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Музей под Мелитополем присоединят к заповеднику "Херсонес Таврический" - РИА Новости Крым, 05.11.2022
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Музей под Мелитополем присоединят к заповеднику "Херсонес Таврический"
Музей под Мелитополем присоединят к заповеднику "Херсонес Таврический" - РИА Новости Крым, 05.11.2022
Музей под Мелитополем присоединят к заповеднику "Херсонес Таврический"
Национальный историко-археологический заповедник "Каменная могила" войдет в состав Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес... РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-05T03:27
2022-11-05T03:27
культура
крым
новые регионы россии
севастополь
владимир путин (политик)
мелитополь
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Национальный историко-археологический заповедник "Каменная могила" войдет в состав Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" на территории Севастополя. Такую инициативу поддержал президент России Владимир Путин, выступая на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского военно-исторического общества.Планы о слиянии двух музеев в рамках встречи озвучил председатель российского исторического общества Сергей Нарышкин:Он подчеркнул, что эти планы согласованы с руководством двух музейных учреждений и Министерством культуры, но продвижение вопроса требует ускорения. В свою очередь, президент России пообещал подготовить соответствующее поручение:"Пожалуйста. Мы так и сделаем. Ничего проще нет", - сказал Путин."Каменная Могила" расположена в 2 км от поселка Мирное Мелитопольского района Запорожской области и представляет собой нагромождение камней площадью около 30 тыс квадратных метров, высотой до 12 метров. Нагромождение по форме напоминает курган, отсюда и происходит его название. В 1986 на этом месте открыли историко-археологический музей-заповедник с этнографической экспозицией.
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культура, крым, новые регионы россии, севастополь, владимир путин (политик), мелитополь, запорожская область
Музей под Мелитополем присоединят к заповеднику "Херсонес Таврический"

Путин: мелитопольский музей "Каменная могила" войдет в состав "Херсонеса Таврического"

03:27 05.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей-заповедник “Херсонес Таврический”
Музей-заповедник “Херсонес Таврический” - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Национальный историко-археологический заповедник "Каменная могила" войдет в состав Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" на территории Севастополя. Такую инициативу поддержал президент России Владимир Путин, выступая на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского военно-исторического общества.
Планы о слиянии двух музеев в рамках встречи озвучил председатель российского исторического общества Сергей Нарышкин:
"Недалеко от Мелитополя расположен уникальный музей, который называется "Каменная могила". Это объект природного и культурного наследия, он содержит наскальные надписи древнего человека. Музею сейчас сложно, чтобы его поддержать и сохранить, есть предложение сделать его филиалом федерального музея "Херсонес Таврический", - рассказал Нарышкин.
Он подчеркнул, что эти планы согласованы с руководством двух музейных учреждений и Министерством культуры, но продвижение вопроса требует ускорения. В свою очередь, президент России пообещал подготовить соответствующее поручение:
"Пожалуйста. Мы так и сделаем. Ничего проще нет", - сказал Путин.
"Каменная Могила" расположена в 2 км от поселка Мирное Мелитопольского района Запорожской области и представляет собой нагромождение камней площадью около 30 тыс квадратных метров, высотой до 12 метров. Нагромождение по форме напоминает курган, отсюда и происходит его название. В 1986 на этом месте открыли историко-археологический музей-заповедник с этнографической экспозицией.
КультураКрымНовые регионы РоссииСевастопольВладимир Путин (политик)МелитопольЗапорожская область
 
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03:27Музей под Мелитополем присоединят к заповеднику "Херсонес Таврический"
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