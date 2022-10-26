https://crimea.ria.ru/20221026/senat-polshi-priznal-vlasti-rossii-terroristicheskim-rezhimom-1125100332.html

Сенат Польши признал власти России "террористическим режимом"

Сенат Польши признал власти России "террористическим режимом" - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Сенат Польши признал власти России "террористическим режимом"

Сенат Польши принял резолюцию, в которой власти России названы "террористическим режимом". Соответствующее постановление опубликовано на сайте верхней палаты... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T17:40

2022-10-26T17:40

2022-10-26T17:40

польша

российская федерация (россия, рф)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Сенат Польши принял резолюцию, в которой власти России названы "террористическим режимом". Соответствующее постановление опубликовано на сайте верхней палаты польского парламента.Также Сенат призвал мировое сообщество оказать "всемерную поддержку Международному уголовному суду, расследующему дела виновных в преступлениях на Украине", и поблагодарил польский народ за помощь украинским беженцам.13 октября ПАСЕ приняла резолюцию, в которой обвинила российские политические партии в "пособничестве терроризму". "за" высказались 99 депутатов еще один воздержался.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.

https://crimea.ria.ru/20220728/senat-ssha-prizval-obyavit-rossiyu-stranoy---sponsorom-terrorizma-1123984843.html

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российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, российская федерация (россия, рф), политика