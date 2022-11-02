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В Керчи до четверга перекрыты центральные улицы - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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В Керчи до четверга перекрыты центральные улицы
В Керчи до четверга перекрыты центральные улицы - РИА Новости Крым, 02.11.2022
В Керчи до четверга перекрыты центральные улицы
Из-за ремонтных работ по улице Самойленко в Керчи на сутки перекрыты центральные улицы, общественный транспорт меняет схему движения. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T11:08
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керчь
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Из-за ремонтных работ по улице Самойленко в Керчи на сутки перекрыты центральные улицы, общественный транспорт меняет схему движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.По данным администрации, движение перекрыто по улицам Самойленко, по Пирогова до перекрестка с Самойленко, по Карла Маркса до пересечения с Милицейским переулком, по Советской до Кривого переулка, а также на пересечении улиц Маршала Еременко и Самойленко. Проезд закрыт утром 2 ноября, движение по указанным участкам возобновится в 8 часов утра 3 числа.В это связи керченская мэрия предупреждает о временной смене схемы движения общественного транспорта по маршрутам № 40 "улица Ульяновых - ГУП КМЗ", № 41 "ГУП КМЗ - Аршинцево - Городской пляж", № 23 "Автовокзал - Моррыбпорт", № 2 "з/д Стеклоизделий - ул. Пушкина" и № 7 "Автовокзал-450 квартал", № 19 "ЗЖБИ - МКСК":Дополнительно керчан и гостей города просят не парковать личный транспорт в зоне проведения ремонтных работ.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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керчь, городская среда
В Керчи до четверга перекрыты центральные улицы

В центре Керчи на сутки перекрыли движение из-за ремонта улицы

11:08 02.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКапитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе
Капитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Из-за ремонтных работ по улице Самойленко в Керчи на сутки перекрыты центральные улицы, общественный транспорт меняет схему движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
По данным администрации, движение перекрыто по улицам Самойленко, по Пирогова до перекрестка с Самойленко, по Карла Маркса до пересечения с Милицейским переулком, по Советской до Кривого переулка, а также на пересечении улиц Маршала Еременко и Самойленко. Проезд закрыт утром 2 ноября, движение по указанным участкам возобновится в 8 часов утра 3 числа.
В это связи керченская мэрия предупреждает о временной смене схемы движения общественного транспорта по маршрутам № 40 "улица Ульяновых - ГУП КМЗ", № 41 "ГУП КМЗ - Аршинцево - Городской пляж", № 23 "Автовокзал - Моррыбпорт", № 2 "з/д Стеклоизделий - ул. Пушкина" и № 7 "Автовокзал-450 квартал", № 19 "ЗЖБИ - МКСК":
Дополнительно керчан и гостей города просят не парковать личный транспорт в зоне проведения ремонтных работ.
 
КерчьГородская среда
 
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