https://crimea.ria.ru/20221105/na-paromnoy-pereprave-v-krym-sokratilas-ochered-iz-fur-1125242676.html

На паромной переправе в Крым сократилась очередь из фур

На паромной переправе в Крым сократилась очередь из фур - РИА Новости Крым, 05.11.2022

На паромной переправе в Крым сократилась очередь из фур

В очереди на Керченской паромной переправе стоят 122 грузовика. В основном это большегрузы с продуктами и товарами первой необходимости, сообщает оперштаб... РИА Новости Крым, 05.11.2022

2022-11-05T11:47

2022-11-05T11:47

2022-11-05T11:47

керченская паромная переправа

транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В очереди на Керченской паромной переправе стоят 122 грузовика. В основном это большегрузы с продуктами и товарами первой необходимости, сообщает оперштаб Краснодарского края."На перехватывающих стоянках продолжают работать волонтеры. Они раздают бесплатное горячее питание, воду. Для водителей есть пункты обогрева", - уточняется в сообщении.По данным Минтранса РФ, с начала работы переправы с ночи на 9 октября по 07:00 5 ноября через пролив в обе стороны перевезены в общей сложности 25 561 пассажир, 14 685 единиц автотранспорта и 904 железнодорожных вагона."Семью паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 464 рейса", – уточняет ведомство.Накануне очереди на Керченскую переправу со стороны Тамани ожидали 168 большегрузов с продуктами и товарами первой необходимости.На следующей неделе на Крымском мосту возможны перерывы в движении автомобилей из-за технологических работ.

https://crimea.ria.ru/20221103/dvizhenie-po-obeim-polosam-krymskogo-mosta-vosstanovyat-20-dekabrya-1125230815.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, транспорт, крым