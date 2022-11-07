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Под Севастополем при строительстве водопровода нашли 22 снаряда - РИА Новости Крым, 07.11.2022
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Под Севастополем при строительстве водопровода нашли 22 снаряда
Под Севастополем при строительстве водопровода нашли 22 снаряда - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Под Севастополем при строительстве водопровода нашли 22 снаряда
Во время работ по строительству водопровода в севастопольском селе Первомайское были найдены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 07.11.2022
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севастополь
михаил развожаев
новости
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Во время работ по строительству водопровода в севастопольском селе Первомайское были найдены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Всего обнаружено 22 снаряда разного калибра. Все они были изъяты сотрудниками лицензированной организации во взаимодействии с МЧС", – сказано в сообщении.Развожаев напомнил, что в селе идет прокладка магистрального водопровода – от точки подключения в районе Ялтинского кольца до села Первомайское, вдоль автодороги Ялта – Севастополь.Проект выполнен на 70%, уже идет оборудование колодцев для последующего подключения жилых домов. До декабря работы должны быть завершены, уточнил губернатор.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Севастополе грибники часто находят взрывоопасные предметы времен войны в лесах.
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севастополь, михаил развожаев, новости
Под Севастополем при строительстве водопровода нашли 22 снаряда

Развожаев: при строительстве водопровода в Севастополе нашли 22 снаряда времен войны

12:00 07.11.2022 (обновлено: 12:01 07.11.2022)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ севастопольском селе Первомайское нашли 22 снаряда времен войны
В севастопольском селе Первомайское нашли 22 снаряда времен войны
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Во время работ по строительству водопровода в севастопольском селе Первомайское были найдены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Всего обнаружено 22 снаряда разного калибра. Все они были изъяты сотрудниками лицензированной организации во взаимодействии с МЧС", – сказано в сообщении.
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Проект выполнен на 70%, уже идет оборудование колодцев для последующего подключения жилых домов. До декабря работы должны быть завершены, уточнил губернатор.
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СевастопольМихаил РазвожаевНовости
 
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