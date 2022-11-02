https://crimea.ria.ru/20221102/senator-rasskazal-chto-mozhet-sluchitsya-s-zelenskim-v-krymu-1125219137.html

Сенатор рассказал, что может случиться с Зеленским в Крыму

Сенатор рассказал, что может случиться с Зеленским в Крыму - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Сенатор рассказал, что может случиться с Зеленским в Крыму

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил Владимиру Зеленскому проехать по границам Украины 1991 года, однако отметил, что со стороны жителей страны... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T23:10

2022-11-02T23:10

2022-11-02T23:10

владимир зеленский (президент украины)

украина

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0e/1122949758_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_839cc3485c3cf429e1ef5b55584f0a34.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил Владимиру Зеленскому проехать по границам Украины 1991 года, однако отметил, что со стороны жителей страны безопасность ему не гарантирована.По мнению сенатора, есть только один способ установить реальное прохождение линии между правдой и ложью, между добром и злом, между правильной и противоположной сторонами истории. "Предложить Зеленскому и его ультранационалистической братии съездить в Крым. Предложить им всем, сотворившим такое с прежде многонациональной Украиной, отважиться, выехать из Киева и проехаться вдоль границ 1991 года. Прямо сейчас, не откладывая", - отметил он.Косачев уверен, что "со своей стороны Россия могла бы дать гарантии безопасности". Но только со своей стороны.И будут отвергать не только сейчас, но и всегда после, "пока украинские националисты не поймут (не будут заставлены понять), что родина, достоинство и будущее (увы, более не общее) есть не только и не столько у них", написал сенатор.Сколько бы американских и европейских миллиардов ни было вложено в украинский проект, важный для кого-то геополитически, но начисто лишенный по-настоящему человеческой ценностной основы. И в силу этого - не имеющий будущего, отметил парламентарий.

https://crimea.ria.ru/20221102/zelenskiy-zayavil-chto-sobiraetsya-v-krym-1125213149.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), украина, политика