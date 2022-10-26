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Сенат Польши признал власти России "террористическим режимом" - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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Сенат Польши признал власти России "террористическим режимом"
Сенат Польши признал власти России "террористическим режимом" - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Сенат Польши признал власти России "террористическим режимом"
Сенат Польши принял резолюцию, в которой власти России названы "террористическим режимом". Соответствующее постановление опубликовано на сайте верхней палаты... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T17:40
2022-10-26T17:40
польша
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Сенат Польши принял резолюцию, в которой власти России названы "террористическим режимом". Соответствующее постановление опубликовано на сайте верхней палаты польского парламента.Также Сенат призвал мировое сообщество оказать "всемерную поддержку Международному уголовному суду, расследующему дела виновных в преступлениях на Украине", и поблагодарил польский народ за помощь украинским беженцам.13 октября ПАСЕ приняла резолюцию, в которой обвинила российские политические партии в "пособничестве терроризму". "за" высказались 99 депутатов еще один воздержался.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
https://crimea.ria.ru/20220728/senat-ssha-prizval-obyavit-rossiyu-stranoy---sponsorom-terrorizma-1123984843.html
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польша, российская федерация (россия, рф), политика
Сенат Польши признал власти России "террористическим режимом"

Сенат Польши принял постановление о признании властей России "террористическим режимом"

17:40 26.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание парламента Польши в Варшаве.
Здание парламента Польши в Варшаве. - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Сенат Польши принял резолюцию, в которой власти России названы "террористическим режимом". Соответствующее постановление опубликовано на сайте верхней палаты польского парламента.
"Сенат единогласно 85 голосами принял резолюцию о признании власти Российской Федерации террористическим режимом, в которой "решительно осуждает российскую агрессию и призывает все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать власть Российской Федерации как террористический режим", - говорится в сообщении.
Также Сенат призвал мировое сообщество оказать "всемерную поддержку Международному уголовному суду, расследующему дела виновных в преступлениях на Украине", и поблагодарил польский народ за помощь украинским беженцам.
13 октября ПАСЕ приняла резолюцию, в которой обвинила российские политические партии в "пособничестве терроризму". "за" высказались 99 депутатов еще один воздержался.
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