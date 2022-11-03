Рейтинг@Mail.ru
В космосе может появиться реклама - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221103/v-kosmose-mozhet-poyavitsya-reklama-1125224952.html
В космосе может появиться реклама
В космосе может появиться реклама - РИА Новости Крым, 03.11.2022
В космосе может появиться реклама
Ученые выяснили, что космическая реклама сегодня не только возможна, но и экономически выгодна. Исследования опубликованы в журнале Aerospace. РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T21:37
2022-11-03T21:37
космос
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111788/77/1117887703_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_17419619b79bd824f3d0f2eec57bd2ce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Ученые выяснили, что космическая реклама сегодня не только возможна, но и экономически выгодна. Исследования опубликованы в журнале Aerospace."Несколько компаний уже работают над этим. Амбиции одного из стартапов заключаются в том, чтобы иметь возможность выводить небольшие кубсаты (формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли - ред.) на низкую орбиту (400-500 км) с целью создания гигантской программируемой дисплейной панели размером пятьдесят квадратных метров", – пишет "Новая наука".В компании Сколтеха заявили, что космическая реклама, основанная на пятидесяти или более малых спутниках, летающих строем, может быть экономически выгодной.Ученые установили, что солнечный парус площадью 32 квадратных метра (самый большой отражатель, успешно установленный на сегодняшний день) может успешно транслировать изображение в пикселях. Летая в строю, эти небольшие спутники могут создать изображение, видимое с земли.В то же время астрофизики говорят о световом загрязнении, которое может помешать астрономическим наблюдениям. Тестировать открытие планируют в мегаполисах, где наиболее распространен световой шум.
https://crimea.ria.ru/20221023/s-vostochnogo-startoval-pervyy-sputnik-federalnogo-proekta-sfera-1125044423.html
https://crimea.ria.ru/20221031/pik-kosmicheskogo-shtorma-astrolog-poobeschal-neprostoy-noyabr-1125176664.html
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111788/77/1117887703_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cf17b5898fa4d881f32368bd8586c1ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос, общество, экономика
В космосе может появиться реклама

Возможна и выгона: ученые заявили о планах размещения рекламы в космосе

21:37 03.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкМеждународная космическая станция (МКС) в полете
Международная космическая станция (МКС) в полете - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Ученые выяснили, что космическая реклама сегодня не только возможна, но и экономически выгодна. Исследования опубликованы в журнале Aerospace.
"Несколько компаний уже работают над этим. Амбиции одного из стартапов заключаются в том, чтобы иметь возможность выводить небольшие кубсаты (формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли - ред.) на низкую орбиту (400-500 км) с целью создания гигантской программируемой дисплейной панели размером пятьдесят квадратных метров", – пишет "Новая наука".
Пуск РН Союз-2.1а
23 октября, 09:51
С "Восточного" стартовал первый спутник федерального проекта "Сфера"
В компании Сколтеха заявили, что космическая реклама, основанная на пятидесяти или более малых спутниках, летающих строем, может быть экономически выгодной.
Ученые установили, что солнечный парус площадью 32 квадратных метра (самый большой отражатель, успешно установленный на сегодняшний день) может успешно транслировать изображение в пикселях. Летая в строю, эти небольшие спутники могут создать изображение, видимое с земли.
Астрология
31 октября, 20:16Радио "Спутник в Крыму"
Пик космического шторма: астролог пообещал непростой ноябрь
В то же время астрофизики говорят о световом загрязнении, которое может помешать астрономическим наблюдениям. Тестировать открытие планируют в мегаполисах, где наиболее распространен световой шум.
космосОбществоЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:37В космосе может появиться реклама
21:05Не попасть в долговую яму: кому не стоит брать кредиты - Роскачество
20:42Культпросвет: что посетить в Крыму в День народного единства
20:12Новые департаменты по туризму сформируют к концу года
19:57Чехия официально признала власти России "террористическим режимом"
19:38Когда заработает второй путь железнодорожной части Крымского моста
19:26Движение по обеим полосам Крымского моста восстановят 20 декабря
19:21Аваков рассказал о кризисе власти на Украине
18:57Когда на Украине наступит мир - ответ ООН
18:34Аксенов высказался о праздновании Нового года в отелях Крыма
18:27В Севастополе осудят экс-полицейских за мошенничество с жильем
18:14В Крыму несовершеннолетний без прав влетел в столб на иномарке
18:03Симферопольцам предлагают начать День народного единства с зарядки
17:47МАГАТЭ отчиталось о проверке трех объектов на Украине
17:40Помощник Кадырова назначен замкомандующего Народной милиции ЛНР
17:19Российские военные сбили вертолет ВСУ и восемь беспилотников
17:11В Ставрополье задержали еще двух боевиков банды Басаева и Хаттаба
17:03Биолог оценил шансы севастопольских дельфинов на выживание в море
16:46Из украинского плена вернулись 107 военных - Минобороны
16:24В Херсонской области отбиты пять атак мотопехоты ВСУ
Лента новостейМолния