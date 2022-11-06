https://crimea.ria.ru/20221106/balkon-obvalilsya-v-5-etazhke-v-sochi-est-postradavshie--mchs-1125255422.html

Балкон обвалился в 5-этажке в Сочи, есть пострадавшие – МЧС

Балкон обвалился в 5-этажке в Сочи, есть пострадавшие – МЧС - РИА Новости Крым, 06.11.2022

Балкон обвалился в 5-этажке в Сочи, есть пострадавшие – МЧС

Балкон обвалился в доме в Сочи, есть пострадавшие, угрозы дальнейшего обрушения дома нет, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 06.11.2022

2022-11-06T19:55

2022-11-06T19:55

2022-11-06T19:59

сочи

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Балкон обвалился в доме в Сочи, есть пострадавшие, угрозы дальнейшего обрушения дома нет, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю."В 19.15 6 ноября от оперативного дежурного ЕДДС муниципального образования город-курорт Сочи поступило сообщение о том, что по адресу Центральный район, ул. Донская произошло обрушение балкона на четвертом этаже 5-этажного жилого дома. Предварительно, в результате обрушения балкона есть пострадавшие. Причина обрушения устанавливается. Других повреждений в доме нет, угроза дальнейшего обрушения отсутствует", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Сейчас на месте работают 39 спасателей, 10 единиц техники.

сочи

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия