https://crimea.ria.ru/20221107/pod-sevastopolem-pri-stroitelstve-vodoprovoda-nashli-22-snaryada-1125260054.html

Под Севастополем при строительстве водопровода нашли 22 снаряда

Под Севастополем при строительстве водопровода нашли 22 снаряда - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Под Севастополем при строительстве водопровода нашли 22 снаряда

Во время работ по строительству водопровода в севастопольском селе Первомайское были найдены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T12:00

2022-11-07T12:00

2022-11-07T12:01

севастополь

михаил развожаев

новости

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Во время работ по строительству водопровода в севастопольском селе Первомайское были найдены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Всего обнаружено 22 снаряда разного калибра. Все они были изъяты сотрудниками лицензированной организации во взаимодействии с МЧС", – сказано в сообщении.Развожаев напомнил, что в селе идет прокладка магистрального водопровода – от точки подключения в районе Ялтинского кольца до села Первомайское, вдоль автодороги Ялта – Севастополь.Проект выполнен на 70%, уже идет оборудование колодцев для последующего подключения жилых домов. До декабря работы должны быть завершены, уточнил губернатор.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в Севастополе грибники часто находят взрывоопасные предметы времен войны в лесах.

https://crimea.ria.ru/20221027/vmesto-ryzhikov--ryzhie-fugasy-osobennosti-gribnogo-sezona-v-sevastopole-1125099902.html

https://crimea.ria.ru/20220927/v-sevastopolskoy-bukhte-gilzovaya-obezvredili-680-boepripasov-vremen-vov-1124636542.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, новости