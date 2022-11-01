https://crimea.ria.ru/20221101/putin-poyasnil-pozitsiyu-po-peregovoram-s-kievom-1125185242.html

Путин пояснил позицию по переговорам с Киевом

Путин пояснил позицию по переговорам с Киевом - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Путин пояснил позицию по переговорам с Киевом

Добрая воля Москвы не подлежит сомнениям, однако Киев не исполняет предыдущих договоренностей, достигнутых в Стамбуле и не хочет новых переговоров, заявил в... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T00:09

2022-11-01T00:09

2022-11-01T00:09

владимир путин (политик)

украина

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124891912_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_0478a863c5773567a8466bb746cacf61.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Добрая воля Москвы не подлежит сомнениям, однако Киев не исполняет предыдущих договоренностей, достигнутых в Стамбуле и не хочет новых переговоров, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что достигнутые ранее Стамбульские договоренности не были исполнены Киевом, но подчеркнул, что Москва не меняет своих позиций и по-прежнему готова к конструктивному диалогу: "Вот мы с ними в Стамбуле договорились, они взяли и все выбросили в корзину. А сейчас вообще сами себе запретили с нами о чем-то говорить. Как мы можем обсуждать какие-то договоренности, если с той стороны нет желания с нами разговаривать. Ну, подождем. Может быть, созреют какие-то необходимые условия. Наша добрая воля известна - она никаким изменениям и сомнениям не подлежит", - заявил президент.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), украина, политика