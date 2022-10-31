https://crimea.ria.ru/20221031/upavshaya-raketa-v-moldavii-mozhet-byt-provokatsiey--ekspert-1125178757.html
Упавшая ракета в Молдавии может быть провокацией — эксперт
Упавшая ракета в Молдавии может быть провокацией — эксперт - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Упавшая ракета в Молдавии может быть провокацией — эксперт
Упавшая на территории Молдавии ракета, по предварительным данным сбитая украинским ПВО, может оказаться провокацией со стороны Запада или самой Украины для... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T18:05
2022-10-31T18:05
2022-10-31T18:05
молдавия
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Упавшая на территории Молдавии ракета, по предварительным данным сбитая украинским ПВО, может оказаться провокацией со стороны Запада или самой Украины для давления на президента Майю Санду. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, обозреватель МИА "Россия Сегодня" Александр Хроленко.По его словам, сейчас не ясно для чего была подготовлена эта провокация и от кого идет инициатива, но заказчиков может быть несколько, в частности Запад или сама Украина."Возможно, президент Молдавии Майя Санду не решается начать то, к чему ее буквально пинками подталкивает Запад. Тем не менее это могла быть попытка "дать пинка", чтобы она ввела войска на территорию Приднестровья, чтобы там обострилась ситуация. Ну а там Румыния и прочие страны НАТО помогут", — обосновал возможные цели Запада Хроленко.Также он предположил, что ракета и вовсе могла быть украинской, неправильно сработавшей ПВО или запущенной и сбитой специально.Он также отметил, что западные СМИ уже дали четкое определение случившемуся, традиционно обвинив Россию, даже не дожидаясь результата следственных мероприятий."Если этим вопросом займутся нормальные военные специалисты — все станет на свои места. Но пока еще мы видим только оперативное реагирование остальных — в The New York Times написали уже, что упала российская ракета, например. Причем безапелляционно, без каких-то хотя бы предварительных расследований. Западная общественность, накачанная антироссийскими нарративами, это спокойно глотает", — рассказал Хроленко.При этом, по его словам, нужно следить за дальнейшими действиями игроков на мировой арене, так как именно следующие шаги по этому вопросу и определят заказчиков такой провокации.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ракета, сбитая украинской системой ПВО в понедельник, упала на территории Молдавии вблизи села Наславча на севере страны. Представители МВД Молдавии оцепили район падения ракеты, на месте работает группа, которая должна задокументировать инцидент.
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Сергей Жабин
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Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
молдавия, украина, специальная военная операция рф на украине
Упавшая ракета в Молдавии может быть провокацией — эксперт
Ракета, упавшая на территории Молдавии может быть провокацией — военный эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Упавшая на территории Молдавии ракета, по предварительным данным сбитая украинским ПВО, может оказаться провокацией со стороны Запада или самой Украины для давления на президента Майю Санду. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, обозреватель МИА "Россия Сегодня" Александр Хроленко.
"Это очень похоже именно на провокацию. Потому что, если посмотреть на карту Украины, становится понятно, что для российских ракет там (вблизи молдавского поселка где случился инцидент — ред.) целей нет. С точки зрения уничтожения — важных объектов на этой территории Украины нет, чтобы по ним тратить ракеты, они кстати не дешевые. Объекты уничтожения выбираются осторожно, чтобы не тратить боеприпасы в пустую", — считает эксперт.
По его словам, сейчас не ясно для чего была подготовлена эта провокация и от кого идет инициатива, но заказчиков может быть несколько, в частности Запад или сама Украина.
"Возможно, президент Молдавии Майя Санду не решается начать то, к чему ее буквально пинками подталкивает Запад. Тем не менее это могла быть попытка "дать пинка", чтобы она ввела войска на территорию Приднестровья, чтобы там обострилась ситуация. Ну а там Румыния и прочие страны НАТО помогут", — обосновал возможные цели Запада Хроленко.
Также он предположил, что ракета и вовсе могла быть украинской, неправильно сработавшей ПВО или запущенной и сбитой специально.
"Возможно, это ход с украинской стороны. Ракета может быть любая. Это могла быть и украинская "Точка-У", которую украинская система ПВО и сбила. Возможны различные варианты, но точно российской ракете там делать нечего. Я даже допускаю, что это некая украинская обезумевшая ракета ПВО полетела не туда и долетела до Молдавии. "С-300" хоть и старые, но могут лететь больше 100 км", — предположил эксперт.
Он также отметил, что западные СМИ уже дали четкое определение случившемуся, традиционно обвинив Россию, даже не дожидаясь результата следственных мероприятий.
"Если этим вопросом займутся нормальные военные специалисты — все станет на свои места. Но пока еще мы видим только оперативное реагирование остальных — в The New York Times написали уже, что упала российская ракета, например. Причем безапелляционно, без каких-то хотя бы предварительных расследований. Западная общественность, накачанная антироссийскими нарративами, это спокойно глотает", — рассказал Хроленко.
При этом, по его словам, нужно следить за дальнейшими действиями игроков на мировой арене, так как именно следующие шаги по этому вопросу и определят заказчиков такой провокации.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, ракета, сбитая украинской системой ПВО в понедельник, упала на территории Молдавии вблизи села Наславча на севере страны. Представители МВД Молдавии оцепили район падения ракеты, на месте работает группа, которая должна задокументировать инцидент.