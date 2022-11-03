https://crimea.ria.ru/20221103/v-kosmose-mozhet-poyavitsya-reklama-1125224952.html

В космосе может появиться реклама

В космосе может появиться реклама - РИА Новости Крым, 03.11.2022

В космосе может появиться реклама

Ученые выяснили, что космическая реклама сегодня не только возможна, но и экономически выгодна. Исследования опубликованы в журнале Aerospace. РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T21:37

2022-11-03T21:37

2022-11-03T21:37

космос

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Ученые выяснили, что космическая реклама сегодня не только возможна, но и экономически выгодна. Исследования опубликованы в журнале Aerospace."Несколько компаний уже работают над этим. Амбиции одного из стартапов заключаются в том, чтобы иметь возможность выводить небольшие кубсаты (формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли - ред.) на низкую орбиту (400-500 км) с целью создания гигантской программируемой дисплейной панели размером пятьдесят квадратных метров", – пишет "Новая наука".В компании Сколтеха заявили, что космическая реклама, основанная на пятидесяти или более малых спутниках, летающих строем, может быть экономически выгодной.Ученые установили, что солнечный парус площадью 32 квадратных метра (самый большой отражатель, успешно установленный на сегодняшний день) может успешно транслировать изображение в пикселях. Летая в строю, эти небольшие спутники могут создать изображение, видимое с земли.В то же время астрофизики говорят о световом загрязнении, которое может помешать астрономическим наблюдениям. Тестировать открытие планируют в мегаполисах, где наиболее распространен световой шум.

https://crimea.ria.ru/20221023/s-vostochnogo-startoval-pervyy-sputnik-federalnogo-proekta-sfera-1125044423.html

https://crimea.ria.ru/20221031/pik-kosmicheskogo-shtorma-astrolog-poobeschal-neprostoy-noyabr-1125176664.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, общество, экономика