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Путин пояснил позицию по переговорам с Киевом
Путин пояснил позицию по переговорам с Киевом - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Путин пояснил позицию по переговорам с Киевом
Добрая воля Москвы не подлежит сомнениям, однако Киев не исполняет предыдущих договоренностей, достигнутых в Стамбуле и не хочет новых переговоров, заявил в... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T00:09
2022-11-01T00:09
2022-11-01T00:09
владимир путин (политик)
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Добрая воля Москвы не подлежит сомнениям, однако Киев не исполняет предыдущих договоренностей, достигнутых в Стамбуле и не хочет новых переговоров, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что достигнутые ранее Стамбульские договоренности не были исполнены Киевом, но подчеркнул, что Москва не меняет своих позиций и по-прежнему готова к конструктивному диалогу: "Вот мы с ними в Стамбуле договорились, они взяли и все выбросили в корзину. А сейчас вообще сами себе запретили с нами о чем-то говорить. Как мы можем обсуждать какие-то договоренности, если с той стороны нет желания с нами разговаривать. Ну, подождем. Может быть, созреют какие-то необходимые условия. Наша добрая воля известна - она никаким изменениям и сомнениям не подлежит", - заявил президент.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), украина, политика
Путин пояснил позицию по переговорам с Киевом
Путин о переговорах с Киевом: чтобы договориться, надо разговаривать
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Добрая воля Москвы не подлежит сомнениям, однако Киев не исполняет предыдущих договоренностей, достигнутых в Стамбуле и не хочет новых переговоров, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.
"Чтобы что-то предлагать на переговорах, нужно чтоб переговоры состоялись. И заранее выкладывать на стол свою переговорную позицию не всегда целесообразно, для того, чтобы добиться своих национальных интересов. Иногда это нужно делать в последний раз или выставлять такие требования, которые дипломаты называют запросными. И потом постепенно двигаться к общему знаменателю, который удовлетворил бы обе стороны. Но для того чтобы добиваться договоренностей, нужно сесть за стол и догвовариваться", - пояснил президент.
Он напомнил, что достигнутые ранее Стамбульские договоренности не были исполнены Киевом, но подчеркнул, что Москва не меняет своих позиций и по-прежнему готова к конструктивному диалогу:
"Вот мы с ними в Стамбуле договорились, они взяли и все выбросили в корзину. А сейчас вообще сами себе запретили с нами о чем-то говорить. Как мы можем обсуждать какие-то договоренности, если с той стороны нет желания с нами разговаривать. Ну, подождем. Может быть, созреют какие-то необходимые условия. Наша добрая воля известна - она никаким изменениям и сомнениям не подлежит", - заявил президент.