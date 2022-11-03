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Чехия официально признала власти России "террористическим режимом" - РИА Новости Крым, 03.11.2022
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Чехия официально признала власти России "террористическим режимом"
Чехия официально признала власти России "террористическим режимом" - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Чехия официально признала власти России "террористическим режимом"
Комитет по иностранным делам парламента Чехии принял резолюцию, которой признал действующую власть в России "террористической". Об этом сообщают Ceske Noviny со РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T19:57
2022-11-03T19:57
чехия
политика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Комитет по иностранным делам парламента Чехии принял резолюцию, которой признал действующую власть в России "террористической". Об этом сообщают Ceske Noviny со ссылкой на документ.Комитет по иностранным делам "в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы признает нынешний российский режим террористическим", – цитирует издание четвертый пункт резолюции.Кроме того, согласно утвержденному документу, Чехия не признает результаты референдумов о присоединении к России четырех регионов "на востоке Украины".Кроме того, все обвинения России в адрес Украины там назвали "ложными и необоснованными", а эскалацию конфликта - опасной и угрожающей общеевропейской безопасности.За резолюцию проголосовали 12 из 14 депутатов.Ранее аналогичные резолюции приняли в Эстонии и Польше.
https://crimea.ria.ru/20221020/chekhiya-stala-masterskoy-remonta-tyazheloy-voennoy-tekhniki-vsu--smi-1124998536.html
чехия
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чехия, политика, российская федерация (россия, рф)
Чехия официально признала власти России "террористическим режимом"

СМИ: в Чехии приняли резолюцию о признании властей России "террористическим режимом"

19:57 03.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Комитет по иностранным делам парламента Чехии принял резолюцию, которой признал действующую власть в России "террористической". Об этом сообщают Ceske Noviny со ссылкой на документ.
Комитет по иностранным делам "в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы признает нынешний российский режим террористическим", – цитирует издание четвертый пункт резолюции.
Кроме того, согласно утвержденному документу, Чехия не признает результаты референдумов о присоединении к России четырех регионов "на востоке Украины".
Депутаты также призвали международное сообщество продолжать поддерживать Украину и высказали благодарность правительству за "ту всестороннюю помощь", которая уже была ей оказана. Также парламентарии выступили в поддержку чешской дипломатии в вопросе "пересмотра отношений с Россией", говорится в материале.
Кроме того, все обвинения России в адрес Украины там назвали "ложными и необоснованными", а эскалацию конфликта - опасной и угрожающей общеевропейской безопасности.
За резолюцию проголосовали 12 из 14 депутатов.
Ранее аналогичные резолюции приняли в Эстонии и Польше.
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