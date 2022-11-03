https://crimea.ria.ru/20221103/suprugi-iz-sevastopolya-obmanom-zavladeli-kvartiroy-pensionerki-1125220682.html

Супруги из Севастополя обманом завладели квартирой пенсионерки

Супруги из Севастополя обманом завладели квартирой пенсионерки - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Супруги из Севастополя обманом завладели квартирой пенсионерки

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении супружеской пары из Севастополя, которая обманом завладела квартирой 72-летней местной жительницы,... РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T09:56

2022-11-03T09:56

2022-11-03T09:56

ск рф (следственный комитет российской федерации)

севастополь

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении супружеской пары из Севастополя, которая обманом завладела квартирой 72-летней местной жительницы, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю."В 2018 году супружеская пара, проживающая в Севастополе, в целях завладения квартирой, принадлежащей 72-летней пенсионерке, сообщила ей заведомо ложную информацию о необходимости приобретения права на квартиру с целью обналичивания средств материнского капитала и в последующем возвращения жилого помещения обратно в собственность пенсионерки", - говорится в сообщении.В октябре 2018 года право собственности на указанную квартиру было зарегистрировано за одним из супругов.Общий ущерб, нанесенный пенсионерке, оценивается в 5 миллионов рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), севастополь, закон и право