https://crimea.ria.ru/20221102/rossiya-sdelala-zayavlenie-o-predotvraschenii-yadernoy-voyny--tekst-obrascheniya-1125214422.html

Россия сделала заявление о предотвращении ядерной войны — текст обращения

Россия сделала заявление о предотвращении ядерной войны — текст обращения - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Россия сделала заявление о предотвращении ядерной войны — текст обращения

Россия призывает страны ядерной "пятерки" отказаться от попыток ущемлять жизненно важны интересы друг друга используя провокации с оружием массового... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T17:00

2022-11-02T17:00

2022-11-02T17:00

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Россия призывает страны ядерной "пятерки" отказаться от попыток ущемлять жизненно важны интересы друг друга используя провокации с оружием массового уничтожения. Соответствующее заявление опубликовано в среду на официальном сайте МИД РФ.Так, в Министерстве иностранных дел призывают отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы стран "пятерки", балансируя на грани прямого вооруженного конфликта и поощрять провокации с оружием массового уничтожения, чтобы не допустить катастрофических последствий.Там также напомнили, что применение Россией ядерного оружия четко ограничено доктринальными установками, согласно которым это может произойти только в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства."Россия продолжает выступать за формирование обновленной, более устойчивой архитектуры международной безопасности на основе обеспечения предсказуемости и глобальной стратегической стабильности, а также соблюдения принципов равноправия, неделимой безопасности и взаимного учёта коренных интересов сторон", — заверил российский МИД.

https://crimea.ria.ru/20221102/shoygu-vyskazalsya-o-yadernom-shantazhe-ukrainy-1125207691.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), политика