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Медведев назвал единственный сценарий спасения от мировой войны - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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Медведев назвал единственный сценарий спасения от мировой войны
Медведев назвал единственный сценарий спасения от мировой войны - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Медведев назвал единственный сценарий спасения от мировой войны
Западные страны толкают мир к глобальной войне, предотвратить такой сценарий может только победа РФ в украинском конфликте, убежден зампредседателя Совета... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T17:36
2022-11-01T17:37
дмитрий медведев
политика
российская федерация (россия, рф)
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Западные страны толкают мир к глобальной войне, предотвратить такой сценарий может только победа РФ в украинском конфликте, убежден зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Известный тезис западных стран: "России нельзя дать победить в войне". Что он означает на самом деле? Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения пункта 19 Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания", - пояснил Медведев текущую ситуацию. По его мнению, таким образом, западные страны провоцируют ядерный конфликт, который неизбежно станет глобальным. Ранее он заявил, что целью будущих действий РФ в отношении Украины, режим в которой несет "прямую и явную угрозу России", должен стать "полноценный демонтаж политического режима" в этой стране.
https://crimea.ria.ru/20221007/nazvany-glavnye-faktory-pobedy-rossii-v-spetsoperatsii-na-ukraine-1124757025.html
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дмитрий медведев, политика, российская федерация (россия, рф), украина, специальная военная операция рф на украине
Медведев назвал единственный сценарий спасения от мировой войны

Медведев: западные страны толкают мир к глобальной войне

17:36 01.11.2022 (обновлено: 17:37 01.11.2022)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Западные страны толкают мир к глобальной войне, предотвратить такой сценарий может только победа РФ в украинском конфликте, убежден зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Известный тезис западных стран: "России нельзя дать победить в войне". Что он означает на самом деле? Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения пункта 19 Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания", - пояснил Медведев текущую ситуацию.
По его мнению, таким образом, западные страны провоцируют ядерный конфликт, который неизбежно станет глобальным.
"Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее он заявил, что целью будущих действий РФ в отношении Украины, режим в которой несет "прямую и явную угрозу России", должен стать "полноценный демонтаж политического режима" в этой стране.
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