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Каким будет ответ России на расширение границ НАТО — заявление Шойгу - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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Каким будет ответ России на расширение границ НАТО — заявление Шойгу
Каким будет ответ России на расширение границ НАТО — заявление Шойгу - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Каким будет ответ России на расширение границ НАТО — заявление Шойгу
Наращивание группировки НАТО на восточном фланге ставит под удар Белоруссию, поэтому Россия считает своим приоритетом обеспечение военной безопасности Союзного... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T12:54
2022-11-02T12:54
сергей шойгу
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Наращивание группировки НАТО на восточном фланге ставит под удар Белоруссию, поэтому Россия считает своим приоритетом обеспечение военной безопасности Союзного государства. Об этом на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.Он отметил, что в Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии уже развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств Североатлантического альянса, а в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии создаются новые многонациональные батальонные тактические группы."В конце июня на Мадридском саммите НАТО была принята новая стратегическая концепция блока, где Российская Федерация названа главным источником угроз безопасности. В связи с этим Альянс намерен перейти от "сдерживания России путем передового присутствия" к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на "восточном фланге", вблизи наших границ", — обозначил Шойгу.В связи с этим, по словам министра, продолжает формироваться единое оборонное пространство России и Белоруссии.Шойгу также напомнил, что с 22 октября на территории Республики Беларусь проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск.
https://crimea.ria.ru/20221102/polsha-nachala-stroit-zagrazhdeniya-na-granitse-s-kaliningradskoy-oblastyu-1125206168.html
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сергей шойгу, нато
Каким будет ответ России на расширение границ НАТО — заявление Шойгу

Шойгу рассказал, как реагирует Россия на усиление НАТО возле наших границ

12:54 02.11.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
Президент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Наращивание группировки НАТО на восточном фланге ставит под удар Белоруссию, поэтому Россия считает своим приоритетом обеспечение военной безопасности Союзного государства. Об этом на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.
"Численность группировки (НАТО — ред.) с февраля 2022 года выросла в 2,5 раза и составляет более тридцати тысяч человек, а в ближайшей перспективе может еще увеличиться. Под ударом окажутся и наши союзники, прежде всего братская Республика Беларусь. В этих условиях Министерство обороны считает приоритетной задачей обеспечение военной безопасности Союзного государства", — заявил министр обороны РФ.
Он отметил, что в Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии уже развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств Североатлантического альянса, а в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии создаются новые многонациональные батальонные тактические группы.
Заключение
11:52
Польша начала строить заграждения на границе с Калининградской областью
"В конце июня на Мадридском саммите НАТО была принята новая стратегическая концепция блока, где Российская Федерация названа главным источником угроз безопасности. В связи с этим Альянс намерен перейти от "сдерживания России путем передового присутствия" к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на "восточном фланге", вблизи наших границ", — обозначил Шойгу.
В связи с этим, по словам министра, продолжает формироваться единое оборонное пространство России и Белоруссии.
"Основное внимание уделяем подготовке войск и повышению их боевых возможностей. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, в том числе в рамках международных организаций ОДКБ, СНГ и ШОС. Продолжаем формировать единое оборонное пространство. Принята общая Военная доктрина, ведется совместное военное планирование, функционируют региональные группировки войск, а также Единая система противовоздушной обороны", — рассказал он.
Шойгу также напомнил, что с 22 октября на территории Республики Беларусь проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск.
 
Сергей ШойгуНАТО
 
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