https://crimea.ria.ru/20221102/gde-v-krymu-ne-budet-vody-v-sredu---adresa-1125206069.html

Где в Крыму не будет воды в среду - адреса

Где в Крыму не будет воды в среду - адреса - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Где в Крыму не будет воды в среду - адреса

Часть Крыма в среду останется без водоснабжения из-за ремонтных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". П РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T11:50

2022-11-02T11:50

2022-11-02T11:51

вода в крыму

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Часть Крыма в среду останется без водоснабжения из-за ремонтных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". По данным предприятия, в Симферополе в первой половине дня без воды переулок Марсовый, улицы Космическая, Кржижановского, Яблочкова. В Бахчисарайском районе до 15 часов отключены села Танковое и Табачное. В Джанкое - улицы Ленина 50,52, Ударная, Садовая, д/сад №7, Новосадовая, Комсомольская, М. Кашевого, переулок Комсомольский. В Феодосии до 17 часов будет отсутствовать водоснабжение по адресам Челнокова 68, 74, 76 а ,б, 76, 78, 80, 82, 82 б, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 110. В Алуште в первой половине дня возможно снижение давления или частичное отсутствие воды по улицам 60 лет СССР, Юбилейной, частично по Виноградной. В Белогорском селе Чернополье воды не будет до пяти часов вечера, до 21.00 - в селах Крымская Роза, Вишневом и в поселке Зуя. В Саках до обеда ограничено водоснабжение улиц Набережной, 3, 7,13, 5, 9, 13,13а, Крымской, 1,1А, 3, 3А.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, городская среда