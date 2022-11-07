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Что отмечают в России 7 ноября. Справка - РИА Новости Крым, 07.11.2022
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Что отмечают в России 7 ноября. Справка
Что отмечают в России 7 ноября. Справка - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Что отмечают в России 7 ноября. Справка
7 ноября в России отмечают День Октябрьской революции 1917 года, а еще День воинской славы России, посвященный событиям 1941 года, когда на Красной площади в... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T08:31
2022-11-07T08:31
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. 7 ноября в России отмечают День Октябрьской революции 1917 года, а еще День воинской славы России, посвященный событиям 1941 года, когда на Красной площади в Москве прошел военный парад, посвященный Великому Октябрю и призванный поднять моральный дух советского народа. Подробнее об этих событиях - в справке РИА Новости Крым. Красный день календаря"День 7 ноября — красный день календаря". Гражданам Советского союза этот "стишок" был знаком с детства, так же как и значение праздника. Именно в этот день по новому стилю (или 25 октября - по старому) в 1917 году в Петрограде произошло вооруженное восстание: красногвардейцы взяли Зимний дворец, арестовали членов Временного правительства и объявили власть Советов. Праздник немедленно стал самым главным в молодой стране и получил название Дня Великой Октябрьской социалистической революции. В СССР эту дату отмечали торжественно: военными парадами, демонстрациями и выступлениями вождей. До 1992 года страна и вовсе гуляла целых два дня - 7 и 8 ноября были нерабочими. Обязательный ритуал - семейные застолья. День согласия и примирения В 1995 году Президент РФ Борис Ельцин подписал закон "О днях воинской славы России", в котором 7 ноября превратился в День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов. Через год Ельцин снова переименовал праздник в День согласия и примирения. В соответствующем Указе было написано: День воинской славы РоссииВ 2004 году президент РФ Владимир Путин подписал другой федеральный закон, по которому 7 ноября перестал быть выходным и стал называться Днем воинской славы России — в честь Дня проведения военного парада на Красной площади Москвы в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год). Дело в том, что традиция проводить военные парады на Красной площади неукоснительно соблюдалось каждое 7 ноября. Исключением не стал даже ноябрь 41-го, когда на Москву наступали немцы. На время проведения парада были обеспечены беспрецедентные меры безопасности: с 5 ноября советская авиация наносила упреждающие удары по аэродромам противника, и в праздничный день на Москву не упало ни одной бомбы. Для защиты парада с воздуха с фронта были сняты 550 истребителей. Помогла и погода - 7 ноября 41-го было отмечено сильным снегопадом и пургой. В ночь на 7 ноября по указанию Сталина кремлевские звезды были расчехлены и зажжены, от маскировки освобожден мавзолей Ленина. Традиционное начало парада перенесли с 10 на 8 часов утра, сообщив об этом советским гражданам за три часа. В 8 часов утра по всем громкоговорителям раздался голос диктора: Парадные полки шли прямо на фронт. Так Сталин показал всему миру: Москва стоит и будет твердо стоять. Но главное - этот парад поднял моральный дух народа, а по силе воздействия на ход событий его приравнивают к важнейшей военной операции.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
общество

Что отмечают в России 7 ноября. Справка

08:31 07.11.2022
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк"Красный флаг на Красной площади". Демонстрация мощи Советской армии на военном параде. Празднование годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции. Диплом World Press Photo, 1988
Красный флаг на Красной площади. Демонстрация мощи Советской армии на военном параде. Празднование годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции. Диплом World Press Photo, 1988 - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. 7 ноября в России отмечают День Октябрьской революции 1917 года, а еще День воинской славы России, посвященный событиям 1941 года, когда на Красной площади в Москве прошел военный парад, посвященный Великому Октябрю и призванный поднять моральный дух советского народа.
Подробнее об этих событиях - в справке РИА Новости Крым.
Красный день календаря
"День 7 ноября — красный день календаря". Гражданам Советского союза этот "стишок" был знаком с детства, так же как и значение праздника. Именно в этот день по новому стилю (или 25 октября - по старому) в 1917 году в Петрограде произошло вооруженное восстание: красногвардейцы взяли Зимний дворец, арестовали членов Временного правительства и объявили власть Советов. Праздник немедленно стал самым главным в молодой стране и получил название Дня Великой Октябрьской социалистической революции.
В СССР эту дату отмечали торжественно: военными парадами, демонстрациями и выступлениями вождей. До 1992 года страна и вовсе гуляла целых два дня - 7 и 8 ноября были нерабочими. Обязательный ритуал - семейные застолья.
День согласия и примирения
В 1995 году Президент РФ Борис Ельцин подписал закон "О днях воинской славы России", в котором 7 ноября превратился в День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов.
Через год Ельцин снова переименовал праздник в День согласия и примирения. В соответствующем Указе было написано:
"Октябрьская революция 1917 года коренным образом повлияла на судьбу нашей страны. Стремясь впредь не допускать противостояния, в целях единения и консолидации российского общества постановляю: 1. Объявить праздничный день 7 ноября Днем согласия и примирения. 2. Объявить 1997 год — год 80-летия Октябрьской революции — Годом согласия и примирения".
День воинской славы России
В 2004 году президент РФ Владимир Путин подписал другой федеральный закон, по которому 7 ноября перестал быть выходным и стал называться Днем воинской славы России — в честь Дня проведения военного парада на Красной площади Москвы в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год).
Дело в том, что традиция проводить военные парады на Красной площади неукоснительно соблюдалось каждое 7 ноября. Исключением не стал даже ноябрь 41-го, когда на Москву наступали немцы. На время проведения парада были обеспечены беспрецедентные меры безопасности: с 5 ноября советская авиация наносила упреждающие удары по аэродромам противника, и в праздничный день на Москву не упало ни одной бомбы. Для защиты парада с воздуха с фронта были сняты 550 истребителей.
Помогла и погода - 7 ноября 41-го было отмечено сильным снегопадом и пургой. В ночь на 7 ноября по указанию Сталина кремлевские звезды были расчехлены и зажжены, от маскировки освобожден мавзолей Ленина.
Традиционное начало парада перенесли с 10 на 8 часов утра, сообщив об этом советским гражданам за три часа. В 8 часов утра по всем громкоговорителям раздался голос диктора:
"Говорят все радиостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы начинает передачу с Красной площади парада частей Красной Армии, посвященного 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции...".
Парадные полки шли прямо на фронт. Так Сталин показал всему миру: Москва стоит и будет твердо стоять. Но главное - этот парад поднял моральный дух народа, а по силе воздействия на ход событий его приравнивают к важнейшей военной операции.
Общество
 
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