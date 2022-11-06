https://crimea.ria.ru/20221106/poezd-soshel-s-relsov-v-tsentre-seula-30-passazhirov-poluchili-raneniya-1125254718.html

Поезд сошел с рельсов в центре Сеула, 30 пассажиров получили ранения

Поезд сошел с рельсов в центре Сеула, 30 пассажиров получили ранения - РИА Новости Крым, 06.11.2022

Поезд сошел с рельсов в центре Сеула, 30 пассажиров получили ранения

Поезд сошел с рельсов в центре Сеула, по меньшей мере 30 пассажиров получили ранения, передает агентство Рёнхап со ссылкой на национальную железнодорожную... РИА Новости Крым, 06.11.2022

2022-11-06T17:50

2022-11-06T17:50

2022-11-06T17:50

в мире

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Поезд сошел с рельсов в центре Сеула, по меньшей мере 30 пассажиров получили ранения, передает агентство Рёнхап со ссылкой на национальную железнодорожную корпорацию (KORAIL).По данным KORAIL, большинство пострадавших получили незначительные травмы. Всего на момент аварии в поезде находились 275 пассажиров.По данным агентства, инцидент произошел в 20.52 по местному времени (14.52 мск), когда поезд подъезжал к одной из станций в центре города. Как уточняется, с рельсов сошли шесть железнодорожных вагонов, включая пять пассажирских.Рёнхап пишет, что из-за аварии движение поездов на линии было приостановлено более чем на час.По данным агентства, KORAIL выясняет причину схода состава с рельсов.

https://crimea.ria.ru/20221106/passazhirskiy-samolet-upal-v-tanzanii-na-bortu-bylo-bolshe-50-chelovek-1125251457.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия