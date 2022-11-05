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На паромной переправе в Крым сократилась очередь из фур - РИА Новости Крым, 05.11.2022
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На паромной переправе в Крым сократилась очередь из фур
На паромной переправе в Крым сократилась очередь из фур - РИА Новости Крым, 05.11.2022
На паромной переправе в Крым сократилась очередь из фур
В очереди на Керченской паромной переправе стоят 122 грузовика. В основном это большегрузы с продуктами и товарами первой необходимости, сообщает оперштаб... РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-05T11:47
2022-11-05T11:47
керченская паромная переправа
транспорт
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В очереди на Керченской паромной переправе стоят 122 грузовика. В основном это большегрузы с продуктами и товарами первой необходимости, сообщает оперштаб Краснодарского края."На перехватывающих стоянках продолжают работать волонтеры. Они раздают бесплатное горячее питание, воду. Для водителей есть пункты обогрева", - уточняется в сообщении.По данным Минтранса РФ, с начала работы переправы с ночи на 9 октября по 07:00 5 ноября через пролив в обе стороны перевезены в общей сложности 25 561 пассажир, 14 685 единиц автотранспорта и 904 железнодорожных вагона."Семью паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 464 рейса", – уточняет ведомство.Накануне очереди на Керченскую переправу со стороны Тамани ожидали 168 большегрузов с продуктами и товарами первой необходимости.На следующей неделе на Крымском мосту возможны перерывы в движении автомобилей из-за технологических работ.
https://crimea.ria.ru/20221103/dvizhenie-po-obeim-polosam-krymskogo-mosta-vosstanovyat-20-dekabrya-1125230815.html
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, транспорт, крым
На паромной переправе в Крым сократилась очередь из фур

На Керченской переправе очередь сократилась до 122 большегрузов

11:47 05.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Андрей ЖуковАвтомобили стоящие в очереди на Крымский мост
Автомобили стоящие в очереди на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости Крым . Андрей Жуков
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. В очереди на Керченской паромной переправе стоят 122 грузовика. В основном это большегрузы с продуктами и товарами первой необходимости, сообщает оперштаб Краснодарского края.
"На перехватывающих стоянках продолжают работать волонтеры. Они раздают бесплатное горячее питание, воду. Для водителей есть пункты обогрева", - уточняется в сообщении.
По данным Минтранса РФ, с начала работы переправы с ночи на 9 октября по 07:00 5 ноября через пролив в обе стороны перевезены в общей сложности 25 561 пассажир, 14 685 единиц автотранспорта и 904 железнодорожных вагона.
"Семью паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 464 рейса", – уточняет ведомство.
В проливе действует штормовое предупреждение, юго-западный ветер достигает скорости 12-15 м/с. Согласно прогнозу Росгидромета, днем ожидается ослабление ветра до 5-10 м/с. Видимость хорошая, без осадков, высота волн – 10-60 см.
Накануне очереди на Керченскую переправу со стороны Тамани ожидали 168 большегрузов с продуктами и товарами первой необходимости.
На следующей неделе на Крымском мосту возможны перерывы в движении автомобилей из-за технологических работ.
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Керченская паромная переправаТранспортКрым
 
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