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Россия сделала заявление о предотвращении ядерной войны — текст обращения - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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Россия сделала заявление о предотвращении ядерной войны — текст обращения
Россия сделала заявление о предотвращении ядерной войны — текст обращения - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Россия сделала заявление о предотвращении ядерной войны — текст обращения
Россия призывает страны ядерной "пятерки" отказаться от попыток ущемлять жизненно важны интересы друг друга используя провокации с оружием массового... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T17:00
2022-11-02T17:00
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Россия призывает страны ядерной "пятерки" отказаться от попыток ущемлять жизненно важны интересы друг друга используя провокации с оружием массового уничтожения. Соответствующее заявление опубликовано в среду на официальном сайте МИД РФ.Так, в Министерстве иностранных дел призывают отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы стран "пятерки", балансируя на грани прямого вооруженного конфликта и поощрять провокации с оружием массового уничтожения, чтобы не допустить катастрофических последствий.Там также напомнили, что применение Россией ядерного оружия четко ограничено доктринальными установками, согласно которым это может произойти только в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства."Россия продолжает выступать за формирование обновленной, более устойчивой архитектуры международной безопасности на основе обеспечения предсказуемости и глобальной стратегической стабильности, а также соблюдения принципов равноправия, неделимой безопасности и взаимного учёта коренных интересов сторон", — заверил российский МИД.
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министерство иностранных дел рф (мид рф), политика
Россия сделала заявление о предотвращении ядерной войны — текст обращения

Россия призвала страны "ядерной пятерки" не допустить катастрофических последствий

17:00 02.11.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Россия призывает страны ядерной "пятерки" отказаться от попыток ущемлять жизненно важны интересы друг друга используя провокации с оружием массового уничтожения. Соответствующее заявление опубликовано в среду на официальном сайте МИД РФ.
"Твердо убеждены, что в нынешней непростой и турбулентной ситуации, ставшей следствием безответственных и беспардонных действий, направленных на подрыв нашей национальной безопасности, первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав. Призываем другие страны ядерной "пятерки" на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи…", — сказано в тексте заявления дипведомства страны.
Так, в Министерстве иностранных дел призывают отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы стран "пятерки", балансируя на грани прямого вооруженного конфликта и поощрять провокации с оружием массового уничтожения, чтобы не допустить катастрофических последствий.
"При осуществлении политики в области ядерного сдерживания Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана", — заявили в ведомстве.
Там также напомнили, что применение Россией ядерного оружия четко ограничено доктринальными установками, согласно которым это может произойти только в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства.
"Россия продолжает выступать за формирование обновленной, более устойчивой архитектуры международной безопасности на основе обеспечения предсказуемости и глобальной стратегической стабильности, а также соблюдения принципов равноправия, неделимой безопасности и взаимного учёта коренных интересов сторон", — заверил российский МИД.
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