https://crimea.ria.ru/20221104/soyuzniki-raskritikovali-sholtsa-za-kitayskiy-vizit--smi-1125237117.html
Союзники раскритиковали Шольца за китайский визит — СМИ
Союзники раскритиковали Шольца за китайский визит — СМИ - РИА Новости Крым, 04.11.2022
Союзники раскритиковали Шольца за китайский визит — СМИ
Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Китай идет вразрез с общей политикой ЕС, об этом пишет пишет Le Figaro. РИА Новости Крым, 04.11.2022
2022-11-04T16:45
2022-11-04T16:45
2022-11-04T16:45
олаф шольц
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости Крым. Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Китай идет вразрез с общей политикой ЕС, об этом пишет пишет Le Figaro.4 ноября Шольц прибыл с официальным визитом в Пекин и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Это первый визит европейского лидера в Китай после XX съезда Коммунистической партии, где Си Цзиньпин был переизбран ее генсеком.Отмечается, что взаимоотношения с Китаем страны ЕС выстраивают на основании доктрины, которая предполагает сотрудничество только по конкретному ряду направлений, в частности по вопросам климатических изменений. В других сферах Евросоюз считает КНР конкурентом и соперником.Ранее Шольц призвал не допускать прямого конфликта между РФ и НАТО.
https://crimea.ria.ru/20221103/sholts-izmenil-svoyu-pozitsiyu-v-otnoshenii-putina--erdogan-1125220204.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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олаф шольц, китай, политика
Союзники раскритиковали Шольца за китайский визит — СМИ
СМИ: Визит Олафа Шольц в КНР идет вразрез с политикой ЕС
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости Крым.
Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Китай идет вразрез с общей политикой ЕС, об этом пишет
пишет Le Figaro.
4 ноября Шольц прибыл с официальным визитом в Пекин и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Это первый визит европейского лидера в Китай после XX съезда Коммунистической партии, где Си Цзиньпин был переизбран ее генсеком.
"Шольц действует вразрез с общей европейской линией. Политика Берлина в отношении Пекина может быть успешной только в том случае, если она будет сочетаться с европейской политикой", — цитирует французское издание РИА Новости.
Отмечается, что взаимоотношения с Китаем страны ЕС выстраивают на основании доктрины, которая предполагает сотрудничество только по конкретному ряду направлений, в частности по вопросам климатических изменений. В других сферах Евросоюз считает КНР конкурентом и соперником.
Ранее Шольц призвал не допускать прямого конфликта между РФ и НАТО.