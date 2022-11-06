https://crimea.ria.ru/20221106/pod-obstrel-na-belgorodschine-popal-rezervuar-s-rastvoritelem-1125252160.html
Под обстрел на Белгородщине попал резервуар с растворителем
Под обстрел на Белгородщине попал резервуар с растворителем - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Под обстрел на Белгородщине попал резервуар с растворителем
В Белгородской области в результате обстрела со стороны вооруженных украинских формирований произошло возгорание резервуара с растворителем. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-06T14:19
2022-11-06T14:19
2022-11-06T14:19
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате обстрела со стороны вооруженных украинских формирований произошло возгорание резервуара с растворителем. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Руководитель региона уточнил, что на месте происшествия работают все оперативные службы. Пострадавших, по его словам, нет.В воскресенье в Белгородской области был продлен "желтый" уровень террористической опасности.В Белгородской области, как и других приграничных регионах, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.В соответствии с указом президента РФ, в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
белгородская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Под обстрел на Белгородщине попал резервуар с растворителем
Резервуар с растворителем загорелся в Белгородской области в результате обстрела
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Белгородской области в результате обстрела со стороны вооруженных украинских формирований произошло возгорание резервуара с растворителем. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел в Грайворонском городском округе попал промышленный объект. Загорелся резервуар с растворителем", — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Руководитель региона уточнил, что на месте происшествия работают все оперативные службы. Пострадавших, по его словам, нет.
В воскресенье в Белгородской области был продлен "желтый" уровень
террористической опасности.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.
В соответствии с указом президента РФ, в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.