https://crimea.ria.ru/20221031/vs-rossii-za-sutki-unichtozhili-8-punktov-upravleniya-ukrainskikh-voysk-1125175918.html

ВС России за сутки уничтожили 8 пунктов управления украинских войск

ВС России за сутки уничтожили 8 пунктов управления украинских войск - РИА Новости Крым, 31.10.2022

ВС России за сутки уничтожили 8 пунктов управления украинских войск

Российские войска в течение суток поразили восемь пунктов управления ВСУ и 57 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, сообщил официальный... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T14:33

2022-10-31T14:33

2022-10-31T14:33

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

игорь конашенков

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Российские войска в течение суток поразили восемь пунктов управления ВСУ и 57 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.В районах четырех населенных пунктов Херсонской области и Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов, добавил представитель ведомства.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников в небе над Попасной, Новониканоровкой ЛНР; Мечниково Харьковской области; Волновахой, Кирилловкой, Никольском ДНР и Казацком Херсонской области.Также в воздухе перехвачены четыре снаряда HIMARS и "Ольхи", а также семь противорадиолокационных ракет HARM в районах Новой Каховки и Антоновки Херсонской области.

https://crimea.ria.ru/20221031/vs-rf-porazili-novye-tseli-upravleniya-i-energetiki-na-ukraine--minoborony-1125173995.html

украина

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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков, украина, всу (вооруженные силы украины)