https://crimea.ria.ru/20221103/suprugi-iz-sevastopolya-obmanom-zavladeli-kvartiroy-pensionerki-1125220682.html
Супруги из Севастополя обманом завладели квартирой пенсионерки
Супруги из Севастополя обманом завладели квартирой пенсионерки - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Супруги из Севастополя обманом завладели квартирой пенсионерки
Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении супружеской пары из Севастополя, которая обманом завладела квартирой 72-летней местной жительницы,... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T09:56
2022-11-03T09:56
2022-11-03T09:56
ск рф (следственный комитет российской федерации)
севастополь
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении супружеской пары из Севастополя, которая обманом завладела квартирой 72-летней местной жительницы, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю."В 2018 году супружеская пара, проживающая в Севастополе, в целях завладения квартирой, принадлежащей 72-летней пенсионерке, сообщила ей заведомо ложную информацию о необходимости приобретения права на квартиру с целью обналичивания средств материнского капитала и в последующем возвращения жилого помещения обратно в собственность пенсионерки", - говорится в сообщении.В октябре 2018 года право собственности на указанную квартиру было зарегистрировано за одним из супругов.Общий ущерб, нанесенный пенсионерке, оценивается в 5 миллионов рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ск рф (следственный комитет российской федерации), севастополь, закон и право
Супруги из Севастополя обманом завладели квартирой пенсионерки
СК: мошенники из Севастополя завладели квартирой 72-летней пенсионерки
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении супружеской пары из Севастополя, которая обманом завладела квартирой 72-летней местной жительницы, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.
"В 2018 году супружеская пара, проживающая в Севастополе, в целях завладения квартирой, принадлежащей 72-летней пенсионерке, сообщила ей заведомо ложную информацию о необходимости приобретения права на квартиру с целью обналичивания средств материнского капитала и в последующем возвращения жилого помещения обратно в собственность пенсионерки", - говорится в сообщении.
Супруги воспользовались престарелым возрастом женщины и убедили ее подписать фиктивный договор купли-продажи квартиры с использованием заемных средств. Недвижимость перешла в собственность злоумышленников, но денег в сумме 1 миллион рублей пенсионерка по факту не получила.
В октябре 2018 года право собственности на указанную квартиру было зарегистрировано за одним из супругов.
Общий ущерб, нанесенный пенсионерке, оценивается в 5 миллионов рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.