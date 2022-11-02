https://crimea.ria.ru/20221102/kakim-budet-otvet-rossii-na-rasshirenie-granits-nato--zayavlenie-shoygu-1125207049.html

Каким будет ответ России на расширение границ НАТО — заявление Шойгу

Каким будет ответ России на расширение границ НАТО — заявление Шойгу - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Каким будет ответ России на расширение границ НАТО — заявление Шойгу

Наращивание группировки НАТО на восточном фланге ставит под удар Белоруссию, поэтому Россия считает своим приоритетом обеспечение военной безопасности Союзного... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T12:54

2022-11-02T12:54

2022-11-02T12:54

сергей шойгу

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Наращивание группировки НАТО на восточном фланге ставит под удар Белоруссию, поэтому Россия считает своим приоритетом обеспечение военной безопасности Союзного государства. Об этом на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.Он отметил, что в Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии уже развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств Североатлантического альянса, а в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии создаются новые многонациональные батальонные тактические группы."В конце июня на Мадридском саммите НАТО была принята новая стратегическая концепция блока, где Российская Федерация названа главным источником угроз безопасности. В связи с этим Альянс намерен перейти от "сдерживания России путем передового присутствия" к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на "восточном фланге", вблизи наших границ", — обозначил Шойгу.В связи с этим, по словам министра, продолжает формироваться единое оборонное пространство России и Белоруссии.Шойгу также напомнил, что с 22 октября на территории Республики Беларусь проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск.

https://crimea.ria.ru/20221102/polsha-nachala-stroit-zagrazhdeniya-na-granitse-s-kaliningradskoy-oblastyu-1125206168.html

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сергей шойгу, нато