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Семьям погибших на пожаре в Костроме выплатят по 100 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 07.11.2022
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Семьям погибших на пожаре в Костроме выплатят по 100 тысяч рублей
Семьям погибших на пожаре в Костроме выплатят по 100 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Семьям погибших на пожаре в Костроме выплатят по 100 тысяч рублей
Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал постановление о единовременной выплате семьям граждан, погибших в пожаре в кафе "Полигон". Об этом... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T10:59
2022-11-07T10:59
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал постановление о единовременной выплате семьям граждан, погибших в пожаре в кафе "Полигон". Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.Пожар в кафе "Полигон" в Костроме произошел в ночь на субботу. Из здания эвакуировали 250 человек. 13 погибли, 9 пострадали, сообщили экстренные службы. В здании обрушилась кровля на всей площади 3,5 тысячи квадратных метров.По сообщению СК, предполагаемый виновник происшествия — 23-летний мужчина, которого подозревают в "использовании пиротехнического средства" в помещении. Он заключен под стражу на два месяца, до 5 января 2023 года.Также Свердловский районный суд Костромы постановил поместить по стражу директора ООО "Империя", занимавшуюся организацией работы кафе "Полигон" в Костроме.
https://crimea.ria.ru/20221105/chast-evakuatsionnykh-vykhodov-v-nochnom-klube-v-kostrome-byli-zakryty--1125247640.html
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российская федерация (россия, рф), происшествия
Семьям погибших на пожаре в Костроме выплатят по 100 тысяч рублей

Власти Костромы выплатят семьям погибших в клубе "Полигон" по 100 тысяч рублей

10:59 07.11.2022
 
© РИА Новости . Ольга Евтушкова / Перейти в фотобанкПоследствия пожара в ночном клубе в Костроме
Последствия пожара в ночном клубе в Костроме - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Ольга Евтушкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал постановление о единовременной выплате семьям граждан, погибших в пожаре в кафе "Полигон". Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.
"Из резервного фонда администрации региона родным выплатят по 100 тысяч рублей на каждого погибшего", – сказано в сообщении.
Пожар в кафе "Полигон" в Костроме произошел в ночь на субботу. Из здания эвакуировали 250 человек. 13 погибли, 9 пострадали, сообщили экстренные службы. В здании обрушилась кровля на всей площади 3,5 тысячи квадратных метров.
По сообщению СК, предполагаемый виновник происшествия — 23-летний мужчина, которого подозревают в "использовании пиротехнического средства" в помещении. Он заключен под стражу на два месяца, до 5 января 2023 года.
Также Свердловский районный суд Костромы постановил поместить по стражу директора ООО "Империя", занимавшуюся организацией работы кафе "Полигон" в Костроме.
Последствия пожара в ночном клубе в Костроме - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 18:41
Часть эвакуационных выходов в ночном клубе в Костроме были закрыты
 
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