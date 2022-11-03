https://crimea.ria.ru/20221103/vsu-obstrelyali-administratsiyu-goloy-pristani-v-khersonskoy-oblasti-1125221771.html

ВСУ обстреляли администрацию Голой Пристани в Херсонской области

ВСУ обстреляли администрацию Голой Пристани в Херсонской области - РИА Новости Крым, 03.11.2022

ВСУ обстреляли администрацию Голой Пристани в Херсонской области

В ночь на четверг украинские военные обстреляли администрацию города Голая Пристань Херсонской области, пострадавших нет, но здание полностью разрушено. Об этом РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T11:08

2022-11-03T11:08

2022-11-03T11:12

херсонская область

военное положение в новых регионах россии

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на четверг украинские военные обстреляли администрацию города Голая Пристань Херсонской области, пострадавших нет, но здание полностью разрушено. Об этом сообщил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.Ситуация в самом Херсоне, по его словам, стабильная, жизнеобеспечение города на нормальном уровне. Обстановка на линии фронта также пока без изменений, враг предпринимает попытки прорваться, но атаки успешно отбиваются.22 октября власти Херсонщины призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ.Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. Власти заявили, что всего планируют отселить до 70 тысяч человек.31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра.1 ноября, администрации Каховского района призвала жителей "незамедлительно покинуть населенный пункт" в связи с высоким уровнем военной угрозы. Отмечалось, что эвакуация проводится организованно автомобильным транспортом.2 ноября власти Херсона объявили о временном прекращении движения гражданских транспортных средств через Днепр в связи с завершением эвакуационных мероприятий с территории правобережья.

https://crimea.ria.ru/20221026/protiv-khersontsev-nachali-primenyat-novye-snaryady-k-himars-1125101677.html

https://crimea.ria.ru/20221102/neizvestnye-obstrelyali-buksir-s-mirnymi-zhitelyami-v-khersone--smi-1125204072.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, военное положение в новых регионах россии, происшествия, всу (вооруженные силы украины)