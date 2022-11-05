https://crimea.ria.ru/20221105/muzey-pod-melitopolem-prisoedinyat-k-zapovedniku-khersones-tavricheskiy-1125239934.html

Музей под Мелитополем присоединят к заповеднику "Херсонес Таврический"

Музей под Мелитополем присоединят к заповеднику "Херсонес Таврический" - РИА Новости Крым, 05.11.2022

Музей под Мелитополем присоединят к заповеднику "Херсонес Таврический"

Национальный историко-археологический заповедник "Каменная могила" войдет в состав Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес... РИА Новости Крым, 05.11.2022

2022-11-05T03:27

2022-11-05T03:27

2022-11-05T03:27

культура

крым

новые регионы россии

севастополь

владимир путин (политик)

мелитополь

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Национальный историко-археологический заповедник "Каменная могила" войдет в состав Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" на территории Севастополя. Такую инициативу поддержал президент России Владимир Путин, выступая на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского военно-исторического общества.Планы о слиянии двух музеев в рамках встречи озвучил председатель российского исторического общества Сергей Нарышкин:Он подчеркнул, что эти планы согласованы с руководством двух музейных учреждений и Министерством культуры, но продвижение вопроса требует ускорения. В свою очередь, президент России пообещал подготовить соответствующее поручение:"Пожалуйста. Мы так и сделаем. Ничего проще нет", - сказал Путин."Каменная Могила" расположена в 2 км от поселка Мирное Мелитопольского района Запорожской области и представляет собой нагромождение камней площадью около 30 тыс квадратных метров, высотой до 12 метров. Нагромождение по форме напоминает курган, отсюда и происходит его название. В 1986 на этом месте открыли историко-археологический музей-заповедник с этнографической экспозицией.

крым

новые регионы россии

севастополь

мелитополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, крым, новые регионы россии, севастополь, владимир путин (политик), мелитополь, запорожская область