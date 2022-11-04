Рейтинг@Mail.ru
Союзники раскритиковали Шольца за китайский визит — СМИ - РИА Новости Крым, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221104/soyuzniki-raskritikovali-sholtsa-za-kitayskiy-vizit--smi-1125237117.html
Союзники раскритиковали Шольца за китайский визит — СМИ
Союзники раскритиковали Шольца за китайский визит — СМИ - РИА Новости Крым, 04.11.2022
Союзники раскритиковали Шольца за китайский визит — СМИ
Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Китай идет вразрез с общей политикой ЕС, об этом пишет пишет Le Figaro. РИА Новости Крым, 04.11.2022
2022-11-04T16:45
2022-11-04T16:45
олаф шольц
китай
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/16/1123026699_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_f48a541240ede9841253ba0bd8b331c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости Крым. Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Китай идет вразрез с общей политикой ЕС, об этом пишет пишет Le Figaro.4 ноября Шольц прибыл с официальным визитом в Пекин и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Это первый визит европейского лидера в Китай после XX съезда Коммунистической партии, где Си Цзиньпин был переизбран ее генсеком.Отмечается, что взаимоотношения с Китаем страны ЕС выстраивают на основании доктрины, которая предполагает сотрудничество только по конкретному ряду направлений, в частности по вопросам климатических изменений. В других сферах Евросоюз считает КНР конкурентом и соперником.Ранее Шольц призвал не допускать прямого конфликта между РФ и НАТО.
https://crimea.ria.ru/20221103/sholts-izmenil-svoyu-pozitsiyu-v-otnoshenii-putina--erdogan-1125220204.html
китай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/16/1123026699_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_5eaa2e80a52a64e9250d604020220019.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олаф шольц, китай, политика
Союзники раскритиковали Шольца за китайский визит — СМИ

СМИ: Визит Олафа Шольц в КНР идет вразрез с политикой ЕС

16:45 04.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя — РИА Новости Крым. Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Китай идет вразрез с общей политикой ЕС, об этом пишет пишет Le Figaro.
4 ноября Шольц прибыл с официальным визитом в Пекин и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Это первый визит европейского лидера в Китай после XX съезда Коммунистической партии, где Си Цзиньпин был переизбран ее генсеком.
"Шольц действует вразрез с общей европейской линией. Политика Берлина в отношении Пекина может быть успешной только в том случае, если она будет сочетаться с европейской политикой", — цитирует французское издание РИА Новости.
Отмечается, что взаимоотношения с Китаем страны ЕС выстраивают на основании доктрины, которая предполагает сотрудничество только по конкретному ряду направлений, в частности по вопросам климатических изменений. В других сферах Евросоюз считает КНР конкурентом и соперником.
Ранее Шольц призвал не допускать прямого конфликта между РФ и НАТО.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 09:18
Шольц изменил свою позицию в отношении Путина – Эрдоган
 
Олаф ШольцКитайПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:42Путин подписал ряд новых "военных" законов
17:00В Керчи грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие
16:59Путин пообещал восстановить и модернизировать музеи новых регионов России
16:45Союзники раскритиковали Шольца за китайский визит — СМИ
16:13В РФ мобилизовано 318 тысяч человек вместе с добровольцами - Путин
15:35ВС РФ отразили атаки украинских боевиков по трем фронтам — МО РФ
14:47Поезда "Таврия" поменяли расписание из-за работ на Крымском мосту
14:35ВКС РФ разбили цеха по сбору ракетных двигателей для ВСУ — Минобороны
14:11Эрдоган договорился с Путиным о бесплатных поставках зерна в Африку
13:47На Запорожской АЭС прошла ротация сотрудников миссии МАГАТЭ
13:15Керченская паромная переправа - ситуация к этому часу
12:55Белорусские пограничники перехватили украинский БПЛА
12:26Мертвые дельфины на берегу Севастополя не из дельфинария - власти
12:20Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят — Минтранс
11:37ВСУ обстреляли село в Херсонской области, есть погибшие
11:22Многие страны давно не верят Западу — Медведев
10:59На побережье Севастополя обнаружены два мертвых дельфина - МВД
10:31Коронавирус в Крыму и Севастополе - сколько заболевших и умерших
10:09Южно-Украинская АЭС вдвое уронила мощность реактора - МАГАТЭ
09:35"Турецкий поток" может получить еще одну нитку — Анкара
Лента новостейМолния