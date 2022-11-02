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Свернут ли США помощь Украине в случае победы республиканцев – прогноз - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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Свернут ли США помощь Украине в случае победы республиканцев – прогноз
Свернут ли США помощь Украине в случае победы республиканцев – прогноз - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Свернут ли США помощь Украине в случае победы республиканцев – прогноз
В случае успеха Республиканской партии на выборах в Конгресс помощь Украине со стороны США может быть значительно сокращена, но не полностью свернута. Такое... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T03:28
2022-11-02T03:28
политика
сша
украина
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В случае успеха Республиканской партии на выборах в Конгресс помощь Украине со стороны США может быть значительно сокращена, но не полностью свернута. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий."Просто взять и свернуть (помощь Украине) очень сложно, поскольку американский "корабль" очень тяжелый. Но можно ожидать, что помощь будет сокращена. Может быть, даже уже раскассированные транши будут придержаны", – сказал эксперт.По его словам, дело не в том, что республиканцы не хотят помогать Украине или хотят поладить с Россией, а в том, что они хотят отомстить Джо Байдену и демократам за "унижение" президентских выборов 2020 года путем расследования коррупционных схем его семьи на Украине.В то же время, отмечает эксперт, республиканцы в этом случае неизбежно столкнутся с серьезным противодействием и давлением на них со стороны разных лобби – польского, украинского, а также различных восточноевропейских "оружейных баронов", через которых Украина снабжалась и снабжается западным оружием."Эти контрабандисты-посредники почувствовали вкус денег. Они уже "занесли" конгрессменам на будущие времена, поэтому они будут давить и обливать грязью всех, кто будет придерживать помощь Украине. И тут вопрос, кто кого. Но в любом случае вот так выписывать чеки на любую сумму и слать все оружие подряд, да еще и выслушивать от (президента Украины Владимира) Зеленского, что ему мало, республиканцы не будут. Они просто будут блокировать все любыми путями, и механизмов у них будет достаточно", - заключил аналитик.Промежуточные выборы в США состоятся 8 ноября 2022 года. Голосование пройдет во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США. По оценкам социологов и политических экспертов, Демократическая партия потерпит на них поражение из-за неудовлетворенности большинства американцев работой администрации президента Байдена.
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60
политика, сша, украина, мнения
Свернут ли США помощь Украине в случае победы республиканцев – прогноз

Эксперт Дробницкий: США могут серьезно сократить помощь Киеву после победы республиканцев

03:28 02.11.2022
 
© YASUYOSHI CHIBAУкраинские солдаты. Фото Yasuyoshi CHIBA / AFP
Украинские солдаты. Фото Yasuyoshi CHIBA / AFP
© YASUYOSHI CHIBA
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В случае успеха Республиканской партии на выборах в Конгресс помощь Украине со стороны США может быть значительно сокращена, но не полностью свернута. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
"Просто взять и свернуть (помощь Украине) очень сложно, поскольку американский "корабль" очень тяжелый. Но можно ожидать, что помощь будет сокращена. Может быть, даже уже раскассированные транши будут придержаны", – сказал эксперт.
По его словам, дело не в том, что республиканцы не хотят помогать Украине или хотят поладить с Россией, а в том, что они хотят отомстить Джо Байдену и демократам за "унижение" президентских выборов 2020 года путем расследования коррупционных схем его семьи на Украине.
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"Для истеблишмента США Украина – это коррумпированное восточноевропейское государство, а для республиканцев Украина – это коррумпированное восточноевропейское государство, которое создал мистер Байден. Поэтому нельзя продолжать отправлять деньги на демократию в коррумпированное государство, где коррумпирован и Байден, против которого собираются вести расследование. Вот основной момент. Нельзя отправлять деньги туда, где ты расследуешь коррупцию своего политического врага", – пояснил Дробницкий.
В то же время, отмечает эксперт, республиканцы в этом случае неизбежно столкнутся с серьезным противодействием и давлением на них со стороны разных лобби – польского, украинского, а также различных восточноевропейских "оружейных баронов", через которых Украина снабжалась и снабжается западным оружием.
"Эти контрабандисты-посредники почувствовали вкус денег. Они уже "занесли" конгрессменам на будущие времена, поэтому они будут давить и обливать грязью всех, кто будет придерживать помощь Украине. И тут вопрос, кто кого. Но в любом случае вот так выписывать чеки на любую сумму и слать все оружие подряд, да еще и выслушивать от (президента Украины Владимира) Зеленского, что ему мало, республиканцы не будут. Они просто будут блокировать все любыми путями, и механизмов у них будет достаточно", - заключил аналитик.
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Промежуточные выборы в США состоятся 8 ноября 2022 года. Голосование пройдет во всех 435 округах Конгресса в каждом из 50 штатов США. По оценкам социологов и политических экспертов, Демократическая партия потерпит на них поражение из-за неудовлетворенности большинства американцев работой администрации президента Байдена.
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