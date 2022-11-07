https://crimea.ria.ru/20221107/semyam-pogibshikh-na-pozhare-v-kostrome-vyplatyat-po-100-tysyach-rubley-1125258824.html

Семьям погибших на пожаре в Костроме выплатят по 100 тысяч рублей

Семьям погибших на пожаре в Костроме выплатят по 100 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Семьям погибших на пожаре в Костроме выплатят по 100 тысяч рублей

Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал постановление о единовременной выплате семьям граждан, погибших в пожаре в кафе "Полигон". Об этом... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T10:59

2022-11-07T10:59

2022-11-07T10:59

российская федерация (россия, рф)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал постановление о единовременной выплате семьям граждан, погибших в пожаре в кафе "Полигон". Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.Пожар в кафе "Полигон" в Костроме произошел в ночь на субботу. Из здания эвакуировали 250 человек. 13 погибли, 9 пострадали, сообщили экстренные службы. В здании обрушилась кровля на всей площади 3,5 тысячи квадратных метров.По сообщению СК, предполагаемый виновник происшествия — 23-летний мужчина, которого подозревают в "использовании пиротехнического средства" в помещении. Он заключен под стражу на два месяца, до 5 января 2023 года.Также Свердловский районный суд Костромы постановил поместить по стражу директора ООО "Империя", занимавшуюся организацией работы кафе "Полигон" в Костроме.

https://crimea.ria.ru/20221105/chast-evakuatsionnykh-vykhodov-v-nochnom-klube-v-kostrome-byli-zakryty--1125247640.html

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российская федерация (россия, рф), происшествия