https://crimea.ria.ru/20221101/kak-rossiyane-provodyat-noyabrskie-kanikuly--ator-1125192627.html
Как россияне проводят ноябрьские каникулы – АТОР
Как россияне проводят ноябрьские каникулы – АТОР - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Как россияне проводят ноябрьские каникулы – АТОР
Россияне сокращают бюджет на отпуск, длительность и частоту своих поездок, однако не отказывают себе в отдыхе вовсе. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T20:56
2022-11-01T20:56
2022-11-01T20:56
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Россияне сокращают бюджет на отпуск, длительность и частоту своих поездок, однако не отказывают себе в отдыхе вовсе. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.В первую неделю ноября школьники традиционно уходят на каникулы, а их родители берут дополнительные выходные, чтобы организовать для семьи мини-отпуск. В этом году туроператоры отметили новую тенденцию – россияне отказываются от длительных путешествий и минимизируют затраты на отдых.В этом году россияне отдают предпочтение бюджетным турам по стране. Эксперты АТОР отмечают, что по сравнению с 2021 годом средний чек пакетного тура вырос на 25-40%, стоимость зависит от направления поездки."При этом туристы выбирают здесь предельно "ленивый" отдых в отелях, где есть SPA, инфраструктура для детей, в том числе бассейн, детская комната, аниматоры", – рассказали в ассоциации.Среди популярных направлений на каникулы и ноябрьские праздники внутри России – Сочи, Санкт-Петербург, Подмосковье, Москва и туры по "Золотому кольцу". Именно эти маршруты лидируют по количеству бронирований. Кроме того, россияне планируют поездки в Дагестан, Казань и Минеральные воды.Выезжая за рубеж, семьи предпочитают отдых с детьми у моря продолжительностью от 6 до 8 дней. В топе направлений на школьные каникулы и ноябрьские праздники – Египет, Турция, ОАЭ, Таиланд и Мальдивы. В программу заграничной поездки, как правило, входит посещение парков развлечений, аква- и сафари-парков, всевозможные экскурсии, а также катание на корабликах/яхтах или SPA.Ранее финансовые аналитики выяснили, какой валюте россияне доверяют больше всего.
https://crimea.ria.ru/20220824/v-krymu-podeshevel-otdykh-1124258343.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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общество, экономика
Как россияне проводят ноябрьские каникулы – АТОР
АТОР: в ноябре россияне выбирают короткие поездки по России или к морю с детьми
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Россияне сокращают бюджет на отпуск, длительность и частоту своих поездок, однако не отказывают себе в отдыхе вовсе. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
В первую неделю ноября школьники традиционно уходят на каникулы, а их родители берут дополнительные выходные, чтобы организовать для семьи мини-отпуск. В этом году туроператоры отметили новую тенденцию – россияне отказываются от длительных путешествий и минимизируют затраты на отдых.
"Важная тенденция, наметившаяся при покупке туров в эти ноябрьские дни, – сокращение бюджета на ноябрьский мини-отпуск. Ряд туроператоров отмечают, что если раньше многие туристы планировали отпуск 2-3 раза в год, то сейчас наблюдается сокращение количества длительных поездок до одной, максимум двух раз в год, при этом бюджеты на отпуск туристы стараются минимизировать", – говорится в сообщении.
В этом году россияне отдают предпочтение бюджетным турам по стране. Эксперты АТОР отмечают, что по сравнению с 2021 годом средний чек пакетного тура вырос на 25-40%, стоимость зависит от направления поездки.
"При этом туристы выбирают здесь предельно "ленивый" отдых в отелях, где есть SPA, инфраструктура для детей, в том числе бассейн, детская комната, аниматоры", – рассказали в ассоциации.
Среди популярных направлений на каникулы и ноябрьские праздники внутри России – Сочи, Санкт-Петербург, Подмосковье, Москва и туры по "Золотому кольцу". Именно эти маршруты лидируют по количеству бронирований. Кроме того, россияне планируют поездки в Дагестан, Казань и Минеральные воды.
Выезжая за рубеж, семьи предпочитают отдых с детьми у моря продолжительностью от 6 до 8 дней. В топе направлений на школьные каникулы и ноябрьские праздники – Египет, Турция, ОАЭ, Таиланд и Мальдивы. В программу заграничной поездки, как правило, входит посещение парков развлечений, аква- и сафари-парков, всевозможные экскурсии, а также катание на корабликах/яхтах или SPA.