https://crimea.ria.ru/20221101/v-krymu-prokhladno-prognoz-pogody-na-vtornik-1125177957.html

В Крыму прохладно: прогноз погоды на вторник

В Крыму прохладно: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 31.10.2022

В Крыму прохладно: прогноз погоды на вторник

В ближайшие двое суток область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую, но прохладную погоду, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-11-01T00:01

2022-11-01T00:01

2022-10-31T16:08

крымская погода

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую, но прохладную погоду, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +11...13.В Севастополе малооблачно. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14.В Ялте и Алуште переменная облачность. Без осадков. Ночью температура воздуха колеблется от 7 до 9, днем от 14 до 12 градусов.В Судаке, Феодосии, Керчи переменная облачность, без осадков, температура воздуха 5...7 градусов тепла. Днем +12...14.В Евпатории также не прогнозируют дождей Ночью +3…5, днем воздух прогреется до 13...15 градусов тепла.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым, общество