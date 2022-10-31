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ВС России за сутки уничтожили 8 пунктов управления украинских войск - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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ВС России за сутки уничтожили 8 пунктов управления украинских войск
ВС России за сутки уничтожили 8 пунктов управления украинских войск - РИА Новости Крым, 31.10.2022
ВС России за сутки уничтожили 8 пунктов управления украинских войск
Российские войска в течение суток поразили восемь пунктов управления ВСУ и 57 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, сообщил официальный... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T14:33
2022-10-31T14:33
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
игорь конашенков
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Российские войска в течение суток поразили восемь пунктов управления ВСУ и 57 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.В районах четырех населенных пунктов Херсонской области и Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов, добавил представитель ведомства.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников в небе над Попасной, Новониканоровкой ЛНР; Мечниково Харьковской области; Волновахой, Кирилловкой, Никольском ДНР и Казацком Херсонской области.Также в воздухе перехвачены четыре снаряда HIMARS и "Ольхи", а также семь противорадиолокационных ракет HARM в районах Новой Каховки и Антоновки Херсонской области.
https://crimea.ria.ru/20221031/vs-rf-porazili-novye-tseli-upravleniya-i-energetiki-na-ukraine--minoborony-1125173995.html
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков, украина, всу (вооруженные силы украины)
ВС России за сутки уничтожили 8 пунктов управления украинских войск

Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили 8 пунктов управления ВСУ и 57 артподразделений

14:33 31.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРакетный удар по НПЗ и топливным складам в Кременчуге
Ракетный удар по НПЗ и топливным складам в Кременчуге
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Российские войска в течение суток поразили восемь пунктов управления ВСУ и 57 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Омельник, Преображенка, Зализничное, Гуляйполе Запорожской области, Березнеговатое, Калуга, Червоный Яр, Мураховка Николаевской области, а также 57 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136-ти районах", – сообщил Конашенков на брифинге в понедельник.
В районах четырех населенных пунктов Херсонской области и Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов, добавил представитель ведомства.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников в небе над Попасной, Новониканоровкой ЛНР; Мечниково Харьковской области; Волновахой, Кирилловкой, Никольском ДНР и Казацком Херсонской области.
Также в воздухе перехвачены четыре снаряда HIMARS и "Ольхи", а также семь противорадиолокационных ракет HARM в районах Новой Каховки и Антоновки Херсонской области.
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Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на УкраинеИгорь КонашенковУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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