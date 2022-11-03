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Супруги из Севастополя обманом завладели квартирой пенсионерки - РИА Новости Крым, 03.11.2022
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Супруги из Севастополя обманом завладели квартирой пенсионерки
Супруги из Севастополя обманом завладели квартирой пенсионерки - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Супруги из Севастополя обманом завладели квартирой пенсионерки
Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении супружеской пары из Севастополя, которая обманом завладела квартирой 72-летней местной жительницы,... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T09:56
2022-11-03T09:56
ск рф (следственный комитет российской федерации)
севастополь
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении супружеской пары из Севастополя, которая обманом завладела квартирой 72-летней местной жительницы, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю."В 2018 году супружеская пара, проживающая в Севастополе, в целях завладения квартирой, принадлежащей 72-летней пенсионерке, сообщила ей заведомо ложную информацию о необходимости приобретения права на квартиру с целью обналичивания средств материнского капитала и в последующем возвращения жилого помещения обратно в собственность пенсионерки", - говорится в сообщении.В октябре 2018 года право собственности на указанную квартиру было зарегистрировано за одним из супругов.Общий ущерб, нанесенный пенсионерке, оценивается в 5 миллионов рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), севастополь, закон и право
Супруги из Севастополя обманом завладели квартирой пенсионерки

СК: мошенники из Севастополя завладели квартирой 72-летней пенсионерки

09:56 03.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении супружеской пары из Севастополя, которая обманом завладела квартирой 72-летней местной жительницы, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.
"В 2018 году супружеская пара, проживающая в Севастополе, в целях завладения квартирой, принадлежащей 72-летней пенсионерке, сообщила ей заведомо ложную информацию о необходимости приобретения права на квартиру с целью обналичивания средств материнского капитала и в последующем возвращения жилого помещения обратно в собственность пенсионерки", - говорится в сообщении.
Супруги воспользовались престарелым возрастом женщины и убедили ее подписать фиктивный договор купли-продажи квартиры с использованием заемных средств. Недвижимость перешла в собственность злоумышленников, но денег в сумме 1 миллион рублей пенсионерка по факту не получила.
В октябре 2018 года право собственности на указанную квартиру было зарегистрировано за одним из супругов.
Общий ущерб, нанесенный пенсионерке, оценивается в 5 миллионов рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)СевастопольЗакон и право
 
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