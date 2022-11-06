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Поезд сошел с рельсов в центре Сеула, 30 пассажиров получили ранения - РИА Новости Крым, 06.11.2022
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Поезд сошел с рельсов в центре Сеула, 30 пассажиров получили ранения
Поезд сошел с рельсов в центре Сеула, 30 пассажиров получили ранения - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Поезд сошел с рельсов в центре Сеула, 30 пассажиров получили ранения
Поезд сошел с рельсов в центре Сеула, по меньшей мере 30 пассажиров получили ранения, передает агентство Рёнхап со ссылкой на национальную железнодорожную... РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T17:50
2022-11-06T17:50
в мире
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Поезд сошел с рельсов в центре Сеула, по меньшей мере 30 пассажиров получили ранения, передает агентство Рёнхап со ссылкой на национальную железнодорожную корпорацию (KORAIL).По данным KORAIL, большинство пострадавших получили незначительные травмы. Всего на момент аварии в поезде находились 275 пассажиров.По данным агентства, инцидент произошел в 20.52 по местному времени (14.52 мск), когда поезд подъезжал к одной из станций в центре города. Как уточняется, с рельсов сошли шесть железнодорожных вагонов, включая пять пассажирских.Рёнхап пишет, что из-за аварии движение поездов на линии было приостановлено более чем на час.По данным агентства, KORAIL выясняет причину схода состава с рельсов.
https://crimea.ria.ru/20221106/passazhirskiy-samolet-upal-v-tanzanii-na-bortu-bylo-bolshe-50-chelovek-1125251457.html
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в мире, происшествия

Поезд сошел с рельсов в центре Сеула, 30 пассажиров получили ранения

17:50 06.11.2022
 
© РИА Новости . Андрей Ольферт / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и пожарная машина в Сеуле.
Машина скорой помощи и пожарная машина в Сеуле. - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
© РИА Новости . Андрей Ольферт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Поезд сошел с рельсов в центре Сеула, по меньшей мере 30 пассажиров получили ранения, передает агентство Рёнхап со ссылкой на национальную железнодорожную корпорацию (KORAIL).
"Поезд сошел с рельсов в центре Сеула, в результате чего 30 пассажиров получили ранения", - говорится в сообщении.
По данным KORAIL, большинство пострадавших получили незначительные травмы. Всего на момент аварии в поезде находились 275 пассажиров.
По данным агентства, инцидент произошел в 20.52 по местному времени (14.52 мск), когда поезд подъезжал к одной из станций в центре города. Как уточняется, с рельсов сошли шесть железнодорожных вагонов, включая пять пассажирских.
Рёнхап пишет, что из-за аварии движение поездов на линии было приостановлено более чем на час.
По данным агентства, KORAIL выясняет причину схода состава с рельсов.
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