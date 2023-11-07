https://crimea.ria.ru/20231107/chto-otmechayut-v-rossii-7-noyabrya-spravka-1121339897.html
Что отмечают в России 7 ноября
Что отмечают в России 7 ноября - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Что отмечают в России 7 ноября
7 ноября в России отмечают День Октябрьской революции 1917 года, а еще День воинской славы России, посвященный событиям 1941 года, когда на Красной площади в... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T06:01
2023-11-07T06:01
2023-11-07T06:13
общество
праздники и памятные даты
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россия
ссср
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. 7 ноября в России отмечают День Октябрьской революции 1917 года, а еще День воинской славы России, посвященный событиям 1941 года, когда на Красной площади в Москве прошел военный парад, посвященный Великому Октябрю и призванный поднять моральный дух советского народа. Подробнее об этих событиях - в справке РИА Новости Крым. Красный день календаря"День 7 ноября — красный день календаря". Гражданам Советского союза этот "стишок" был знаком с детства, так же как и значение праздника. Именно в этот день по новому стилю (или 25 октября - по старому) в 1917 году в Петрограде произошло вооруженное восстание: красногвардейцы взяли Зимний дворец, арестовали членов Временного правительства и объявили власть Советов. Праздник немедленно стал самым главным в молодой стране и получил название Дня Великой Октябрьской социалистической революции. В СССР эту дату отмечали торжественно: военными парадами, демонстрациями и выступлениями вождей. До 1992 года страна и вовсе гуляла целых два дня - 7 и 8 ноября были нерабочими. Обязательный ритуал - семейные застолья. День согласия и примирения В 1995 году Президент РФ Борис Ельцин подписал закон "О днях воинской славы России", в котором 7 ноября превратился в День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов. Через год Ельцин снова переименовал праздник в День согласия и примирения. В соответствующем Указе было написано: День воинской славы РоссииВ 2004 году президент РФ Владимир Путин подписал другой федеральный закон, по которому 7 ноября перестал быть выходным и стал называться Днем воинской славы России — в честь Дня проведения военного парада на Красной площади Москвы в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год). Дело в том, что традиция проводить военные парады на Красной площади неукоснительно соблюдалось каждое 7 ноября. Исключением не стал даже ноябрь 41-го, когда на Москву наступали немцы. На время проведения парада были обеспечены беспрецедентные меры безопасности: с 5 ноября советская авиация наносила упреждающие удары по аэродромам противника, и в праздничный день на Москву не упало ни одной бомбы. Для защиты парада с воздуха с фронта были сняты 550 истребителей. Помогла и погода - 7 ноября 41-го было отмечено сильным снегопадом и пургой. В ночь на 7 ноября по указанию Сталина кремлевские звезды были расчехлены и зажжены, от маскировки освобожден мавзолей Ленина. Традиционное начало парада перенесли с 10 на 8 часов утра, сообщив об этом советским гражданам за три часа. В 8 часов утра по всем громкоговорителям раздался голос диктора: Парадные полки шли прямо на фронт. Так Сталин показал всему миру: Москва стоит и будет твердо стоять. Но главное - этот парад поднял моральный дух народа, а по силе воздействия на ход событий его приравнивают к важнейшей военной операции.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, праздники и памятные даты, история, великая октябрьская социалистическая революция, россия, ссср
Что отмечают в России 7 ноября
7 ноября в России отмечают День Октябрьской революции 1917 года и День воинской славы
06:01 07.11.2023 (обновлено: 06:13 07.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. 7 ноября в России отмечают День Октябрьской революции 1917 года, а еще День воинской славы России, посвященный событиям 1941 года, когда на Красной площади в Москве прошел военный парад, посвященный Великому Октябрю и призванный поднять моральный дух советского народа.
Подробнее об этих событиях - в справке РИА Новости Крым
.
Красный день календаря
"День 7 ноября — красный день календаря". Гражданам Советского союза этот "стишок" был знаком с детства, так же как и значение праздника. Именно в этот день по новому стилю (или 25 октября - по старому) в 1917 году в Петрограде произошло вооруженное восстание: красногвардейцы взяли Зимний дворец, арестовали членов Временного правительства и объявили власть Советов. Праздник немедленно стал самым главным в молодой стране и получил название Дня Великой Октябрьской социалистической революции.
В СССР эту дату отмечали торжественно: военными парадами, демонстрациями и выступлениями вождей. До 1992 года страна и вовсе гуляла целых два дня - 7 и 8 ноября были нерабочими. Обязательный ритуал - семейные застолья.
День согласия и примирения
В 1995 году Президент РФ Борис Ельцин подписал закон "О днях воинской славы России", в котором 7 ноября превратился в День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов.
Через год Ельцин снова переименовал праздник в День согласия и примирения. В соответствующем Указе было написано:
"Октябрьская революция 1917 года коренным образом повлияла на судьбу нашей страны. Стремясь впредь не допускать противостояния, в целях единения и консолидации российского общества постановляю: 1. Объявить праздничный день 7 ноября Днем согласия и примирения. 2. Объявить 1997 год — год 80-летия Октябрьской революции — Годом согласия и примирения".
День воинской славы России
В 2004 году президент РФ Владимир Путин подписал другой федеральный закон, по которому 7 ноября перестал быть выходным и стал называться Днем воинской славы России — в честь Дня проведения военного парада на Красной площади Москвы в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год).
Дело в том, что традиция проводить военные парады на Красной площади неукоснительно соблюдалось каждое 7 ноября. Исключением не стал даже ноябрь 41-го, когда на Москву наступали немцы. На время проведения парада были обеспечены беспрецедентные меры безопасности: с 5 ноября советская авиация наносила упреждающие удары по аэродромам противника, и в праздничный день на Москву не упало ни одной бомбы. Для защиты парада с воздуха с фронта были сняты 550 истребителей.
Помогла и погода - 7 ноября 41-го было отмечено сильным снегопадом и пургой. В ночь на 7 ноября по указанию Сталина кремлевские звезды были расчехлены и зажжены, от маскировки освобожден мавзолей Ленина.
Традиционное начало парада перенесли с 10 на 8 часов утра, сообщив об этом советским гражданам за три часа. В 8 часов утра по всем громкоговорителям раздался голос диктора:
"Говорят все радиостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы начинает передачу с Красной площади парада частей Красной Армии, посвященного 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции...".
Парадные полки шли прямо на фронт. Так Сталин показал всему миру: Москва стоит и будет твердо стоять. Но главное - этот парад поднял моральный дух народа, а по силе воздействия на ход событий его приравнивают к важнейшей военной операции.