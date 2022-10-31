https://crimea.ria.ru/20221031/v-oon-gotovy-rassledovat-intsident-v-akvatorii-sevastopolya-1125182052.html

В ООН готовы расследовать инцидент в акватории Севастополя

В ООН готовы расследовать инцидент в акватории Севастополя - РИА Новости Крым, 31.10.2022

В ООН готовы расследовать инцидент в акватории Севастополя

В ООН готовы расследовать детали инцидента в акватории Севастополя, из-за которого РФ приостановила участие в "зерновой сделке", сообщает РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T20:10

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оон

российская федерация (россия, рф)

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В ООН готовы расследовать детали инцидента в акватории Севастополя, из-за которого РФ приостановила участие в "зерновой сделке", сообщает РИА Новости со ссылкой на завил заместителя генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.Он отметил, что неопределенность с продлением Черноморской инициативы ведет к росту цен на продовольствие. Также подчеркнул, что использование "черноморской зерновой инициативы" для получения военного преимущества "было бы серьезным нарушением" и добавил, что в ООН надеются на возвращение российских экспертов к работе координационного центра в Стамбуле.Россия приостановила на неопределенный срок свое участие в международной "зерновой сделке" в части обеспечения безопасного вывоза продукции из портов Украины после того, как Киев совершил теракт в акватории Севастополя 29 октября. Напомним, ранним утром в тот день беспилотниками с воздуха и моря были атакованы корабли ЧФ и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах. Заявление о выходе РФ из сделки опубликовало Минобороны РФ спустя несколько часов после инцидента.

https://crimea.ria.ru/20221030/atakovavshie-sevastopol-bespilotniki-zapustili-v-zernovom-koridore--mo-1125163376.html

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севастополь

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оон, российская федерация (россия, рф), севастополь