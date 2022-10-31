https://crimea.ria.ru/20221031/upavshaya-raketa-v-moldavii-mozhet-byt-provokatsiey--ekspert-1125178757.html

Упавшая ракета в Молдавии может быть провокацией — эксперт

Упавшая ракета в Молдавии может быть провокацией — эксперт - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Упавшая ракета в Молдавии может быть провокацией — эксперт

Упавшая на территории Молдавии ракета, по предварительным данным сбитая украинским ПВО, может оказаться провокацией со стороны Запада или самой Украины для... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T18:05

2022-10-31T18:05

2022-10-31T18:05

молдавия

украина

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/02/1123420871_0:0:3214:1808_1920x0_80_0_0_89b095bde9e99009e6d0f40e790b9365.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Упавшая на территории Молдавии ракета, по предварительным данным сбитая украинским ПВО, может оказаться провокацией со стороны Запада или самой Украины для давления на президента Майю Санду. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, обозреватель МИА "Россия Сегодня" Александр Хроленко.По его словам, сейчас не ясно для чего была подготовлена эта провокация и от кого идет инициатива, но заказчиков может быть несколько, в частности Запад или сама Украина."Возможно, президент Молдавии Майя Санду не решается начать то, к чему ее буквально пинками подталкивает Запад. Тем не менее это могла быть попытка "дать пинка", чтобы она ввела войска на территорию Приднестровья, чтобы там обострилась ситуация. Ну а там Румыния и прочие страны НАТО помогут", — обосновал возможные цели Запада Хроленко.Также он предположил, что ракета и вовсе могла быть украинской, неправильно сработавшей ПВО или запущенной и сбитой специально.Он также отметил, что западные СМИ уже дали четкое определение случившемуся, традиционно обвинив Россию, даже не дожидаясь результата следственных мероприятий."Если этим вопросом займутся нормальные военные специалисты — все станет на свои места. Но пока еще мы видим только оперативное реагирование остальных — в The New York Times написали уже, что упала российская ракета, например. Причем безапелляционно, без каких-то хотя бы предварительных расследований. Западная общественность, накачанная антироссийскими нарративами, это спокойно глотает", — рассказал Хроленко.При этом, по его словам, нужно следить за дальнейшими действиями игроков на мировой арене, так как именно следующие шаги по этому вопросу и определят заказчиков такой провокации.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ракета, сбитая украинской системой ПВО в понедельник, упала на территории Молдавии вблизи села Наславча на севере страны. Представители МВД Молдавии оцепили район падения ракеты, на месте работает группа, которая должна задокументировать инцидент.

молдавия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

молдавия, украина, специальная военная операция рф на украине