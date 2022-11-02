https://crimea.ria.ru/20221102/v-kerchi-do-chetverga-perekryty-tsentralnye-ulitsy-1125205267.html

В Керчи до четверга перекрыты центральные улицы

В Керчи до четверга перекрыты центральные улицы - РИА Новости Крым, 02.11.2022

В Керчи до четверга перекрыты центральные улицы

Из-за ремонтных работ по улице Самойленко в Керчи на сутки перекрыты центральные улицы, общественный транспорт меняет схему движения. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T11:08

2022-11-02T11:08

2022-11-02T11:08

керчь

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Из-за ремонтных работ по улице Самойленко в Керчи на сутки перекрыты центральные улицы, общественный транспорт меняет схему движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.По данным администрации, движение перекрыто по улицам Самойленко, по Пирогова до перекрестка с Самойленко, по Карла Маркса до пересечения с Милицейским переулком, по Советской до Кривого переулка, а также на пересечении улиц Маршала Еременко и Самойленко. Проезд закрыт утром 2 ноября, движение по указанным участкам возобновится в 8 часов утра 3 числа.В это связи керченская мэрия предупреждает о временной смене схемы движения общественного транспорта по маршрутам № 40 "улица Ульяновых - ГУП КМЗ", № 41 "ГУП КМЗ - Аршинцево - Городской пляж", № 23 "Автовокзал - Моррыбпорт", № 2 "з/д Стеклоизделий - ул. Пушкина" и № 7 "Автовокзал-450 квартал", № 19 "ЗЖБИ - МКСК":Дополнительно керчан и гостей города просят не парковать личный транспорт в зоне проведения ремонтных работ.

керчь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, городская среда