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Армия России отбила атаки ВСУ на трех направлениях — Минобороны - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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Армия России отбила атаки ВСУ на трех направлениях — Минобороны
Армия России отбила атаки ВСУ на трех направлениях — Минобороны - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Армия России отбила атаки ВСУ на трех направлениях — Минобороны
Вооруженные силы России отбили атаки украинских вооруженных формирований на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T14:39
2022-11-02T14:55
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отбили атаки украинских вооруженных формирований на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.Так, на Купянском направлении противник силами двух батальонов, усиленных иностранными наемниками, предпринял попытку атаковать в направлении населенных пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики.На Красно-Лиманском направлении российские войска вели огневое поражение противника дальнобойной артиллерией, штурмовой и армейской авиацией на дальних подступах."Попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики пресечены. Ликвидировано около 250 украинских военнослужащих. Уничтожены два танка, две боевых машины пехоты, пять пикапов и два автомобиля", — добавили в министерстве.На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками предотвращены попытки прорыва ВСУ в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области.
https://crimea.ria.ru/20221102/kakim-budet-otvet-rossii-na-rasshirenie-granits-nato--zayavlenie-shoygu-1125207049.html
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина
Армия России отбила атаки ВСУ на трех направлениях — Минобороны

Минобороны: атаки ВСУ на трех направлениях в зоне СВО отражены

14:39 02.11.2022 (обновлено: 14:55 02.11.2022)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отбили атаки украинских вооруженных формирований на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Так, на Купянском направлении противник силами двух батальонов, усиленных иностранными наемниками, предпринял попытку атаковать в направлении населенных пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики.

"В результате огневого поражения и активных действий подразделений российских войск противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 150-ти украинских военнослужащих и наемников, шесть танков, пять боевых машин пехоты и 10 автомобилей", — сообщили в оборонном ведомстве.

На Красно-Лиманском направлении российские войска вели огневое поражение противника дальнобойной артиллерией, штурмовой и армейской авиацией на дальних подступах.
"Попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики пресечены. Ликвидировано около 250 украинских военнослужащих. Уничтожены два танка, две боевых машины пехоты, пять пикапов и два автомобиля", — добавили в министерстве.
На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками предотвращены попытки прорыва ВСУ в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области.

"Уничтожено 105 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники. Также уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания зенитного ракетного комплекса С-300", — уточнили в Минобороны.

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