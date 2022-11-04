https://crimea.ria.ru/20221104/soyuzniki-raskritikovali-sholtsa-za-kitayskiy-vizit--smi-1125237117.html

Союзники раскритиковали Шольца за китайский визит — СМИ

Союзники раскритиковали Шольца за китайский визит — СМИ - РИА Новости Крым, 04.11.2022

Союзники раскритиковали Шольца за китайский визит — СМИ

Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Китай идет вразрез с общей политикой ЕС, об этом пишет пишет Le Figaro. РИА Новости Крым, 04.11.2022

2022-11-04T16:45

2022-11-04T16:45

2022-11-04T16:45

олаф шольц

китай

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости Крым. Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Китай идет вразрез с общей политикой ЕС, об этом пишет пишет Le Figaro.4 ноября Шольц прибыл с официальным визитом в Пекин и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Это первый визит европейского лидера в Китай после XX съезда Коммунистической партии, где Си Цзиньпин был переизбран ее генсеком.Отмечается, что взаимоотношения с Китаем страны ЕС выстраивают на основании доктрины, которая предполагает сотрудничество только по конкретному ряду направлений, в частности по вопросам климатических изменений. В других сферах Евросоюз считает КНР конкурентом и соперником.Ранее Шольц призвал не допускать прямого конфликта между РФ и НАТО.

https://crimea.ria.ru/20221103/sholts-izmenil-svoyu-pozitsiyu-v-otnoshenii-putina--erdogan-1125220204.html

китай

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олаф шольц, китай, политика