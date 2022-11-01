https://crimea.ria.ru/20221101/kak-rossiyane-provodyat-noyabrskie-kanikuly--ator-1125192627.html

Как россияне проводят ноябрьские каникулы – АТОР

Как россияне проводят ноябрьские каникулы – АТОР - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Как россияне проводят ноябрьские каникулы – АТОР

Россияне сокращают бюджет на отпуск, длительность и частоту своих поездок, однако не отказывают себе в отдыхе вовсе. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T20:56

2022-11-01T20:56

2022-11-01T20:56

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Россияне сокращают бюджет на отпуск, длительность и частоту своих поездок, однако не отказывают себе в отдыхе вовсе. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.В первую неделю ноября школьники традиционно уходят на каникулы, а их родители берут дополнительные выходные, чтобы организовать для семьи мини-отпуск. В этом году туроператоры отметили новую тенденцию – россияне отказываются от длительных путешествий и минимизируют затраты на отдых.В этом году россияне отдают предпочтение бюджетным турам по стране. Эксперты АТОР отмечают, что по сравнению с 2021 годом средний чек пакетного тура вырос на 25-40%, стоимость зависит от направления поездки."При этом туристы выбирают здесь предельно "ленивый" отдых в отелях, где есть SPA, инфраструктура для детей, в том числе бассейн, детская комната, аниматоры", – рассказали в ассоциации.Среди популярных направлений на каникулы и ноябрьские праздники внутри России – Сочи, Санкт-Петербург, Подмосковье, Москва и туры по "Золотому кольцу". Именно эти маршруты лидируют по количеству бронирований. Кроме того, россияне планируют поездки в Дагестан, Казань и Минеральные воды.Выезжая за рубеж, семьи предпочитают отдых с детьми у моря продолжительностью от 6 до 8 дней. В топе направлений на школьные каникулы и ноябрьские праздники – Египет, Турция, ОАЭ, Таиланд и Мальдивы. В программу заграничной поездки, как правило, входит посещение парков развлечений, аква- и сафари-парков, всевозможные экскурсии, а также катание на корабликах/яхтах или SPA.Ранее финансовые аналитики выяснили, какой валюте россияне доверяют больше всего.

https://crimea.ria.ru/20220824/v-krymu-podeshevel-otdykh-1124258343.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, экономика