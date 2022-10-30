https://crimea.ria.ru/20221030/lavrov-vyskazalsya-o-yadernoy-polshe-1125162847.html
Лавров высказался о "ядерной" Польше
Лавров высказался о "ядерной" Польше - РИА Новости Крым, 30.10.2022
Лавров высказался о "ядерной" Польше
Желание Польши размещать на своей территории ядерное оружие США вызывает тревогу. Об этом в интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса" заявил... РИА Новости Крым, 30.10.2022
2022-10-30T15:29
2022-10-30T15:29
2022-10-30T15:41
сергей лавров
политика
польша
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Желание Польши размещать на своей территории ядерное оружие США вызывает тревогу. Об этом в интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам дипломата, сейчас идут обсуждения того, как можно укрепить ядерные мощности НАТО в Европе, расширив полигон альянса, состоящий в данный момент из территорий пяти стран. Он подчеркнул, что в Европе сегодня появились деятели, "пытающиеся достаточно безответственно играть с темой ядерного оружия". Ранее президент Польши Анджей Дуда высказал мнение, что, поскольку вопрос размещения в стране ядерного оружия США остается открытым, Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing, в рамках которой европейские государства НАТО размещают и хранят у себя американское ядерное оружие. 12 октября лаборатория IBRiS опубликовала результаты, согласно которым более половины граждан Польши выступают за то, чтобы на территории их страны разместили ядерное оружие США. 54,1% респондентов положительно отозвались о присоединении Польши к программе НАТО Nuclear Sharing, против высказались 29,5% опрошенных, остальные воздержались от ответа.
https://crimea.ria.ru/20221011/razmestyat-li-ssha-svoe-yadernoe-oruzhie-v-polshe-1124821463.html
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сергей лавров, политика, польша, в мире
Лавров высказался о "ядерной" Польше
Лавров прокомментировал расширение полигона НАТО в Европе за счет Польши
15:29 30.10.2022 (обновлено: 15:41 30.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Желание Польши размещать на своей территории ядерное оружие США вызывает тревогу. Об этом в интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам дипломата, сейчас идут обсуждения того, как можно укрепить ядерные мощности НАТО в Европе, расширив полигон альянса, состоящий в данный момент из территорий пяти стран.
"Польша просится в "кандидаты" на то, чтобы и у нее американцы также разместили свои ядерные бомбы. Эта ситуация весьма тревожит", – отметил Лавров.
Он подчеркнул, что в Европе сегодня появились деятели, "пытающиеся достаточно безответственно играть с темой ядерного оружия".
Ранее президент Польши Анджей Дуда высказал мнение, что, поскольку вопрос размещения в стране ядерного оружия США остается открытым, Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing, в рамках которой европейские государства НАТО размещают и хранят у себя американское ядерное оружие.
12 октября лаборатория IBRiS опубликовала результаты, согласно которым более половины граждан Польши выступают за то, чтобы на территории их страны разместили ядерное оружие США. 54,1% респондентов положительно отозвались о присоединении Польши к программе НАТО Nuclear Sharing, против высказались 29,5% опрошенных, остальные воздержались от ответа.