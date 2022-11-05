https://crimea.ria.ru/20221105/muzey-pod-melitopolem-prisoedinyat-k-zapovedniku-khersones-tavricheskiy-1125239934.html
Музей под Мелитополем присоединят к заповеднику "Херсонес Таврический"
Музей под Мелитополем присоединят к заповеднику "Херсонес Таврический" - РИА Новости Крым, 05.11.2022
Музей под Мелитополем присоединят к заповеднику "Херсонес Таврический"
Национальный историко-археологический заповедник "Каменная могила" войдет в состав Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес... РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-05T03:27
2022-11-05T03:27
2022-11-05T03:27
культура
крым
новые регионы россии
севастополь
владимир путин (политик)
мелитополь
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1a/1119840226_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a47cc13192d48efefa9cd0e860dce4ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Национальный историко-археологический заповедник "Каменная могила" войдет в состав Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" на территории Севастополя. Такую инициативу поддержал президент России Владимир Путин, выступая на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского военно-исторического общества.Планы о слиянии двух музеев в рамках встречи озвучил председатель российского исторического общества Сергей Нарышкин:Он подчеркнул, что эти планы согласованы с руководством двух музейных учреждений и Министерством культуры, но продвижение вопроса требует ускорения. В свою очередь, президент России пообещал подготовить соответствующее поручение:"Пожалуйста. Мы так и сделаем. Ничего проще нет", - сказал Путин."Каменная Могила" расположена в 2 км от поселка Мирное Мелитопольского района Запорожской области и представляет собой нагромождение камней площадью около 30 тыс квадратных метров, высотой до 12 метров. Нагромождение по форме напоминает курган, отсюда и происходит его название. В 1986 на этом месте открыли историко-археологический музей-заповедник с этнографической экспозицией.
крым
новые регионы россии
севастополь
мелитополь
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1a/1119840226_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c2f9c5b2962761cd72567c608cecec8b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, крым, новые регионы россии, севастополь, владимир путин (политик), мелитополь, запорожская область
Музей под Мелитополем присоединят к заповеднику "Херсонес Таврический"
Путин: мелитопольский музей "Каменная могила" войдет в состав "Херсонеса Таврического"
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Национальный историко-археологический заповедник "Каменная могила" войдет в состав Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" на территории Севастополя. Такую инициативу поддержал президент России Владимир Путин, выступая на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского военно-исторического общества.
Планы о слиянии двух музеев в рамках встречи озвучил председатель российского исторического общества Сергей Нарышкин:
"Недалеко от Мелитополя расположен уникальный музей, который называется "Каменная могила". Это объект природного и культурного наследия, он содержит наскальные надписи древнего человека. Музею сейчас сложно, чтобы его поддержать и сохранить, есть предложение сделать его филиалом федерального музея "Херсонес Таврический", - рассказал Нарышкин.
Он подчеркнул, что эти планы согласованы с руководством двух музейных учреждений и Министерством культуры, но продвижение вопроса требует ускорения. В свою очередь, президент России пообещал подготовить соответствующее поручение:
"Пожалуйста. Мы так и сделаем. Ничего проще нет", - сказал Путин.
"Каменная Могила" расположена в 2 км от поселка Мирное Мелитопольского района Запорожской области и представляет собой нагромождение камней площадью около 30 тыс квадратных метров, высотой до 12 метров. Нагромождение по форме напоминает курган, отсюда и происходит его название. В 1986 на этом месте открыли историко-археологический музей-заповедник с этнографической экспозицией.