здоровье
Впервые в истории: британские ученые перелили человеку лабораторную кровь

В Британии ученые впервые перелили человеку выращенную в лаборатории кровь

21:41 07.11.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкКровь
Кровь - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Британские ученые впервые в истории клинических испытаний перелили человеку кровь, выращенную в лаборатории. Об этом со ссылкой на сообщение Кембриджского университета пишет РИА Новости.
"Кровь была перелита добровольцам в рамках… контролируемого клинического исследования Restore. Это первый случай в мире, когда эритроциты, выращенные в лаборатории, были перелиты другому человеку в рамках исследования переливания крови", - отмечается в сообщении.
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Ученые поясняют, что в случае получения доказательств эффективности и безопасности этого метода, он поможет лечить людей с заболеваниями крови, в том числе анемией, и редкими группами крови.
"Мы надеемся, что выращенные в лаборатории эритроциты будут жить дольше, чем те, которые поступают от доноров крови. Если наше первое подобное в мире испытание пройдет успешно, это будет означать, что пациентам, которым в настоящее время нужны регулярные длительные переливания крови, в будущем потребуется меньше переливаний", - приводятся в заявлении слова главного исследователя Седрика Гиверта, профессора трансфузионной медицины и консультанта-гематолога Кембриджского университета и Управления исследования крови и трансплантологии Национальной службы здравоохранения Великобритании.
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В заявлении добавили, что переливание около 5-10 мл выращенной в лаборатории крови получили два добровольца. Они находятся под наблюдением, никаких побочных эффектов у пациентов не выявлено. Планируется, что в будущем как минимум 10 испытуемым сделают переливание донорской и выращенной в лаборатории крови, чтобы определить, какие эритроциты живут дольше.
 
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