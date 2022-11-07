https://crimea.ria.ru/20221107/chto-otmechayut-v-rossii-7-noyabrya-spravka-1121339897.html

Что отмечают в России 7 ноября. Справка

Что отмечают в России 7 ноября. Справка - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Что отмечают в России 7 ноября. Справка

7 ноября в России отмечают День Октябрьской революции 1917 года, а еще День воинской славы России, посвященный событиям 1941 года, когда на Красной площади в... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T08:31

2022-11-07T08:31

2022-11-07T08:31

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/07/1121342454_0:323:3068:2048_1920x0_80_0_0_954b304504c3586c2c689dc9dbae93ed.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. 7 ноября в России отмечают День Октябрьской революции 1917 года, а еще День воинской славы России, посвященный событиям 1941 года, когда на Красной площади в Москве прошел военный парад, посвященный Великому Октябрю и призванный поднять моральный дух советского народа. Подробнее об этих событиях - в справке РИА Новости Крым. Красный день календаря"День 7 ноября — красный день календаря". Гражданам Советского союза этот "стишок" был знаком с детства, так же как и значение праздника. Именно в этот день по новому стилю (или 25 октября - по старому) в 1917 году в Петрограде произошло вооруженное восстание: красногвардейцы взяли Зимний дворец, арестовали членов Временного правительства и объявили власть Советов. Праздник немедленно стал самым главным в молодой стране и получил название Дня Великой Октябрьской социалистической революции. В СССР эту дату отмечали торжественно: военными парадами, демонстрациями и выступлениями вождей. До 1992 года страна и вовсе гуляла целых два дня - 7 и 8 ноября были нерабочими. Обязательный ритуал - семейные застолья. День согласия и примирения В 1995 году Президент РФ Борис Ельцин подписал закон "О днях воинской славы России", в котором 7 ноября превратился в День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов. Через год Ельцин снова переименовал праздник в День согласия и примирения. В соответствующем Указе было написано: День воинской славы РоссииВ 2004 году президент РФ Владимир Путин подписал другой федеральный закон, по которому 7 ноября перестал быть выходным и стал называться Днем воинской славы России — в честь Дня проведения военного парада на Красной площади Москвы в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год). Дело в том, что традиция проводить военные парады на Красной площади неукоснительно соблюдалось каждое 7 ноября. Исключением не стал даже ноябрь 41-го, когда на Москву наступали немцы. На время проведения парада были обеспечены беспрецедентные меры безопасности: с 5 ноября советская авиация наносила упреждающие удары по аэродромам противника, и в праздничный день на Москву не упало ни одной бомбы. Для защиты парада с воздуха с фронта были сняты 550 истребителей. Помогла и погода - 7 ноября 41-го было отмечено сильным снегопадом и пургой. В ночь на 7 ноября по указанию Сталина кремлевские звезды были расчехлены и зажжены, от маскировки освобожден мавзолей Ленина. Традиционное начало парада перенесли с 10 на 8 часов утра, сообщив об этом советским гражданам за три часа. В 8 часов утра по всем громкоговорителям раздался голос диктора: Парадные полки шли прямо на фронт. Так Сталин показал всему миру: Москва стоит и будет твердо стоять. Но главное - этот парад поднял моральный дух народа, а по силе воздействия на ход событий его приравнивают к важнейшей военной операции.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество