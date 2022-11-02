https://crimea.ria.ru/20221102/polsha-nachala-stroit-zagrazhdeniya-na-granitse-s-kaliningradskoy-oblastyu-1125206168.html
Польша начала строить заграждения на границе с Калининградской областью
Польша начала строить заграждения на границе с Калининградской областью - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Польша начала строить заграждения на границе с Калининградской областью
Строительство заграждения на границе с Калининградской областью России начала Польша. Об этом заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T11:52
2022-11-02T11:52
2022-11-02T11:52
польша
российская федерация (россия, рф)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Строительство заграждения на границе с Калининградской областью России начала Польша. Об этом заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.По его словам, заграждение будет "временным"."Забор высотой 2,5 м и шириной 3 м будет состоять из трёх рядов ограждений. Мы используем наш опыт на польско-белорусской границе. Мы заботимся о безопасности", — заявил министр обороны страны Мариуш Блашчак.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Лавров прокомментировал расширение полигона НАТО в Европе за счет Польши.
польша
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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польша, российская федерация (россия, рф), политика
Польша начала строить заграждения на границе с Калининградской областью
Польша развернула строительство заграждений на границе с Калининградской областью России