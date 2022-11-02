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Польша начала строить заграждения на границе с Калининградской областью - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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Польша начала строить заграждения на границе с Калининградской областью
Польша начала строить заграждения на границе с Калининградской областью - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Польша начала строить заграждения на границе с Калининградской областью
Строительство заграждения на границе с Калининградской областью России начала Польша. Об этом заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T11:52
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польша
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Строительство заграждения на границе с Калининградской областью России начала Польша. Об этом заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.По его словам, заграждение будет "временным"."Забор высотой 2,5 м и шириной 3 м будет состоять из трёх рядов ограждений. Мы используем наш опыт на польско-белорусской границе. Мы заботимся о безопасности", — заявил министр обороны страны Мариуш Блашчак.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Лавров прокомментировал расширение полигона НАТО в Европе за счет Польши.
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польша, российская федерация (россия, рф), политика
Польша начала строить заграждения на границе с Калининградской областью

Польша развернула строительство заграждений на границе с Калининградской областью России

11:52 02.11.2022
 
© Фото: pixabay.comЗаключение
Заключение
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Строительство заграждения на границе с Калининградской областью России начала Польша. Об этом заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
"Из-за того, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов из Ближнего Востока и Африки, я решил предпринять меры по усилению безопасности границы. Уже сегодня начнутся работы саперов по постройке временного заграждения на границе Польши и Калининградской области", – сказал Блащак.
По его словам, заграждение будет "временным".
"Забор высотой 2,5 м и шириной 3 м будет состоять из трёх рядов ограждений. Мы используем наш опыт на польско-белорусской границе. Мы заботимся о безопасности", — заявил министр обороны страны Мариуш Блашчак.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Лавров прокомментировал расширение полигона НАТО в Европе за счет Польши.
 
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