https://crimea.ria.ru/20221103/chekhiya-ofitsialno-priznala-vlasti-rossii-terroristicheskim-rezhimom-1125231247.html

Чехия официально признала власти России "террористическим режимом"

Чехия официально признала власти России "террористическим режимом" - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Чехия официально признала власти России "террористическим режимом"

Комитет по иностранным делам парламента Чехии принял резолюцию, которой признал действующую власть в России "террористической". Об этом сообщают Ceske Noviny со РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T19:57

2022-11-03T19:57

2022-11-03T19:57

чехия

политика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Комитет по иностранным делам парламента Чехии принял резолюцию, которой признал действующую власть в России "террористической". Об этом сообщают Ceske Noviny со ссылкой на документ.Комитет по иностранным делам "в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы признает нынешний российский режим террористическим", – цитирует издание четвертый пункт резолюции.Кроме того, согласно утвержденному документу, Чехия не признает результаты референдумов о присоединении к России четырех регионов "на востоке Украины".Кроме того, все обвинения России в адрес Украины там назвали "ложными и необоснованными", а эскалацию конфликта - опасной и угрожающей общеевропейской безопасности.За резолюцию проголосовали 12 из 14 депутатов.Ранее аналогичные резолюции приняли в Эстонии и Польше.

https://crimea.ria.ru/20221020/chekhiya-stala-masterskoy-remonta-tyazheloy-voennoy-tekhniki-vsu--smi-1124998536.html

чехия

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чехия, политика, российская федерация (россия, рф)