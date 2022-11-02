https://crimea.ria.ru/20221102/armiya-rossii-otbila-ataki-vsu-na-trekh-napravleniyakh--minoborony-1125209590.html

Армия России отбила атаки ВСУ на трех направлениях — Минобороны

Армия России отбила атаки ВСУ на трех направлениях — Минобороны - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Армия России отбила атаки ВСУ на трех направлениях — Минобороны

Вооруженные силы России отбили атаки украинских вооруженных формирований на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T14:39

2022-11-02T14:39

2022-11-02T14:55

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отбили атаки украинских вооруженных формирований на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.Так, на Купянском направлении противник силами двух батальонов, усиленных иностранными наемниками, предпринял попытку атаковать в направлении населенных пунктов Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики.На Красно-Лиманском направлении российские войска вели огневое поражение противника дальнобойной артиллерией, штурмовой и армейской авиацией на дальних подступах."Попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики пресечены. Ликвидировано около 250 украинских военнослужащих. Уничтожены два танка, две боевых машины пехоты, пять пикапов и два автомобиля", — добавили в министерстве.На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками предотвращены попытки прорыва ВСУ в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области.

https://crimea.ria.ru/20221102/kakim-budet-otvet-rossii-na-rasshirenie-granits-nato--zayavlenie-shoygu-1125207049.html

украина

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2022

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