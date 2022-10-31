В ООН готовы расследовать инцидент в акватории Севастополя
В ООН готовы расследовать инцидент, вынудивший РФ выйти из "зерновой сделки"
20:10 31.10.2022 (обновлено: 20:13 31.10.2022)
© Пресс-служба МИД РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В ООН готовы расследовать детали инцидента в акватории Севастополя, из-за которого РФ приостановила участие в "зерновой сделке", сообщает РИА Новости со ссылкой на завил заместителя генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
"У ООН есть обязательства по помощи сторонам в реализации этого уникального соглашения. Секретариат ООН готов расследовать вместе со странами-участницами договоренности, все представленные доказательства, если будет такой запрос", - заявил Гриффитс.
Он отметил, что неопределенность с продлением Черноморской инициативы ведет к росту цен на продовольствие. Также подчеркнул, что использование "черноморской зерновой инициативы" для получения военного преимущества "было бы серьезным нарушением" и добавил, что в ООН надеются на возвращение российских экспертов к работе координационного центра в Стамбуле.
Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной "зерновой сделке" в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины после того, как Киев совершил теракт в акватории Севастополя 29 октября. Напомним, ранним утром в тот день беспилотниками с воздуха и моря были атакованы корабли ЧФ и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах. Заявление о выходе РФ из сделки опубликовало Минобороны РФ спустя несколько часов после инцидента.