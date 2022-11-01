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В Крыму прохладно: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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В Крыму прохладно: прогноз погоды на вторник
В Крыму прохладно: прогноз погоды на вторник - РИА Новости Крым, 31.10.2022
В Крыму прохладно: прогноз погоды на вторник
В ближайшие двое суток область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую, но прохладную погоду, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-11-01T00:01
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крымская погода
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую, но прохладную погоду, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +11...13.В Севастополе малооблачно. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14.В Ялте и Алуште переменная облачность. Без осадков. Ночью температура воздуха колеблется от 7 до 9, днем от 14 до 12 градусов.В Судаке, Феодосии, Керчи переменная облачность, без осадков, температура воздуха 5...7 градусов тепла. Днем +12...14.В Евпатории также не прогнозируют дождей Ночью +3…5, днем воздух прогреется до 13...15 градусов тепла.
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РИА Новости Крым
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96
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крымская погода, крым, общество
В Крыму прохладно: прогноз погоды на вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник, 1 ноября

00:01 01.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в ботаническом саду Крымского федерального университета
Осень в ботаническом саду Крымского федерального университета - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую, но прохладную погоду, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, на побережье до 9 градусов тепла, днем +11…16, в горах +4…9", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +11...13.
В Севастополе малооблачно. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14.
В Ялте и Алуште переменная облачность. Без осадков. Ночью температура воздуха колеблется от 7 до 9, днем от 14 до 12 градусов.
В Судаке, Феодосии, Керчи переменная облачность, без осадков, температура воздуха 5...7 градусов тепла. Днем +12...14.
В Евпатории также не прогнозируют дождей Ночью +3…5, днем воздух прогреется до 13...15 градусов тепла.
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