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Сенатор рассказал, что может случиться с Зеленским в Крыму - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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Сенатор рассказал, что может случиться с Зеленским в Крыму
Сенатор рассказал, что может случиться с Зеленским в Крыму - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Сенатор рассказал, что может случиться с Зеленским в Крыму
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил Владимиру Зеленскому проехать по границам Украины 1991 года, однако отметил, что со стороны жителей страны... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T23:10
2022-11-02T23:10
владимир зеленский (президент украины)
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил Владимиру Зеленскому проехать по границам Украины 1991 года, однако отметил, что со стороны жителей страны безопасность ему не гарантирована.По мнению сенатора, есть только один способ установить реальное прохождение линии между правдой и ложью, между добром и злом, между правильной и противоположной сторонами истории. "Предложить Зеленскому и его ультранационалистической братии съездить в Крым. Предложить им всем, сотворившим такое с прежде многонациональной Украиной, отважиться, выехать из Киева и проехаться вдоль границ 1991 года. Прямо сейчас, не откладывая", - отметил он.Косачев уверен, что "со своей стороны Россия могла бы дать гарантии безопасности". Но только со своей стороны.И будут отвергать не только сейчас, но и всегда после, "пока украинские националисты не поймут (не будут заставлены понять), что родина, достоинство и будущее (увы, более не общее) есть не только и не столько у них", написал сенатор.Сколько бы американских и европейских миллиардов ни было вложено в украинский проект, важный для кого-то геополитически, но начисто лишенный по-настоящему человеческой ценностной основы. И в силу этого - не имеющий будущего, отметил парламентарий.
https://crimea.ria.ru/20221102/zelenskiy-zayavil-chto-sobiraetsya-v-krym-1125213149.html
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владимир зеленский (президент украины), украина, политика
Сенатор рассказал, что может случиться с Зеленским в Крыму

Косачев предложил Зеленскому проехать по границам Украины 1991 года

23:10 02.11.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев предложил Владимиру Зеленскому проехать по границам Украины 1991 года, однако отметил, что со стороны жителей страны безопасность ему не гарантирована.
"Зеленский в интервью чешскому телевидению рассказал, что хочет съездить на море в Крым. Условием же для переговоров с Россией назвал возврат к границам 1991 года", - написал политик в своем Telegram-канале.
По мнению сенатора, есть только один способ установить реальное прохождение линии между правдой и ложью, между добром и злом, между правильной и противоположной сторонами истории. "Предложить Зеленскому и его ультранационалистической братии съездить в Крым. Предложить им всем, сотворившим такое с прежде многонациональной Украиной, отважиться, выехать из Киева и проехаться вдоль границ 1991 года. Прямо сейчас, не откладывая", - отметил он.
Косачев уверен, что "со своей стороны Россия могла бы дать гарантии безопасности". Но только со своей стороны.
"Дальше наступит реальность. Отвергнут. Вынесут. Разорвут. Потому что там - люди в Крыму и "вдоль границ 1991 года", которых украинские националисты до и во время Зеленского лишили родины, присвоив ее себе, лишили достоинства, оставив его только за "богоизбранными", лишили гипотетически общего для Украины многонационального будущего, в идеалах которого до того воспитывались мы все - но, как выясняется, с разным с точки зрения элементарной человеческой морали результатом", - подчеркнул законодатель.
И будут отвергать не только сейчас, но и всегда после, "пока украинские националисты не поймут (не будут заставлены понять), что родина, достоинство и будущее (увы, более не общее) есть не только и не столько у них", написал сенатор.
Сколько бы американских и европейских миллиардов ни было вложено в украинский проект, важный для кого-то геополитически, но начисто лишенный по-настоящему человеческой ценностной основы. И в силу этого - не имеющий будущего, отметил парламентарий.
"А Россия - защищает людей, живущих в Крыму и "вдоль границ 1991 года", защищает от украинских националистов, прорвавшихся во власть с лозунгом "Украина для украинцев". Нигде и никогда националистические лозунги не уберегли многонациональную нацию от распада. Примеров - море. Украина - очередная песчинка", - заключил политик.
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