https://crimea.ria.ru/20221105/mangal-vstanet-blizhe--mchs-izmenilo-normativy-1125239122.html

Мангал встанет ближе – МЧС изменило нормативы

Мангал встанет ближе – МЧС изменило нормативы - РИА Новости Крым, 05.11.2022

Мангал встанет ближе – МЧС изменило нормативы

МЧС разрешило устанавливать мангалы в пяти метрах от домов вместо 50, как было раньше. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и... РИА Новости Крым, 05.11.2022

2022-11-05T18:59

2022-11-05T18:59

2022-11-05T18:59

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. МЧС разрешило устанавливать мангалы в пяти метрах от домов вместо 50, как было раньше. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев, пишет ТАСС."У нас было очень много вопросов, почему правила противопожарного режима составлены таким образом, что на шести сотках невозможно сжечь листву? И действительно, у нас противопожарное расстояние от зданий и сооружений, чтобы развести костер, было 50 м, либо 20 м - в железном контейнере. Соблюсти данные нормативы практически невозможно", - сказал Еникеев.Вместе с тем он предупредил, что несмотря на новые ГОСТы, сжигать листву и пользоваться мангалами нужно в безветренную погоду.По данным ГУ МЧС по Республике Крым, 5-6 ноября в западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).В ведомстве напомнили, что с 20 мая на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Он предусматривает дополнительные требования пожарной безопасности. Запрещается посещение лесов, разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и других отходов на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ.

https://crimea.ria.ru/20220607/v-krymu-za-narushenie-pozharnykh-pravil-grozit-millionnyy-shtraf-1123465366.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество