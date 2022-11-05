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Мангал встанет ближе – МЧС изменило нормативы - РИА Новости Крым, 05.11.2022
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Мангал встанет ближе – МЧС изменило нормативы
Мангал встанет ближе – МЧС изменило нормативы - РИА Новости Крым, 05.11.2022
Мангал встанет ближе – МЧС изменило нормативы
МЧС разрешило устанавливать мангалы в пяти метрах от домов вместо 50, как было раньше. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и... РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-05T18:59
2022-11-05T18:59
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. МЧС разрешило устанавливать мангалы в пяти метрах от домов вместо 50, как было раньше. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, пишет ТАСС."У нас было очень много вопросов, почему правила противопожарного режима составлены таким образом, что на шести сотках невозможно сжечь листву? И действительно, у нас противопожарное расстояние от зданий и сооружений, чтобы развести костер, было 50 м, либо 20 м - в железном контейнере. Соблюсти данные нормативы практически невозможно", - сказал Еникеев.Вместе с тем он предупредил, что несмотря на новые ГОСТы, сжигать листву и пользоваться мангалами нужно в безветренную погоду.По данным ГУ МЧС по Республике Крым, 5-6 ноября в западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).В ведомстве напомнили, что с 20 мая на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Он предусматривает дополнительные требования пожарной безопасности. Запрещается посещение лесов, разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и других отходов на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ.
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РИА Новости Крым
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество
Мангал встанет ближе – МЧС изменило нормативы

МЧС разрешило россиянам приблизить к домам мангалы и костры

18:59 05.11.2022
 
© CC0 / nikitozawr /Шашлык. Архивное фото
Шашлык. Архивное фото
© CC0 / nikitozawr /
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. МЧС разрешило устанавливать мангалы в пяти метрах от домов вместо 50, как было раньше. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, пишет ТАСС.
Согласно изменениям в нормативах, теперь устанавливать мангалы можно в 5 метрах от жилых домов, жечь листву — в 7,5 метрах вместо 15.
"У нас было очень много вопросов, почему правила противопожарного режима составлены таким образом, что на шести сотках невозможно сжечь листву? И действительно, у нас противопожарное расстояние от зданий и сооружений, чтобы развести костер, было 50 м, либо 20 м - в железном контейнере. Соблюсти данные нормативы практически невозможно", - сказал Еникеев.
Вместе с тем он предупредил, что несмотря на новые ГОСТы, сжигать листву и пользоваться мангалами нужно в безветренную погоду.
По данным ГУ МЧС по Республике Крым, 5-6 ноября в западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).
В ведомстве напомнили, что с 20 мая на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Он предусматривает дополнительные требования пожарной безопасности. Запрещается посещение лесов, разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и других отходов на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ.
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