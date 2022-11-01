https://crimea.ria.ru/20221101/medvedev-nazval-edinstvennyy-stsenariy-spaseniya-ot-mirovoy-voyny-1125196578.html

Медведев назвал единственный сценарий спасения от мировой войны

Медведев назвал единственный сценарий спасения от мировой войны - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Медведев назвал единственный сценарий спасения от мировой войны

Западные страны толкают мир к глобальной войне, предотвратить такой сценарий может только победа РФ в украинском конфликте, убежден зампредседателя Совета... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T17:36

2022-11-01T17:36

2022-11-01T17:37

дмитрий медведев

политика

российская федерация (россия, рф)

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Западные страны толкают мир к глобальной войне, предотвратить такой сценарий может только победа РФ в украинском конфликте, убежден зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Известный тезис западных стран: "России нельзя дать победить в войне". Что он означает на самом деле? Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения пункта 19 Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания", - пояснил Медведев текущую ситуацию. По его мнению, таким образом, западные страны провоцируют ядерный конфликт, который неизбежно станет глобальным. Ранее он заявил, что целью будущих действий РФ в отношении Украины, режим в которой несет "прямую и явную угрозу России", должен стать "полноценный демонтаж политического режима" в этой стране.

https://crimea.ria.ru/20221007/nazvany-glavnye-faktory-pobedy-rossii-v-spetsoperatsii-na-ukraine-1124757025.html

российская федерация (россия, рф)

украина

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дмитрий медведев, политика, российская федерация (россия, рф), украина, специальная военная операция рф на украине